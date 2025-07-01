Пытали мирных жителей в Киевской области: о подозрении российскому комбригу Омурбекову и еще восьми оккупантам, - СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому командиру полковнику Азатбеку Омурбекову и еще восьми военнослужащим РФ, причастным к массовым пыткам гражданских во время временной оккупации Киевщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, во время захвата поселка Андреевка в Бучанском районе Омурбеков, командир 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, приказал провести репрессии против местных жителей. По его указанию сержант Петр Захаров, старший разведчик разведбата, заключил четырех жителей и жестоко пытал их.

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Также задокументированы преступления семи военных 37-й мотострелковой бригады 36-й армии РФ, которые в феврале 2022 года захватили поселок Вышеград в Бучанском районе и удерживали 11 гражданских в подвале площадью 10 м² почти две недели. Подозреваемыми являются:

сержант Андрей Каркин;

сержант Тимур Данченко;

ефрейтор Леонид Семенов;

ефрейтор Чингис Раднаев;

рядовой Александр Зайцев;

рядовой Артем Перевозкин;

рядовой Евгений Широкин.

Всем девяти лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору). СБУ проводит меры для привлечения подозреваемых к ответственности.

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