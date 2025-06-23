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Новини Теракти в Україні
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Російські спецслужби готували підрив будівлі СБУ в Києві, - Малюк

василь,малюк

Російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна готували операцію з підриву будівлі СБУ в Києві.

Про це голова СБУ Василь Малюк повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ щодо так званого "диверсійного шуму". ГРУ і ФСБ - виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України. Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми дізналися, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю - затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері", - розповів Малюк.

Також читайте: СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

При цьому він додав, що наразі особовий склад Служби безпеки не перебуває на цій локації.

"У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів - горя ворог міг зробити багато", - сказав Малюк.

Автор: 

вибухівка (477) СБУ (13052) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+6
А що їм заважає довбанути по будівлі двома іскандерами?
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23.06.2025 16:21 Відповісти
+4
Що таке підрив будівлі СБУ у порівнянні із "замахом" на гондона, так дрібниця. Малюк спалив свій авторитет одним махом...
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23.06.2025 16:17 Відповісти
+3
А зачєм розмовляти узкім язиком?
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23.06.2025 16:19 Відповісти
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А зачєм розмовляти узкім язиком?
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23.06.2025 16:19 Відповісти
Реєстрація: 29.05.2025
Кацабот
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23.06.2025 17:07 Відповісти
Який персонал дебіл, пройшло вже більше 30 років. Мабуть ти отримав от фсб не ту методичку
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Регистрация: 29.05.2025
Кацапська шваль зарегалася щоб розпалювати.
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23.06.2025 17:08 Відповісти
Диверсії - хочуть посіяти хаос
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23.06.2025 16:08 Відповісти
Офігеть! ОПа готувала підрив своїх колєг агентів!
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23.06.2025 16:11 Відповісти
Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері".
Так близько до провалу Мар'яна Безугла ще не була... 🤧
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23.06.2025 16:15 Відповісти
Що таке підрив будівлі СБУ у порівнянні із "замахом" на гондона, так дрібниця. Малюк спалив свій авторитет одним махом...
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23.06.2025 16:17 Відповісти
Не вірю.
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23.06.2025 16:18 Відповісти
Як получається, Ізраїль воює з керівництвом ІРАНА, в Росія з населенням! ДУМАЙТЕ!
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23.06.2025 16:20 Відповісти
Израиль убил тысячи мирных жителей. За эту неделю. Рассказывать он может что угодно, но бомбам все равно - они не отличают работающих на власть от тех, кто против.
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23.06.2025 16:39 Відповісти
Навіть режим аятол повідомляє про 480 загиблих, і невідомо, що це були за мирні жителі, можливо, цивільні службовці військових об'єктів. А Nika Niko говорить про тисячі. Хоча для таких балаболів як ти, брехня є нормою
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Это было после первых двух дней.
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23.06.2025 18:47 Відповісти
А що їм заважає довбанути по будівлі двома іскандерами?
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23.06.2025 16:21 Відповісти
Где молода дивчина с сумкою и где подрыв будивли,этот подчиненный кулинича перепутал байки в сауне туманоголовому шашлычнику и информацию для нормального,образованного общества.
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23.06.2025 16:39 Відповісти
Врешь, Малюка голыми руками не возьмёшь!
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23.06.2025 17:09 Відповісти
І зеленського врятував у Польщі, і брата Їрмака воскресив, і будівлю СБУ захистив - от така вам була х:**ня, малята, хочете - напишіть, а ще краще - намалюйте..
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23.06.2025 17:13 Відповісти
 
 