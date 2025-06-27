В Украине будут судить оккупанта, расстрелявшего двух украинских военнопленных в Торецке
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, который расстрелял в Торецке двух украинских военнопленных. Российский оккупант находится в плену.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в сентябре 2024 года в городе Торецк Донецкой области во время боевого столкновения с врагом в плен попали двое военнослужащих Сил обороны Украины. С тех пор они получили статус военнопленных в понимании Женевской Конвенции об обращении с военнопленными и соответствующих гарантий.
Несмотря на это, после "общения" с украинскими военнопленными, выполняя преступный приказ командира подразделения, обвиняемый расстрелял двух украинских военнопленных Сил обороны Украины.
Обвиняемый совершил военное преступление, соединенное с умышленным убийством, нарушая нормы международного права - ст. 3, 130 Женевской Конвенции.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют военнослужащего ВС государства-агрессора, который находится в плену, в совершении военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це перший такий випадок, чи я помиляюсь?
Раніше всіх військових злочинців судили заочно.
росія поставить умову: або його міняєте, або не міняєте більше нікого.
Називається інструмент-Гугл.
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
Дужан Міхал
Серый Вовк
Ага і чхати на українців які в полоні.
Я впевнений що таких упирів міняють не один на одного.
Тому що варто цю мерзоту допитати слідчим міжнародного суду
і це вже буде гірше для карлана ***** і його насРАлення.
А моцкалі наших спочатку судять і роками мордують і гноять заживо і потім обмінюють.