СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где производили ЗРК и БПЛА для армии РФ, - источники. ВИДЕО

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод "Купол" в российском Ижевске. Там изготавливают ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники для российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Удар был нанесен дальнобойными дронами по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол" (республика Удмуртия). Расстояние - более 1,3 тыс. км.

Известно, что предприятие работает на Минобороны РФ и производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также БпЛА "Гарпия".

Против завода были введены международные санкции.

Всего было зафиксировано по меньшей мере два попадания в корпуса завода, возник пожар.

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