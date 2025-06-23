Для реализации операции "Павутина" пришлось даже подкупать российских таможенников, - Малюк

Для реализации масштабной спецоперации СБУ "Павутина" по ударам по стратегическим аэродромам на территории России украинским спецслужбам пришлось давать взятки российским таможенникам, чтобы провезти оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Эти домики ехали отдельно. И когда они должны были заезжать на территорию России, то это - подсанкционная группа товаров: EcoFlow, солнечные батареи. Началась целая история, отдельно мы были вынуждены даже коррумпировать российских таможенников", - заявил он.

По словам Малюка, речь идет об автономных пусковых комплексах с питанием, которые должны были обеспечивать работу дронов в любых погодных условиях, даже при -50°C.

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"Был вариант, что мы будем работать зимой. Поэтому там была система солнечных батарей, система EcoFlow батарей. Они должны были постоянно подпитывать дроны... Дрон должен был стартовать максимально заряженным", - говорит глава СБУ.

Малыш рассказал, что реализация спецоперации длилась один год, шесть месяцев и девять дней. Круг тех, кто знал об этом - был чрезвычайно ограниченным. Для реализации спецоперации было задействовано 117 дронов.

"Мы начали заниматься этим в ноябре 2023 года. Потому что тогда враг начал в очередной раз массово обстреливать мирные украинские города. Наша задача была - уничтожать ракетоносители", - подчеркнул глава СБУ.

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Он рассказал, что боевая часть в корпусе самого дрона включала две части 800 и 800 г, в комплексе - это 1,6 кг - специальный "кумулятивный фугасный заряд". Такой заряд "прожигает корпус самолета и взрывается внутри, что вызывает максимальное поражение цели".

"Били в баки, я определял это как приоритет. Били в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, которого нет запасного у врага", - пояснил Малюк.

По его словам, это очень правильный и специально разработанный боеприпас.

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"Люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Павутину". Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали... Каждый отвечал за свое сверхважное, отдельное направление работы", - подчеркнул он.

"Я собрал лучших операторов дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО А). Они зашли в 05:00 на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, "выделен" конкретный самолет. У каждого был макет местности, который учитывал рельефы, место нахождения домиков, маршрут, как долететь. У меня были собственные макеты, вы видели фото", - добавил глава СБУ.