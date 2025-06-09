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Новини Операція СБУ Павутина
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Адмірал НАТО Вандьє: Альянс має повчитися креативності України в операції "Павутина"

атака дрона на літак стратавіації рф

Головнокомандувач сил трансформації НАТО адмірал П’єр Вандьє заявив, що армії Альянсу повинні переймати технічну та індустріальну креативність України, зокрема у проведенні СБУ операції "Павутина".

Про це він сказав в інтерв’ю агентству AFP, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вандьє, операція стала прикладом сучасної версії троянського коня і показала, наскільки важливо в умовах стрімко змінюваної війни впроваджувати інновації.

"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову - завдяки технічній та індустріальній креативності", - наголосив адмірал.

Він додав, що армії мають не тільки розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптуватися до змін на полі бою, демонструючи гнучкість і винахідливість, як це зробила Україна.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).

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Автор: 

НАТО (6547) операція (121) СБУ (12980)


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09.06.2025 10:55 Відповісти
Україна має зробити для офіцерів НАТО навчання на фронтах - це досвід тількі там можна получити
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09.06.2025 10:56 Відповісти
Хоч один адекватно відреагував)) НАТО й рядом з нашими хлопцями не стояло!)))
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09.06.2025 10:57 Відповісти
"Павутину" робили, бо Україна воює без всього того, що є в НАТО.
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09.06.2025 10:57 Відповісти
Знаєш як "воюватиме" НАТО з кацапами. Угорщина через пару годин злиє всі коди, паролі, а СШП оголосять що атакована країна їм вже не союзник, - бо ходять без піджаків...
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09.06.2025 11:05 Відповісти
зазвичай вчителям платять...
приймемо томагавками або. хоча б дронами...
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09.06.2025 11:03 Відповісти
Альянс обісрався коли кацапські ракети залетіли на Польщу, потім півроку робили "аналіз" що ж то впало і нарешті придумали що то С-300 українські...йо..ні імпотенти, любий військовий фахівець поглядом скаже то С-300 ракета чи Калібр, чи Х-101
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09.06.2025 11:05 Відповісти
П'єр Вандьє мабуть француз. А французи клали на штатівські хотєлки. Вони від Штатів не залежуть
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09.06.2025 11:21 Відповісти
а помню они говорили, что учится на их технике нам надо долго, бо мы тупые. **** лицемеры.
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09.06.2025 11:35 Відповісти
Вандьє заявив:
- Мон дьє!
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09.06.2025 11:38 Відповісти
 
 