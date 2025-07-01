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Новости Пытки во время оккупации
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Пытали мирных жителей в Киевской области: о подозрении российскому комбригу Омурбекову и еще восьми оккупантам, - СБУ

катування

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому командиру полковнику Азатбеку Омурбекову и еще восьми военнослужащим РФ, причастным к массовым пыткам гражданских во время временной оккупации Киевщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, во время захвата поселка Андреевка в Бучанском районе Омурбеков, командир 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, приказал провести репрессии против местных жителей. По его указанию сержант Петр Захаров, старший разведчик разведбата, заключил четырех жителей и жестоко пытал их.

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Также задокументированы преступления семи военных 37-й мотострелковой бригады 36-й армии РФ, которые в феврале 2022 года захватили поселок Вышеград в Бучанском районе и удерживали 11 гражданских в подвале площадью 10 м² почти две недели. Подозреваемыми являются:

  • сержант Андрей Каркин;

  • сержант Тимур Данченко;

  • ефрейтор Леонид Семенов;

  • ефрейтор Чингис Раднаев;

  • рядовой Александр Зайцев;

  • рядовой Артем Перевозкин;

  • рядовой Евгений Широкин.

Всем девяти лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору). СБУ проводит меры для привлечения подозреваемых к ответственности.

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Автор: 

Киевская область (4239) пытки (850) СБУ (20134)


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СБУ утилизирует этих тварей.
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01.07.2025 13:18 Ответить
Чому цій гидоті дають українські імена, і прізвища ????
Ганьба !!!!
« сержант Андрій Каркін;
сержант Тимур Данченко;
єфрейтор Леонід Семенов;
єфрейтор Чінгіс Раднаєв;
рядовий Олександр Зайцев;
рядовий Артем Перевозкін;
рядовий Євген Широкін.»
рядовий Артем Перевозкін;
рядовий Євген Широкін. »

От як текст якоїсь новини з русскої на українську перекласти, так «пекельні борошна», а тут будь ласка...
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01.07.2025 13:30 Ответить
там все русские омурбековы?
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01.07.2025 13:52 Ответить
Азатбек Омурбеков

Як висловився у часи моєї служби (1977-79) огуївший від нового поповнення комвзводу:
"Ну *** с нім "Алікулов", мать єго, что "Мєлікул"! Но "Борзікуловіч???"
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01.07.2025 14:37 Ответить
 
 