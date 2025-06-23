Российские спецслужбы готовили подрыв здания СБУ в Киеве, - Малюк

Российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина готовили операцию по подрыву здания СБУ в Киеве.

Об этом глава СБУ Василий Малюк сообщил на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ по так называемому "диверсионному шуму". ГРУ и ФСБ - исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины. Была одна ситуация, где мы "вели" одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет - ведем его дальше, как только заходит в здание - задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда на Владимирскую. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь", - рассказал Малюк.

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При этом он добавил, что сейчас личный состав Службы безопасности не находится на этой локации.

"У нас много запасных командных пунктов, по понятным причинам мы давно так сделали. Но именно сюда она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали. С учетом поражающих элементов - горя враг мог сделать много", - сказал Малюк.