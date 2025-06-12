Росія, схоже, перебазувала свою стратегічну авіацію на Далекий Схід після операції "Павутина", - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки свідчать, що росіяни, схоже, перебазували свої стратегічні бомбардувальники на Далекий Схід після операції "Павутина", організованої Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Агентство", посилаючись на дані OSINT-аналітика AviVector.

Так, Москва перебазувала свої стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 з військових аеродромів в Іркутській та Мурманській областях на інші авіабази, переважно на Далекому Сході. Про це свідчать супутникові знімки, вивчені OSINT-аналітиком AviVector.

Також читайте: Операція "Павутина" продемонструвала, що Росія вразлива, - Будріс

Росія розосередила свої бомбардувальники Ту-160 авіабазами "Єлізово" на Камчатці, "Анадир" на Чукотці і "Борисоглібське" в Казані.

Сім літаків Ту-160, які до української атаки базувалися на аеродромі "Бєлая" Іркутської області, залишили авіабазу до середини минулого тижня, свідчить супутниковий знімок, зроблений у ніч на минулий четвер.

До ранку четверга останній із трьох Ту-160 відлетів з авіабази "Оленья" в Мурманській області, де вони раніше базувалися. На ранок суботи з аеродрому під Мурманськом полетіли й решта Ту-95МС.

Два бомбардувальники Ту-160 розмістили в Анадирі (Чукотка), про що свідчить супутниковий знімок військового аеродрому минулої суботи.

Три Ту-160, включаючи один, що проходить модернізацію, розмістилися на аеродромі "Борисоглібське" в Татарстані, згідно з супутниковим знімком, який був зроблений минулої п'ятниці.

На аеродромі "Єлізово" (Камчатка), згідно зі зробленим в ніч на четвер супутниковим знімком було ще три Ту-160.

В Амурську область на аеродром "Українка" наступного дня після атаки українських безпілотників відправили 11 бомбардувальників Ту-22М3 з авіабази "Оленья", повідомляв AviVector минулого вівторка. Туди ж, за його даними, вирушили чотири бомбардувальники Ту-95МС з військового аеродрому "Енгельс-2" в Саратовській області.

На базу "Енгельс-2", своєю чергою, в ніч на неділю прилетіли шість бомбардувальників Ту-22М3.

Чотири Ту-22М3 у понеділок приземлилися на авіабазі в Моздоку в Північній Осетії, яка останнім часом практично не використовувалася російською авіацією, написав AviVector.

Чотири Ту-22М3 супутники зняли на аеродромі "Борисоглібське" у Татарстані.

Також читайте: Путін доручив готувати аеродроми, щоб літаки "не стояли в чистому полі"







Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.