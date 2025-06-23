Російські спецслужби готували підрив будівлі СБУ в Києві, - Малюк

Російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна готували операцію з підриву будівлі СБУ в Києві.

Про це голова СБУ Василь Малюк повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ щодо так званого "диверсійного шуму". ГРУ і ФСБ - виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України. Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми дізналися, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю - затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері", - розповів Малюк.

Також читайте: СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

При цьому він додав, що наразі особовий склад Служби безпеки не перебуває на цій локації.

"У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів - горя ворог міг зробити багато", - сказав Малюк.