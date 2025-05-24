УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12056 відвідувачів онлайн
Новини Страти українських військовополонених
1 059 8

ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт полонених українських військових

Розстріл військовополонених на Донеччині

ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини - не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора - Росії.

"Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють в полон, - CNN. АУДIО

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні - розстрілюйте на місці", - йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу - або, принаймні, згоди - від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента", - сказав він.

ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Автор: 

військовополонені (979) страта (79) ГУР (531)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В яких наших частинах, хто наш командир, чому засунули бійців в окоп з гівна та палок без прикриття? Де результати розслідування? Ніколи не чув про це. Думаю, такі массові страти та полони - це результат стратегії Просирського та бонопартія Зеленського.
показати весь коментар
24.05.2025 09:22 Відповісти
Боюся що так і є... Одних лише підтверджених випадків ( де влада коментує/визнає) дуже багато....
Зате в інших повідомленнях Всеосяжний Потужний оптимізм - "ситуація контрольована" , вживаються заходи, на контролі у рєзідєнта і подібна канцелярська творчість...
показати весь коментар
24.05.2025 18:48 Відповісти
і це тільки ті ,якіі були показовопублічними через відео або трансляцію з наших дронів,а скільки таких де наші люди закатовані виродками з маніакальними нахилами і іншими мокшанобурятскими скрепами....
показати весь коментар
24.05.2025 09:36 Відповісти
Хай ГУР не констатує, а діє як моссад щодо тих виродків, які вбивали наших полонених
показати весь коментар
24.05.2025 09:48 Відповісти
Невже ***** настільки захищений,що його ,''всім світом'' ніяк неможливо знищити? Чи це якесь табу?
показати весь коментар
24.05.2025 09:57 Відповісти
Не хочуть !
Фактично решта світу - співучасники
показати весь коментар
24.05.2025 15:48 Відповісти
Весь світ добре оброблений расєйською пропагандою
Це вам не вавині тупі марахвони, які тільки жруть українські гроші
показати весь коментар
24.05.2025 10:05 Відповісти
Це краще ніж 150 катівень? 🙏🙏🙏 R.I.P.
І що скажуть профі , про підготовку, командування і мотивацію ???
показати весь коментар
24.05.2025 18:45 Відповісти
 
 