Російські окупанти отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють в полон, - CNN. АУДIО

Радіоперехоплення розмов російських окупантів вказують на те, що вони отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють у полон.
Про це повідомляє CNN із посиланням на українського розвідника та перехоплені Україною розмови російських військових, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, перехоплені радіопереговори та записи сходяться з часом відеозапису з дрона, на якому видно ймовірну страту російськими окупантами українських солдатів в Запорізькій області минулого року.
На кадрах видно, як шестеро солдатів лежать на землі обличчям донизу. Щонайменше двоє з них були застрелені в впритул, а ще одного відвели вбік. Українська прокуратура розслідує обставини загибелі військових.
За словами українського посадовця, знайомого з перебігом справи, у межах слідства також вивчають ті ж радіоперехоплення, які раніше отримало CNN.
Журналісти CNN та представники західної розвідки встановили, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська нібито страчували українських військовослужбовців, які потрапляли в полон.
Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, заявив CNN, що радіопередачі та записи з дрона свідчать про вбивство російськими військами солдатів, які здалися в полон. Він назвав такі дії РФ "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що це могло бути санкціоновано лише вищим керівництвом Росії.
"Вони не відбувалися б у такій кількості й з такою частотою без наказів або, принаймні, згоди вищого військового командування, що в Росії означає президента", - сказав він.
Офіс генерального прокурора України повідомив CNN, що станом на початок травня 2025 року відкрито 75 кримінальних розслідувань за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. За словами ОГПУ, кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає з 2022 року.
