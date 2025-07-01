Наводил КАБы по Донецкой области: агента ГРУ РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Агента ГРУ РФ, который шпионил для российских оккупантов в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Основной задачей мужчины было наведение управляемых авиабомб рашистов по Силам обороны на Краматорском направлении.
Речь идет о 47-летнем местном жителе, которого россияне завербовали через соцсеть "Одноклассники", где он публиковал пророссийские комментарии.
"Чтобы выявить геолокации Сил обороны, предатель объезжал прифронтовую местность, где фотографировал военные объекты и делал соответствующие отметки на гугл-картах. Разведактивность агента координировал "связной" - боевик оккупационных группировок РФ, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским гру", - говорится в сообщении.
Предатель был задержан по месту жительства в феврале 2024 года. Во время обыска у него изъяли компьютерную технику, с которой он контактировал с оккупантами.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Беріть приклад з азерів - морди у фсбешників розбиті, прибиті до плінтусу....
Дуже мало за такий злочин!!!