В Украине будут судить оккупанта, расстрелявшего двух украинских военнопленных в Торецке

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, который расстрелял в Торецке двух украинских военнопленных. Российский оккупант находится в плену.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в городе Торецк Донецкой области во время боевого столкновения с врагом в плен попали двое военнослужащих Сил обороны Украины. С тех пор они получили статус военнопленных в понимании Женевской Конвенции об обращении с военнопленными и соответствующих гарантий.

Несмотря на это, после "общения" с украинскими военнопленными, выполняя преступный приказ командира подразделения, обвиняемый расстрелял двух украинских военнопленных Сил обороны Украины.

Обвиняемый совершил военное преступление, соединенное с умышленным убийством, нарушая нормы международного права - ст. 3, 130 Женевской Конвенции.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют военнослужащего ВС государства-агрессора, который находится в плену, в совершении военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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