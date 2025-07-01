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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россияне жалуются на атаку дронов: план "Ковер" введен в 4 аэропортах

пролет украинского дрона

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 1 июля ПВО якобы уничтожила и перехватила 60 дронов в 6 областях, над оккупированным Крымом, акваторией Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.

О взрывах и сирене сообщили жители городов Саратов и Энгельс Саратовской области, а также то, что аэропорт Саратова приостановил работу.

В свою очередь Росавиация заявила о временных ограничениях работы аэропортов Ульяновск, Казань и Нижнекамск.

По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

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Автор: 

беспилотник (3862) Удары по РФ (385)


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Трохи пізніше почитаємо про наслідки, які спричинили животворчі уламки
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01.07.2025 08:24 Ответить
Росіяни скаржаться на атаку дронів

Не треба скаржитись - вам це корисно, доктор прапіса́л!
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01.07.2025 10:52 Ответить
 
 