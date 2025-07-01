Готовил удары РФ по энергообъектам Днепра и Запорожья: СБУ задержала российского корректировщика. ФОТО
В Днепре задержан агент российской военной разведки, который готовил координаты для ударов РФ по критической инфраструктуре.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 54-летнем монтажнике одной из местных строительных компаний. Мужчина попал в поле зрения рашистов, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца.
"После вербовки агент собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом большую часть жилой застройки Днепра и Запорожья. Для сбора разведданных фигурант использовал свое служебное положение в стройкомпании, которая занимается восстановлением украинских энергообъектов после вражеских "прилетов", - говорится в сообщении.
Так, он фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.
Мужчина отправлял соответствующую информацию своему куратору, чем фактически корректировал повторные удары РФ по энергетической инфраструктуре городов.
Злоумышленник использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил их у своей родственницы.
СБУ задержала предателя по месту жительства.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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