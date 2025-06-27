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Новости Казни украинских военнопленных Военные преступления россиян
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В Украине будут судить оккупанта, расстрелявшего двух украинских военнопленных в Торецке

будут судить оккупанта за казнь воинов СБУ

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, который расстрелял в Торецке двух украинских военнопленных. Российский оккупант находится в плену.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в городе Торецк Донецкой области во время боевого столкновения с врагом в плен попали двое военнослужащих Сил обороны Украины. С тех пор они получили статус военнопленных в понимании Женевской Конвенции об обращении с военнопленными и соответствующих гарантий.

Несмотря на это, после "общения" с украинскими военнопленными, выполняя преступный приказ командира подразделения, обвиняемый расстрелял двух украинских военнопленных Сил обороны Украины.

Обвиняемый совершил военное преступление, соединенное с умышленным убийством, нарушая нормы международного права - ст. 3, 130 Женевской Конвенции.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют военнослужащего ВС государства-агрессора, который находится в плену, в совершении военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: ГУР зафиксировало более 150 случаев казней пленных украинских военных

Автор: 

армия РФ (19885) Донецкая область (10119) Торецк (511) военные преступления (1466) Офис Генпрокурора (2518) Бахмутский район (513)


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Топ комментарии
+10
Не дай Бог у кого-то хватит ума эту тварь обменять...
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27.06.2025 19:02 Ответить
+7
Краще б так:
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
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27.06.2025 19:11 Ответить
+5
Віддати цього г@ндона рідним розстріляних....😡😡😡
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27.06.2025 19:05 Ответить
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Російський окупант перебуває в полоні.
Це перший такий випадок, чи я помиляюсь?
Раніше всіх військових злочинців судили заочно.
росія поставить умову: або його міняєте, або не міняєте більше нікого.
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27.06.2025 18:57 Ответить
Не перший, а у вас є той інструмент яким тепер кацапи не можуть користуватися.
Називається інструмент-Гугл.
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27.06.2025 20:23 Ответить
Пожиттєве, а потім обмін?
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27.06.2025 18:57 Ответить
Не дай Бог у кого-то хватит ума эту тварь обменять...
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27.06.2025 19:02 Ответить
Віддати цього г@ндона рідним розстріляних....😡😡😡
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27.06.2025 19:05 Ответить
І що? Для нього цей вирок як мертвому припарка. Бо після вироку на який завгодно строк він у перших рядах по запиту з російської строни попаде на обмін. Буде там як герой. Це буде ще аморальніше по відношенню до родичів страчених українських полонених ніж вже стандартний для українського правосуддя заочний суд над російськими військовими злочинцями.
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27.06.2025 19:11 Ответить
писець які міцні нерви у тих хто його охороняв
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27.06.2025 19:11 Ответить
Краще б так:
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
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27.06.2025 19:11 Ответить
писдец его ещё и судят((( Расстрелять и точка!
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27.06.2025 19:18 Ответить
Alex Peterson
Дужан Міхал
Серый Вовк
Ага і чхати на українців які в полоні.
Я впевнений що таких упирів міняють не один на одного.
Тому що варто цю мерзоту допитати слідчим міжнародного суду
і це вже буде гірше для карлана ***** і його насРАлення.
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27.06.2025 20:29 Ответить
На гіляку !
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27.06.2025 19:51 Ответить
Краще так:"Голову не знайдено,відтепер голова перебуває у розшуку".
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27.06.2025 21:51 Ответить
Пуйло наловить завтра ждунів і поміняє на нього. А зєля його віддасть ще перед судом, як і завжди.
А моцкалі наших спочатку судять і роками мордують і гноять заживо і потім обмінюють.
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28.06.2025 03:02 Ответить
 
 