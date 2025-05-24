ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт полонених українських військових

ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини - не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора - Росії.

"Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють в полон, - CNN. АУДIО

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні - розстрілюйте на місці", - йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу - або, принаймні, згоди - від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента", - сказав він.

ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.