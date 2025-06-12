Россия, похоже, перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток после операции "Павутина", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне, похоже, перебазировали свои стратегические бомбардировщики на Дальний Восток после операции "Павутина", организованной Службой безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Агентство", ссылаясь на данные OSINT-аналитика AviVector.

Так, Москва перебазировала свои стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 с военных аэродромов в Иркутской и Мурманской областях на другие авиабазы, преимущественно на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные OSINT-аналитиком AviVector.

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Россия рассредоточила свои бомбардировщики Ту-160 по авиабазам "Елизово" на Камчатке, "Анадырь" на Чукотке и "Борисоглебское" в Казани.

Семь самолетов Ту-160, которые до украинской атаки базировались на аэродроме "Белая" Иркутской области, покинули авиабазу к середине прошлой недели, свидетельствует спутниковый снимок, сделанный в ночь на прошлый четверг.

К утру четверга последний из трех Ту-160 улетел с авиабазы "Оленья" в Мурманской области, где они ранее базировались. На утро субботы с аэродрома под Мурманском улетели и остальные Ту-95МС.

Два бомбардировщика Ту-160 разместили в Анадыре (Чукотка), о чем свидетельствует спутниковый снимок военного аэродрома в минувшую субботу.

Три Ту-160, включая один, проходящий модернизацию, разместились на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане, согласно спутниковому снимку, который был сделан в минувшую пятницу.

На аэродроме "Елизово" (Камчатка), согласно сделанному в ночь на четверг спутниковому снимку было еще три Ту-160.

В Амурскую область на аэродром "Украинка" на следующий день после атаки украинских беспилотников отправили 11 бомбардировщиков Ту-22М3 с авиабазы "Оленья", сообщал AviVector в минувший вторник. Туда же, по его данным, отправились четыре бомбардировщика Ту-95МС с военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.

На базу "Энгельс-2", в свою очередь, в ночь на воскресенье прилетели шесть бомбардировщиков Ту-22М3.

Четыре Ту-22М3 в понедельник приземлились на авиабазе в Моздоке в Северной Осетии, которая в последнее время практически не использовалась российской авиацией, написал AviVector.

Четыре Ту-22М3 спутники сняли на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.