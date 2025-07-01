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Новости Атака дронов на регионы РФ
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СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где производили ЗРК и БПЛА для армии РФ, - источники. ВИДЕО

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод "Купол" в российском Ижевске. Там изготавливают ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники для российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Удар был нанесен дальнобойными дронами по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол" (республика Удмуртия). Расстояние - более 1,3 тыс. км.

Известно, что предприятие работает на Минобороны РФ и производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также БпЛА "Гарпия".

Против завода были введены международные санкции.

Всего было зафиксировано по меньшей мере два попадания в корпуса завода, возник пожар.

Читайте: Россияне жалуются на атаку дронов: план "Ковер" введен в 4 аэропортах

Автор: 

россия (96472) СБУ (20134) Удары по РФ (387)


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Топ комментарии
+10
господи, скільки на росії всього не бомбленого.. роботи не початий край.
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01.07.2025 13:47 Ответить
+7
Безкоштовні видовища для русні
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01.07.2025 13:32 Ответить
+6
"*****, ******, піздєц"(с) - ф.м.достоєвскій!
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01.07.2025 13:38 Ответить
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Безкоштовні видовища для русні
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01.07.2025 13:32 Ответить
Кацоперди, а на Чукотці тишина і *********. Нєхрен в Європі жити.
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01.07.2025 13:46 Ответить
У українського командування хибна тактика: розпорошення ударів. Можливо це не тактика, а зрада, злочин проти України. Як діяли американці з англійцями під час Другої світової війни? Вони килимовими бомбардуваннями знищували виробництво критичних компонентів для військової техніки ворога. Наприклад, при масованому нальоті на Швайнфурт були знищені заводи по виробництву підшипників для всіх видів техніки і виробництво танків , автомобілів, літаків зіткнулося з великими труднощами і почало різко падати. Тобто, концентрацією ударів треба виносити цілі критичні галузі виробництва і створювати вузькі місця в виробництві. Українське командування проводить бомбардування дронами: 1) малими кількостями дронів; 2) безсистемно, безглуздо розпорошуючи сили. Так далі не піде. Для перемоги треба міняти тактику.
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01.07.2025 14:06 Ответить
а можливо ви просто глупий та порівнюєте хй з пальцем
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01.07.2025 14:29 Ответить
Мокши, готуйтесь. Вже скоро ви відчуєте нашу лють.
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01.07.2025 13:32 Ответить
"*****, ******, піздєц"(с) - ф.м.достоєвскій!
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01.07.2025 13:38 Ответить
та інноді і мені хочеться по хрюзкі зарядити ...особливо коли 🤡 шобла по виборам пургу несе ,до зміни Констітуції ...
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01.07.2025 13:44 Ответить
Нет!
Это Александр Сергеевич Пушкин
Он знатный был матерщинник
Федор Михалыч в этом замечен не был
Он больше по казино гулял...
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01.07.2025 14:37 Ответить
господи, скільки на росії всього не бомбленого.. роботи не початий край.
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01.07.2025 13:47 Ответить
Оце і є асиметрична відповідь: звідти прилітає 10 балістичних ракет і 200 шахедів, а туди долітає 2 дрони.
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01.07.2025 14:29 Ответить
 
 