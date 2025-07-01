Россияне жалуются на атаку дронов: план "Ковер" введен в 4 аэропортах
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 1 июля ПВО якобы уничтожила и перехватила 60 дронов в 6 областях, над оккупированным Крымом, акваторией Азовского и Черного морей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.
О взрывах и сирене сообщили жители городов Саратов и Энгельс Саратовской области, а также то, что аэропорт Саратова приостановил работу.
В свою очередь Росавиация заявила о временных ограничениях работы аэропортов Ульяновск, Казань и Нижнекамск.
По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
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