Россияне жалуются на атаку дронов: план "Ковер" введен в 4 аэропортах

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 1 июля ПВО якобы уничтожила и перехватила 60 дронов в 6 областях, над оккупированным Крымом, акваторией Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.

О взрывах и сирене сообщили жители городов Саратов и Энгельс Саратовской области, а также то, что аэропорт Саратова приостановил работу.

В свою очередь Росавиация заявила о временных ограничениях работы аэропортов Ульяновск, Казань и Нижнекамск.

По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

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