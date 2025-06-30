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Новости Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
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Пленному оккупанту Тужилову, расстрелявшему украинского воина, сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому военному Сергею Тужилову, который участвовал в расстрелах пленных воинов ВСУ на Харьковщине в 2024 году, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант попал в плен к Силам обороны и сейчас находится под стражей.

36-летний Сергей Тужилов - струйщик-штурмовик 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ. Он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.

Оккупант Тужилов расстрелял украинского военнопленного

Читайте: До 12 лет заключения за пытки украинцев на Харьковщине: трем надзирателям сообщили о подозрении

"Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен. Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина.

Кроме этого, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам.

Во время новых боестолкновений украинские воины уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного выжившего взяли в плен.

Во время следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.

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Тужилову сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", рассказал о пытках и желании вернуться на службу

Автор: 

казнь (121) СБУ (20130) военные преступления (1469)


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Топ комментарии
+8
могли і не писати а мовчки раз ....читайте класику у цьго дддд яби це случилося з його рідними---щоб він написав кормити 12років?
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30.06.2025 14:16 Ответить
+8
Кормити цього виродка довічно, а іще і поміняють.... Краще в кущах, не на камеру повісити на власних тельбухах.
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30.06.2025 14:17 Ответить
+4
Хоча б тельбухи цьому виродку відбили б
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30.06.2025 14:18 Ответить
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могли і не писати а мовчки раз ....читайте класику у цьго дддд яби це случилося з його рідними---щоб він написав кормити 12років?
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30.06.2025 14:16 Ответить
Віддати виродка на розправу в ту бригаду, з якої були розстріляні. Кулі при цьому не використовувати.
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30.06.2025 14:41 Ответить
Кормити цього виродка довічно, а іще і поміняють.... Краще в кущах, не на камеру повісити на власних тельбухах.
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30.06.2025 14:17 Ответить
!!!!!!!!!!!
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30.06.2025 15:04 Ответить
Хоча б тельбухи цьому виродку відбили б
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30.06.2025 14:18 Ответить
Охреніти, розстрілював наших воїнів - підозра, відмовились виконувати бойове завдання - 10 років, Ще влада і сирок працюють точно на ворога, ау , 76 відсотків ви де?
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30.06.2025 14:22 Ответить
"Російському військовому!!??? Сергію Тужилову,.." Джерело: https://censor.net/ua/n3560705
Де там військовий? То бандит!!!
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30.06.2025 14:22 Ответить
Довідчне в пєтушиному кутку - цікаво скільки часу дупа витримає?
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30.06.2025 14:24 Ответить
Не факт що заганять у куток, бо його до іньших кацапів посадять.....
Але може повіситись "від відчуття провини".... таке іноді буває, якщо охорона "не догледить".
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30.06.2025 14:44 Ответить
В загальну камеру цього підара посадити, через тиждень воно або само вздьорнеться, або прикро загине під час прийому їжі, поперхнувшися українським хлібом.
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30.06.2025 14:41 Ответить
Яка підозра? Теж мені , ліберали... Кувалду в руки і в череп. Швидко і дешево.
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30.06.2025 14:45 Ответить
Этого ******** поменяют на 'осужденных' кацапней пленных ВСУ. Остается только надеяться что перед обменом ему отобьют ливер и жить это гамно будет плохо и не долго.
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30.06.2025 14:57 Ответить
Подивіться на цю єхидну морду. Таке враження, що з ним відносяться добре, по-людськи. Це при тому, що він поза законом, злочинець , який убив військовополонених. Якщо цьому нелюду збережуть життя наші можновладці, то вони посібники ворога, а всякі бла-бла до дупи.
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30.06.2025 15:11 Ответить
Його обміняють чи не так
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30.06.2025 15:12 Ответить
Борзо смотрит, значит борщем подкармливают, суку.
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30.06.2025 15:17 Ответить
Хто хоче крові цього падонка помиляються, цю падаль на довічно, щоб гнил живцем, в особливих умовах.
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30.06.2025 15:43 Ответить
трулець-штурмовик"
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30.06.2025 15:43 Ответить
 
 