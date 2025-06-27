В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв двох українських військовополонених у Торецьку
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ, який розстріляв у Торецьку двох українських військовополонених. Російський окупант перебуває в полоні.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у вересні 2024 року в місті Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення з ворогом в полон потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених в розумінні Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими та відповідних гарантій.
Незважаючи на це, після "спілкування" з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений, розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України.
Обвинувачений вчинив воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством, порушуючи норми міжнародного права – ст. 3, 130 Женевської Конвенції.
Прокурори Офісу Генерального прокурора обвинувачують військовослужбовця ЗС держави-агресора, який перебуває у полоні, у вчиненні воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Це перший такий випадок, чи я помиляюсь?
Раніше всіх військових злочинців судили заочно.
росія поставить умову: або його міняєте, або не міняєте більше нікого.
Називається інструмент-Гугл.
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
Дужан Міхал
Серый Вовк
Ага і чхати на українців які в полоні.
Я впевнений що таких упирів міняють не один на одного.
Тому що варто цю мерзоту допитати слідчим міжнародного суду
і це вже буде гірше для карлана ***** і його насРАлення.