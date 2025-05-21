УКР
Новини Страти українських військовополонених
Російські окупанти отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють в полон, - CNN. АУДIО

окупанти отримують накази вбивати українських військових

Радіоперехоплення розмов російських окупантів вказують на те, що вони отримують накази вбивати українських військових, які потрапляють у полон.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українського розвідника та перехоплені Україною розмови російських військових, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, перехоплені радіопереговори та записи сходяться з часом відеозапису з дрона, на якому видно ймовірну страту російськими окупантами українських солдатів в Запорізькій області минулого року. 

На кадрах видно, як шестеро солдатів лежать на землі обличчям донизу. Щонайменше двоє з них були застрелені в впритул, а ще одного відвели вбік. Українська прокуратура розслідує обставини загибелі військових.

Увага! Чутливий контент! 

За словами українського посадовця, знайомого з перебігом справи, у межах слідства також вивчають ті ж радіоперехоплення, які раніше отримало CNN.

Журналісти CNN та представники західної розвідки встановили, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська нібито страчували українських військовослужбовців, які потрапляли в полон.

Читайте також: Щонайменше 109 українських військовополонених стратили війська РФ у 2024 році, - Amnesty International Ukraine

Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, заявив CNN, що радіопередачі та записи з дрона свідчать про вбивство російськими військами солдатів, які здалися в полон. Він назвав такі дії РФ "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що це могло бути санкціоновано лише вищим керівництвом Росії.

"Вони не відбувалися б у такій кількості й з такою частотою без наказів або, принаймні, згоди вищого військового командування, що в Росії означає президента", - сказав він.

Офіс генерального прокурора України повідомив CNN, що станом на початок травня 2025 року відкрито 75 кримінальних розслідувань за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. За словами ОГПУ, кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає з 2022 року.

Дивіться також: Наказали обезголовити воїна ЗСУ: двом командирам РФ повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+14
Це ж лучші друзяки Трампа. Друг Валодья, всі діла.
показати весь коментар
21.05.2025 22:18 Відповісти
+11
Кацап це не людина і навіщо Бог їх створив.
показати весь коментар
21.05.2025 22:18 Відповісти
+8
Значить полонені їм не потрібні
показати весь коментар
21.05.2025 22:20 Відповісти
Кацап це не людина і навіщо Бог їх створив.
показати весь коментар
21.05.2025 22:18 Відповісти
Их не Бог создал, а дьявол.
показати весь коментар
21.05.2025 22:35 Відповісти
Це ж лучші друзяки Трампа. Друг Валодья, всі діла.
показати весь коментар
21.05.2025 22:18 Відповісти
Значить полонені їм не потрібні
показати весь коментар
21.05.2025 22:20 Відповісти
їм навіть свої не потрібні, забирати їх не квапляться. (((
показати весь коментар
22.05.2025 12:31 Відповісти
а навіщо вони їм?
показати весь коментар
22.05.2025 20:12 Відповісти
ці смерті на совісті тих, хто під час війни обмінюється полоненими
показати весь коментар
21.05.2025 22:37 Відповісти
Як би українці те саме робили ще в лютому - березні 2022 - вся кацапська "СВО" закінчилась ще 3 роки тому !
показати весь коментар
21.05.2025 22:38 Відповісти
Д пофігу їм на наших полонених, вони цим добиваються щоби їхні не здавалися. Тут ти явно і їх дудку граєш
показати весь коментар
22.05.2025 04:35 Відповісти
якого чорта вони в сімох здалися в полон трьом оркам!
це відео наука всім хто вважає що як здасться , то збереже життя
показати весь коментар
21.05.2025 23:02 Відповісти
Представники Наріду в основному в телеграмчиках сидять а не обговорюють новини з українцями на українських ЖЕ ресурсах..
показати весь коментар
21.05.2025 23:08 Відповісти
БК закінчилось, нема чим воювати, хіба що палками.
показати весь коментар
22.05.2025 07:19 Відповісти
Чому не підірвали себе гранатами ?
показати весь коментар
24.05.2025 10:29 Відповісти
Какие-то дебилы еще хотят мира. До конца значит до конца.
показати весь коментар
21.05.2025 23:06 Відповісти
Почему написали аудио, это же видео.
показати весь коментар
21.05.2025 23:16 Відповісти
Це було під Рівнополем. Я це бачив в онлайні
показати весь коментар
22.05.2025 00:39 Відповісти
Значит обменный фонд им не важен. С учётом того что с той стороны воюют по сути наемники это логично. То о чем я писал десятки раз, они втянули нас в мясную бойню в которой естественно основная задача убить как можно больше живой силы противника. Любой ценой. Остальное не важно. Тут у них преимущество значительное. Если они готовы воевать мясом, зачем им пленные в том числе и свои
показати весь коментар
22.05.2025 00:54 Відповісти
Кого они тогда менять собираются??
показати весь коментар
22.05.2025 01:33 Відповісти
Они захватили пятую часть Украины. Сколько надо буде столько и наберут заложников на обмен.
показати весь коментар
22.05.2025 10:20 Відповісти
А Ти в таких випадках підриваєш себе разом з десятками кацапів???
показати весь коментар
22.05.2025 14:11 Відповісти
Кожен військовий має мати гранату або декілька щоб підірвати себе з ворогом чи краще полон?
показати весь коментар
23.05.2025 20:22 Відповісти
ти так робив уже декілька раз.. Підривав себе разом з кацапами
показати весь коментар
24.05.2025 07:41 Відповісти
Я служу вже рік але завжди маю дві гранати, якщо що чи ти вважаєш це нормально коли 5 наших здаються в полон 2 кацапам? Мій прадід що служив в УПА зразу говорив своїм, будете здаватись в полон якщо побачу розстріляю вас, таким чином 5 слабких людей він і розстріляв що хотіли здатись
показати весь коментар
24.05.2025 10:28 Відповісти
Служити і воювати це різні речі
показати весь коментар
28.05.2025 13:20 Відповісти
Дід твій бачиш себе не підривав-а розстрілював інших
показати весь коментар
28.05.2025 13:22 Відповісти
Агов , автори і спостерігачі за міжнародними конвенціями може ви перестанете в чумного барака хоч нафту і газ купляти? Чи і далі ,"окрім глибокого занепокоєння", ні на що більше не здатні?
показати весь коментар
22.05.2025 11:11 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
22.05.2025 12:05 Відповісти
 
 