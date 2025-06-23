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Новости Теракты в Украине
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Российские спецслужбы готовили подрыв здания СБУ в Киеве, - Малюк

Василий, Малюк

Российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина готовили операцию по подрыву здания СБУ в Киеве.

Об этом глава СБУ Василий Малюк сообщил на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ по так называемому "диверсионному шуму". ГРУ и ФСБ - исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины. Была одна ситуация, где мы "вели" одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет - ведем его дальше, как только заходит в здание - задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда на Владимирскую. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь", - рассказал Малюк.

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При этом он добавил, что сейчас личный состав Службы безопасности не находится на этой локации.

"У нас много запасных командных пунктов, по понятным причинам мы давно так сделали. Но именно сюда она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали. С учетом поражающих элементов - горя враг мог сделать много", - сказал Малюк.

Автор: 

взрывчатка (849) СБУ (20120) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+6
А що їм заважає довбанути по будівлі двома іскандерами?
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23.06.2025 16:21 Ответить
+4
Що таке підрив будівлі СБУ у порівнянні із "замахом" на гондона, так дрібниця. Малюк спалив свій авторитет одним махом...
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23.06.2025 16:17 Ответить
+3
А зачєм розмовляти узкім язиком?
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23.06.2025 16:19 Ответить
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А зачєм розмовляти узкім язиком?
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23.06.2025 16:19 Ответить
Реєстрація: 29.05.2025
Кацабот
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23.06.2025 17:07 Ответить
Який персонал дебіл, пройшло вже більше 30 років. Мабуть ти отримав от фсб не ту методичку
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23.06.2025 17:18 Ответить
Регистрация: 29.05.2025
Кацапська шваль зарегалася щоб розпалювати.
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23.06.2025 17:08 Ответить
Диверсії - хочуть посіяти хаос
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23.06.2025 16:08 Ответить
Офігеть! ОПа готувала підрив своїх колєг агентів!
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23.06.2025 16:11 Ответить
Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері".
Так близько до провалу Мар'яна Безугла ще не була... 🤧
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23.06.2025 16:15 Ответить
Що таке підрив будівлі СБУ у порівнянні із "замахом" на гондона, так дрібниця. Малюк спалив свій авторитет одним махом...
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23.06.2025 16:17 Ответить
Не вірю.
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23.06.2025 16:18 Ответить
Як получається, Ізраїль воює з керівництвом ІРАНА, в Росія з населенням! ДУМАЙТЕ!
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23.06.2025 16:20 Ответить
Израиль убил тысячи мирных жителей. За эту неделю. Рассказывать он может что угодно, но бомбам все равно - они не отличают работающих на власть от тех, кто против.
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23.06.2025 16:39 Ответить
Навіть режим аятол повідомляє про 480 загиблих, і невідомо, що це були за мирні жителі, можливо, цивільні службовці військових об'єктів. А Nika Niko говорить про тисячі. Хоча для таких балаболів як ти, брехня є нормою
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23.06.2025 17:18 Ответить
Это было после первых двух дней.
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23.06.2025 18:47 Ответить
А що їм заважає довбанути по будівлі двома іскандерами?
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23.06.2025 16:21 Ответить
Где молода дивчина с сумкою и где подрыв будивли,этот подчиненный кулинича перепутал байки в сауне туманоголовому шашлычнику и информацию для нормального,образованного общества.
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23.06.2025 16:39 Ответить
Врешь, Малюка голыми руками не возьмёшь!
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23.06.2025 17:09 Ответить
І зеленського врятував у Польщі, і брата Їрмака воскресив, і будівлю СБУ захистив - от така вам була х:**ня, малята, хочете - напишіть, а ще краще - намалюйте..
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23.06.2025 17:13 Ответить
 
 