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Новости Фото Операция СБУ Павутина
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Россия, похоже, перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток после операции "Павутина", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне, похоже, перебазировали свои стратегические бомбардировщики на Дальний Восток после операции "Павутина", организованной Службой безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Агентство", ссылаясь на данные OSINT-аналитика AviVector.

Так, Москва перебазировала свои стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 с военных аэродромов в Иркутской и Мурманской областях на другие авиабазы, преимущественно на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные OSINT-аналитиком AviVector.

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Россия рассредоточила свои бомбардировщики Ту-160 по авиабазам "Елизово" на Камчатке, "Анадырь" на Чукотке и "Борисоглебское" в Казани.

  • Семь самолетов Ту-160, которые до украинской атаки базировались на аэродроме "Белая" Иркутской области, покинули авиабазу к середине прошлой недели, свидетельствует спутниковый снимок, сделанный в ночь на прошлый четверг.
  • К утру четверга последний из трех Ту-160 улетел с авиабазы "Оленья" в Мурманской области, где они ранее базировались. На утро субботы с аэродрома под Мурманском улетели и остальные Ту-95МС.
  • Два бомбардировщика Ту-160 разместили в Анадыре (Чукотка), о чем свидетельствует спутниковый снимок военного аэродрома в минувшую субботу.
  • Три Ту-160, включая один, проходящий модернизацию, разместились на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане, согласно спутниковому снимку, который был сделан в минувшую пятницу.
  • На аэродроме "Елизово" (Камчатка), согласно сделанному в ночь на четверг спутниковому снимку было еще три Ту-160.
  • В Амурскую область на аэродром "Украинка" на следующий день после атаки украинских беспилотников отправили 11 бомбардировщиков Ту-22М3 с авиабазы "Оленья", сообщал AviVector в минувший вторник. Туда же, по его данным, отправились четыре бомбардировщика Ту-95МС с военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.
  • На базу "Энгельс-2", в свою очередь, в ночь на воскресенье прилетели шесть бомбардировщиков Ту-22М3.
  • Четыре Ту-22М3 в понедельник приземлились на авиабазе в Моздоке в Северной Осетии, которая в последнее время практически не использовалась российской авиацией, написал AviVector.
  • Четыре Ту-22М3 спутники сняли на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане.

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РФ перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток.

РФ перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток.

РФ перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

авиация (2857) россия (96246)


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Топ комментарии
+10
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12.06.2025 10:08 Ответить
+7
Для Малюка той Схід не такий вже Далекий...
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12.06.2025 10:14 Ответить
+6
Почали кацапи ховатися під крилом піндосів? А як же загроза з борку НАТО? Брехали, а готувалися нападати не на НАТО, а на Україну? І саме страшне неправдами, брехнею, пропагандою, задурили постійно обдурений народ та виманили у проросійських політиків наші потужні ракети, літаки і ядерну зброю, яку колись виробляли наші прадіди для захисту ніби совка від Америки, недоїдали, жили в злиднях...Нічого історія не навчила, що кацапу ніколи не можна вірити. Попереду це чекає і США, обдурить їх рижого дебіла маніяк і терорист номер один Пуйло.
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12.06.2025 10:20 Ответить
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На жаль, через пів року нови повернуться!
Тільки там вже будуть бетоні укриття і броньовани ворота...
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12.06.2025 10:05 Ответить
Через пів року бетонний ангар з броньованими воротами точно не побудують для всіх.
Можливо для одного. І то наврят чи.
Для всіх не побудують НІКОЛИ.
Як варіант - декілька штук легких капонірів типу ангара від дронів десь протягом року.
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12.06.2025 12:38 Ответить
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12.06.2025 10:08 Ответить
Для Малюка той Схід не такий вже Далекий...
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12.06.2025 10:14 Ответить
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12.06.2025 10:21 Ответить
Почали кацапи ховатися під крилом піндосів? А як же загроза з борку НАТО? Брехали, а готувалися нападати не на НАТО, а на Україну? І саме страшне неправдами, брехнею, пропагандою, задурили постійно обдурений народ та виманили у проросійських політиків наші потужні ракети, літаки і ядерну зброю, яку колись виробляли наші прадіди для захисту ніби совка від Америки, недоїдали, жили в злиднях...Нічого історія не навчила, що кацапу ніколи не можна вірити. Попереду це чекає і США, обдурить їх рижого дебіла маніяк і терорист номер один Пуйло.
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12.06.2025 10:20 Ответить
Невже Аляску збираються бомбити?
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12.06.2025 10:22 Ответить
І що? Невже фури не їздять по Далекому сходу? Гра "Кішки-мишки" вже почалася. Або хай ці літаки стоять на літовищі і не ******** українські землі
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12.06.2025 10:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iL93bN-InCk

Если превратишься ты цветочком в поле
Я пчёлкой лепестки твои найду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду

Если станешь рыбкой в море
Ихтиандром я на дно сойду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду

Ау-ау-ау, я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей
Ау-ау-ау, я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей

Если станешь ты гитарой
Я баррэ возьму на пятом ладу
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду

Если станешь ты розеткой
Штепселем я в тебя войду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду

Ау-ау-ау, я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей
Ау-ау-ау, я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей

Ты ромашка - я весна
Ты жевачка - я десна
Ты переносица - гайморит
Ты Испания - я Мадрид

Ты невеста - я фата
Ты желудок - я еда
Ты мелодия - я баян
Ты Роксана - я Бабаян

Давай, курчавенький!
Щоченька!

Ау-ау-ау (ау), я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей
Ау-ау-ау (ау), я тебя всё равно найду
Ау-ау-ау, эге-гей
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12.06.2025 10:25 Ответить
Треба з Японією домовлятись..
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12.06.2025 10:26 Ответить
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12.06.2025 10:29 Ответить
А что, на Дальнием Востоке не изготавливают контейнергые дома с солнечными панелями?
Изготавливают. То есть возможно скоро ожидается "Паутина 2"..
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12.06.2025 10:32 Ответить
МОже вже і не виготивляють. А ще один такий удар з контейнерів, то і контейнери заборонять. Разом з фурами.
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12.06.2025 10:52 Ответить
Цікаво як вони будуть з далекого сходу пуляти? В ракет дальності не вистачить. Будуть підлітати ближче через всю рашку а потім назад? Таким макаром в них ресурс двигла зжереться швидше.
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12.06.2025 10:55 Ответить
Москалі більше бояться українців, ніж американців.
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12.06.2025 11:35 Ответить
 
 