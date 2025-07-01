Пытали мирных жителей в Киевской области: о подозрении российскому комбригу Омурбекову и еще восьми оккупантам, - СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому командиру полковнику Азатбеку Омурбекову и еще восьми военнослужащим РФ, причастным к массовым пыткам гражданских во время временной оккупации Киевщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, во время захвата поселка Андреевка в Бучанском районе Омурбеков, командир 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, приказал провести репрессии против местных жителей. По его указанию сержант Петр Захаров, старший разведчик разведбата, заключил четырех жителей и жестоко пытал их.
Также задокументированы преступления семи военных 37-й мотострелковой бригады 36-й армии РФ, которые в феврале 2022 года захватили поселок Вышеград в Бучанском районе и удерживали 11 гражданских в подвале площадью 10 м² почти две недели. Подозреваемыми являются:
-
сержант Андрей Каркин;
-
сержант Тимур Данченко;
-
ефрейтор Леонид Семенов;
-
ефрейтор Чингис Раднаев;
-
рядовой Александр Зайцев;
-
рядовой Артем Перевозкин;
-
рядовой Евгений Широкин.
Всем девяти лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору). СБУ проводит меры для привлечения подозреваемых к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ганьба !!!!
« сержант Андрій Каркін;
сержант Тимур Данченко;
єфрейтор Леонід Семенов;
єфрейтор Чінгіс Раднаєв;
рядовий Олександр Зайцев;
рядовий Артем Перевозкін;
рядовий Євген Широкін.»
рядовий Артем Перевозкін;
рядовий Євген Широкін. »
От як текст якоїсь новини з русскої на українську перекласти, так «пекельні борошна», а тут будь ласка...
Як висловився у часи моєї служби (1977-79) огуївший від нового поповнення комвзводу:
"Ну *** с нім "Алікулов", мать єго, что "Мєлікул"! Но "Борзікуловіч???"