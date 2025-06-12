Путин поручил готовить аэродромы, чтобы самолеты "не стояли в чистом поле"

Российский диктатор Владимир Путин поручил готовить аэродромы и базы, чтобы военная техника не стояла в чистом поле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил во время совещания.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и т.д.", - сказал он.

По словам Путина, стоит создать программу, включающую выделение денег на строительство и модернизацию баз, арсеналов и аэродромов.

"Приходят не от хорошей жизни руководители и просят перенести эти расходы на другие более важные статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле стоит. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", - добавил кремлевский диктатор.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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