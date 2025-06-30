Пленному оккупанту Тужилову, расстрелявшему украинского воина, сообщено о подозрении, - СБУ
Российскому военному Сергею Тужилову, который участвовал в расстрелах пленных воинов ВСУ на Харьковщине в 2024 году, сообщено о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупант попал в плен к Силам обороны и сейчас находится под стражей.
36-летний Сергей Тужилов - струйщик-штурмовик 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ. Он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.
"Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен. Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина.
Кроме этого, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам.
Во время новых боестолкновений украинские воины уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного выжившего взяли в плен.
Во время следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.
Тужилову сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Де там військовий? То бандит!!!
Але може повіситись "від відчуття провини".... таке іноді буває, якщо охорона "не догледить".
трулець-штурмовик"