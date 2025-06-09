Адмірал НАТО Вандьє: Альянс має повчитися креативності України в операції "Павутина"

Головнокомандувач сил трансформації НАТО адмірал П’єр Вандьє заявив, що армії Альянсу повинні переймати технічну та індустріальну креативність України, зокрема у проведенні СБУ операції "Павутина".

Про це він сказав в інтерв’ю агентству AFP, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вандьє, операція стала прикладом сучасної версії троянського коня і показала, наскільки важливо в умовах стрімко змінюваної війни впроваджувати інновації.

"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову - завдяки технічній та індустріальній креативності", - наголосив адмірал.

Він додав, що армії мають не тільки розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптуватися до змін на полі бою, демонструючи гнучкість і винахідливість, як це зробила Україна.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).

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