В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв двох українських військовополонених у Торецьку

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ, який розстріляв у Торецьку двох українських військовополонених. Російський окупант перебуває в полоні.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2024 року в місті Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення з ворогом в полон потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених в розумінні Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими та відповідних гарантій.

Незважаючи на це, після "спілкування" з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений, розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України.

Обвинувачений вчинив воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством, порушуючи норми міжнародного права – ст. 3, 130 Женевської Конвенції.

Прокурори Офісу Генерального прокурора обвинувачують військовослужбовця ЗС держави-агресора, який перебуває у полоні, у вчиненні воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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