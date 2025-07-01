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Новости Приговоры за государственную измену Осуждение корректировщика
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Наводил КАБы по Донецкой области: агента ГРУ РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Мужчина наводил КАГи на Донецкую область. Его приговорили к 15 годам

Агента ГРУ РФ, который шпионил для российских оккупантов в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Основной задачей мужчины было наведение управляемых авиабомб рашистов по Силам обороны на Краматорском направлении.

Речь идет о 47-летнем местном жителе, которого россияне завербовали через соцсеть "Одноклассники", где он публиковал пророссийские комментарии.

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"Чтобы выявить геолокации Сил обороны, предатель объезжал прифронтовую местность, где фотографировал военные объекты и делал соответствующие отметки на гугл-картах. Разведактивность агента координировал "связной" - боевик оккупационных группировок РФ, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским гру", - говорится в сообщении.

Предатель был задержан по месту жительства в феврале 2024 года. Во время обыска у него изъяли компьютерную технику, с которой он контактировал с оккупантами.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

приговор (1248) СБУ (20134) Донецкая область (10147) государственная измена (1582) корректировщик (82)


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Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!
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01.07.2025 16:17 Ответить
А де відео, як його затримували, накидали кайданки, прикладом по харі, потім об асфальт !
Беріть приклад з азерів - морди у фсбешників розбиті, прибиті до плінтусу....
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01.07.2025 16:18 Ответить
а що коли ми тихенько будемо їх страчувати за попитку збігти- ЕС нам не будуть допомогати чи приймуть їх досебе в америці чи ес?
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01.07.2025 16:25 Ответить
Типа "нещасный случай"
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01.07.2025 18:15 Ответить
Де фото виродка?
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01.07.2025 16:33 Ответить
Мало!!!
Дуже мало за такий злочин!!!
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01.07.2025 16:34 Ответить
 
 