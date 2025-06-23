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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ Операция СБУ Павутина
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Для реализации операции "Павутина" пришлось даже подкупать российских таможенников, - Малюк

Операция Паутина - Малюк раскрыл новые детали

Для реализации масштабной спецоперации СБУ "Павутина" по ударам по стратегическим аэродромам на территории России украинским спецслужбам пришлось давать взятки российским таможенникам, чтобы провезти оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Эти домики ехали отдельно. И когда они должны были заезжать на территорию России, то это - подсанкционная группа товаров: EcoFlow, солнечные батареи. Началась целая история, отдельно мы были вынуждены даже коррумпировать российских таможенников", - заявил он.

По словам Малюка, речь идет об автономных пусковых комплексах с питанием, которые должны были обеспечивать работу дронов в любых погодных условиях, даже при -50°C.

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"Был вариант, что мы будем работать зимой. Поэтому там была система солнечных батарей, система EcoFlow батарей. Они должны были постоянно подпитывать дроны... Дрон должен был стартовать максимально заряженным", - говорит глава СБУ.

Малыш рассказал, что реализация спецоперации длилась один год, шесть месяцев и девять дней. Круг тех, кто знал об этом - был чрезвычайно ограниченным. Для реализации спецоперации было задействовано 117 дронов.

"Мы начали заниматься этим в ноябре 2023 года. Потому что тогда враг начал в очередной раз массово обстреливать мирные украинские города. Наша задача была - уничтожать ракетоносители", - подчеркнул глава СБУ.

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Он рассказал, что боевая часть в корпусе самого дрона включала две части 800 и 800 г, в комплексе - это 1,6 кг - специальный "кумулятивный фугасный заряд". Такой заряд "прожигает корпус самолета и взрывается внутри, что вызывает максимальное поражение цели".

"Били в баки, я определял это как приоритет. Били в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, которого нет запасного у врага", - пояснил Малюк.

По его словам, это очень правильный и специально разработанный боеприпас.

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"Люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Павутину". Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали... Каждый отвечал за свое сверхважное, отдельное направление работы", - подчеркнул он.

"Я собрал лучших операторов дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО А). Они зашли в 05:00 на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, "выделен" конкретный самолет. У каждого был макет местности, который учитывал рельефы, место нахождения домиков, маршрут, как долететь. У меня были собственные макеты, вы видели фото", - добавил глава СБУ.

Автор: 

россия (96420) СБУ (20120) Малюк Василий (89) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+12
То нах ці откровення? - з рашкою вже покінчено?
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23.06.2025 16:23 Ответить
+9
бо вони розумово відсталі. Тільки так в команду ЗЕ і можна попасти. то - кава в криму, то здають все як робили
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23.06.2025 16:24 Ответить
+9
Якраз для того щоб в рашкі шмонати почали всіх і вся.
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23.06.2025 16:31 Ответить
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То нах ці откровення? - з рашкою вже покінчено?
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23.06.2025 16:23 Ответить
бо вони розумово відсталі. Тільки так в команду ЗЕ і можна попасти. то - кава в криму, то здають все як робили
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23.06.2025 16:24 Ответить
наскільки я знаю в'***** стратавіацію вони, а не ти
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23.06.2025 16:30 Ответить
ось уяви, якійсь митник зетник якій за *****, а завтра до нього приходить фсб і арештовує.
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23.06.2025 16:30 Ответить
Так вони посилять пропуск - це ж вбивці але не дурачки - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
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23.06.2025 16:34 Ответить
Валентин Коваль #587289 бачив кордони сосії? Неха фсб посилують та перевіряють кожну фуру, нехай на митниці буде коллапс.
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23.06.2025 17:13 Ответить
Якраз для того щоб в рашкі шмонати почали всіх і вся.
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23.06.2025 16:31 Ответить
Ви би , пане Малюк, краще похвасталися, як ви фізично знищили Пуйла або когось з його найближчого оточення, у яких руки по локоть в крові українців. А ви все дрони, та дрони...
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27.06.2025 19:46 Ответить
молодцы, значит можете!
Почему после каждого такого обстрела Киева, наше СБУ не убирает кого-то из путинского окружения?
Начните отстрел по одному его окружения! они потом сами еги от страха сожрут!
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23.06.2025 16:28 Ответить
Дивно, що Бігус про це написав до самої операції, це "карупция", "кантрабанда"! Про клістрони написав і знищив джерело поставок наддефіцитного обладнання.
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23.06.2025 16:36 Ответить
От тільки хотіла запитати чи тендер провели серед прикордонників, хто дешевше пропустить? Гроші на підкуп з якої статті розходу бюджету?
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23.06.2025 16:48 Ответить
Порох дав.
Бо він русофоб. Русофобищее!!!
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23.06.2025 17:01 Ответить
Теж одразу цю потвору згадав. А ще зрада! Співпраця з росією! Можна такий передвиборчий відосик наріду склепати...
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23.06.2025 22:40 Ответить
Били в баки, я визначав це як пріоритет. Джерело: https://censor.net/ua/n3559472
Сам себе не похвалиш … А хіба Малюк великий спеціаліст по літаках?
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23.06.2025 16:42 Ответить
Не заздри, в нас так не вийде.
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23.06.2025 16:43 Ответить
Не нужно быть авиатором, чтобы понимать, что сгоревший самолёт - это уже даже не металлолом (что собссно и было видно по фото со спутников). А керосина там в баках столько, что мама дорогая - полная заправка Ту-95МС это 84 тонны, заметь - ТОННЫ, а не кубометров. И авиацию на аэродромах всегда держат заправленную (ну, за исключением ремонтов с необходимостью раскачаться).
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23.06.2025 16:58 Ответить
Мабуть є радники в робочій групі чи є запити експертів.
В баки бити дуже класно. Літак поплавиться і зотліє однозначно. А якщо ракети вже підвішено то буде такий бадабум, що всі на аеродромі будуть хрнститися на кожен уламок
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23.06.2025 17:04 Ответить
Абсолютно очевидно, що операцію готували висококласні спеціалісти. Тому Малюку варто бути скромнішим і не перебільшувати свою роль. Керував успішною операцією - молодець, але деталі повинні на час війни залишатися в секреті.
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23.06.2025 17:12 Ответить
Думаю, шо там половина - це чиста деза шоб заплутати ворога.
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23.06.2025 16:42 Ответить
а жиди після своєї спецоперації з пейджерами - сидять тихо і ніяких подрібнестей не розголошують ...
А якщо буде потреба повторити ?
Чи вже всьо ...
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23.06.2025 16:45 Ответить
Малюк - маладец!
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23.06.2025 16:48 Ответить
Зачем это говорить?
Теперь хер подкупишь таможенников в россии.
Сами будут бояться и за ними будет усилен контроль со стороны ФСБ
Что за руководители? То они на весть мир показывают видео, где собирают дроны, то рассказывают, где будут собирать ракеты и т. д.
А потом ахают, а почему так точно прилетает от пуйла и начинают искать крайних среди уборщиков и сторожей.
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23.06.2025 16:56 Ответить
Nikol Kovalenko Усилят контроль за ввозом беспилотников, и рашка для своих зетников не сможет купить беспилотник потому как фсб не пропускает.
А докажи что это не для ДРГ ? Сечешь хоть немного ?
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23.06.2025 17:16 Ответить
рашка это и есть ФСБ.
Как она сама себе будет запрещать?
Да, из Китая беспилотники и многочисленные комплектующие ввозятся по линии МО в промышленных маштабах?
Что, рашка запретит делать закупки и ввоз?
Сечешь хоть немного? Или ВСЕ?
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23.06.2025 20:37 Ответить
Nikol Kovalenko чувак, есть еще частники которые завозят беспилотники. Но ты тупой как руский
фсб и таможня пропустит легко после таких заявлений ?
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23.06.2025 23:57 Ответить
Только тупицы как ты мог ссылаться на частников.
Их процент ничтожно мал, по сравнению с централизованными закупками.
Ну, когда же ты наберешься ума?
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24.06.2025 14:39 Ответить
пора вже ДБР братися до роботи.як і у випадку з клістронами...
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23.06.2025 16:57 Ответить
"були змушені навіть корумпувати російських митників" - та ті митники мабуть самі благали їх "корумпувати"
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23.06.2025 17:18 Ответить
Добре, що наші митники не такі, правда ж?
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23.06.2025 17:20 Ответить
Можна подумать кацапські митники непідкупні як наші ахахах
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23.06.2025 17:23 Ответить
Зачем рассказывать что подкупили таможню -

Завтра придет фура из Китая с дронами встанет на таможне рф, и пока какой то зетник не докажет что эти дроны для рос. армии (оккупантов) фура будет стоять ни фсб, ни начальник таможни не даст разрешение на оформление пока не увидит документы кому эти дроны.
потому как лишиться должности и сесть в тюрьму никто не хочет. Поэтому будут дрючить импортеров.
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23.06.2025 17:27 Ответить
малюк - може вже хватить
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23.06.2025 18:07 Ответить
Умиляет слово "даже" - подкупили самыч честных людей на Свете!😎
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23.06.2025 18:08 Ответить
може досить про павутину
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23.06.2025 18:43 Ответить
 
 