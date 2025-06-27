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Новини Страти українських військовополонених Воєнні злочини російських окупантів
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В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв двох українських військовополонених у Торецьку

судитимуть окупанта за страту воїнів зсу

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ, який розстріляв у Торецьку двох українських військовополонених. Російський окупант перебуває в полоні.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2024 року в місті Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення з ворогом в полон потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених в розумінні Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими та відповідних гарантій.

Незважаючи на це, після "спілкування" з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений, розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України.

Обвинувачений вчинив воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством, порушуючи норми міжнародного права – ст. 3, 130 Женевської Конвенції.

Прокурори Офісу Генерального прокурора обвинувачують військовослужбовця ЗС держави-агресора, який перебуває у полоні, у вчиненні воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

армія рф (18036) Донецька область (8932) Торецьк (520) воєнні злочини (1894) Офіс Генпрокурора (3304) Бахмутський район (516)


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Топ коментарі
+10
Не дай Бог у кого-то хватит ума эту тварь обменять...
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27.06.2025 19:02 Відповісти
+7
Краще б так:
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
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27.06.2025 19:11 Відповісти
+5
Віддати цього г@ндона рідним розстріляних....😡😡😡
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27.06.2025 19:05 Відповісти
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Російський окупант перебуває в полоні.
Це перший такий випадок, чи я помиляюсь?
Раніше всіх військових злочинців судили заочно.
росія поставить умову: або його міняєте, або не міняєте більше нікого.
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27.06.2025 18:57 Відповісти
Не перший, а у вас є той інструмент яким тепер кацапи не можуть користуватися.
Називається інструмент-Гугл.
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27.06.2025 20:23 Відповісти
Пожиттєве, а потім обмін?
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27.06.2025 18:57 Відповісти
Не дай Бог у кого-то хватит ума эту тварь обменять...
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27.06.2025 19:02 Відповісти
Віддати цього г@ндона рідним розстріляних....😡😡😡
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27.06.2025 19:05 Відповісти
І що? Для нього цей вирок як мертвому припарка. Бо після вироку на який завгодно строк він у перших рядах по запиту з російської строни попаде на обмін. Буде там як герой. Це буде ще аморальніше по відношенню до родичів страчених українських полонених ніж вже стандартний для українського правосуддя заочний суд над російськими військовими злочинцями.
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27.06.2025 19:11 Відповісти
писець які міцні нерви у тих хто його охороняв
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27.06.2025 19:11 Відповісти
Краще б так:
"Сьогодні вранці у провулку Процюка знайдено тіло засудженого вночі окупанта. Голову теж знайдено."
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27.06.2025 19:11 Відповісти
писдец его ещё и судят((( Расстрелять и точка!
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27.06.2025 19:18 Відповісти
Alex Peterson
Дужан Міхал
Серый Вовк
Ага і чхати на українців які в полоні.
Я впевнений що таких упирів міняють не один на одного.
Тому що варто цю мерзоту допитати слідчим міжнародного суду
і це вже буде гірше для карлана ***** і його насРАлення.
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27.06.2025 20:29 Відповісти
На гіляку !
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27.06.2025 19:51 Відповісти
Краще так:"Голову не знайдено,відтепер голова перебуває у розшуку".
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27.06.2025 21:51 Відповісти
 
 