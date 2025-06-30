Пленному оккупанту Тужилову, расстрелявшему украинского воина, сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому военному Сергею Тужилову, который участвовал в расстрелах пленных воинов ВСУ на Харьковщине в 2024 году, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант попал в плен к Силам обороны и сейчас находится под стражей.

36-летний Сергей Тужилов - струйщик-штурмовик 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ. Он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.

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"Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен. Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина.

Кроме этого, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам.

Во время новых боестолкновений украинские воины уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного выжившего взяли в плен.

Во время следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.

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Тужилову сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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