Последствия попадания ВСУ по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ. ФОТО

Спутниковые снимки подтвердили попадание Силами обороны Украины по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области России ночью 23 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, это проанализировало издание NV, которое получило доступ к спутниковым снимкам.

Спутниковый снимок от 30 июня подтверждает попадание, вследствие которого уничтожена одна цистерна. На цистернах рядом заметен след пожара или взрыва.

Объект уже ранее был атакован, что подтверждается снимками за разные периоды.

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Особенностью является официальное сообщение Генштаба ВСУ, где указано, что удар нанесли Силы спецопераций во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией - это первое упоминание такого формата в глубоком тылу РФ.

Чаще удары наносят БПЛА подразделений СБУ, ГУР, ВСУ. Некоторые OSINT-аналитики предполагают, что упоминание о Ракетных войсках может свидетельствовать об испытаниях нового оружия или расширении возможностей существующих систем, но подтверждений пока нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня поражен важный объект российских захватчиков на территории Ростовской области РФ - нефтебаза "Комбинат "Атлас".