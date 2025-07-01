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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Готовил удары РФ по энергообъектам Днепра и Запорожья: СБУ задержала российского корректировщика. ФОТО

В Днепре задержан агент российской военной разведки, который готовил координаты для ударов РФ по критической инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 54-летнем монтажнике одной из местных строительных компаний. Мужчина попал в поле зрения рашистов, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца.

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"После вербовки агент собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом большую часть жилой застройки Днепра и Запорожья. Для сбора разведданных фигурант использовал свое служебное положение в стройкомпании, которая занимается восстановлением украинских энергообъектов после вражеских "прилетов", - говорится в сообщении.

Так, он фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.

Мужчина отправлял соответствующую информацию своему куратору, чем фактически корректировал повторные удары РФ по энергетической инфраструктуре городов.

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Злоумышленник использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил их у своей родственницы.

СБУ задержала предателя по месту жительства.

Российского корректировщика задержала СБУ в Днепре
Российского корректировщика задержала СБУ в Днепре

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

Днепр (4463) СБУ (20130) корректировщик (82) Днепропетровская область (4165) Днепровский район (118)


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Розплодили сміття.... Роботи - непочатий край: всіх прив'язувати посеред площі до стовпа. На недільку. А потім обпльованого посадити до негрів в камеру.
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01.07.2025 10:11 Ответить
Не негров,а афро украинцев. А вообще если дадут пожизненно,то и этого хватит ******.
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01.07.2025 10:32 Ответить
Зробити героя ху....лостану для цього вивести в полі і викликати вогонь на себе, сказавши про групу військових які, якби, зібралися там. І ********** витратять і вирок приведуть у виконання.
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01.07.2025 10:43 Ответить
Обригані обої, линяла м'ята футболка - сто відсотковий представник Лаптєстанії...
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01.07.2025 10:53 Ответить
 
 