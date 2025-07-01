СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где производили ЗРК и БПЛА для армии РФ, - источники. ВИДЕО
Дроны Службы безопасности Украины поразили завод "Купол" в российском Ижевске. Там изготавливают ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники для российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Удар был нанесен дальнобойными дронами по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол" (республика Удмуртия). Расстояние - более 1,3 тыс. км.
Известно, что предприятие работает на Минобороны РФ и производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также БпЛА "Гарпия".
Против завода были введены международные санкции.
Всего было зафиксировано по меньшей мере два попадания в корпуса завода, возник пожар.
Топ комментарии
+10 Dic Dolovo #609559
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+7 Перехватчик
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+6 Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий01.07.2025 13:38 Ответить Ссылка
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