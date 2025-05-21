Российские оккупанты получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен, - CNN. АУДИО

Радиоперехваты разговоров российских оккупантов указывают на то, что они получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского разведчика и перехваченные Украиной разговоры российских военных, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, перехваченные радиопереговоры и записи сходятся со временем видеозаписи с дрона, на котором видно вероятную казнь российскими оккупантами украинских солдат в Запорожской области в прошлом году.

На кадрах видно, как шестеро солдат лежат на земле лицом вниз. По меньшей мере двое из них были застрелены в упор, а еще одного отвели в сторону. Украинская прокуратура расследует обстоятельства гибели военных.

Внимание! Чувствительный контент!

По словам украинского чиновника, знакомого с ходом дела, в рамках следствия также изучают те же радиоперехваты, которые ранее получило CNN.

Журналисты CNN и представители западной разведки установили, что радиопередачи и записи с дрона согласуются с другими случаями, когда российские войска якобы казнили украинских военнослужащих, которые попадали в плен.

Моррис Тидболл-Бинц, специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, заявил CNN, что радиопередачи и записи с дрона свидетельствуют об убийстве российскими войсками солдат, которые сдались в плен. Он назвал такие действия РФ "серьезными нарушениями" международного права, добавив, что это могло быть санкционировано только высшим руководством России.

"Они не происходили бы в таком количестве и с такой частотой без приказов или, по крайней мере, согласия высшего военного командования, что в России означает президента", - сказал он.

Офис генерального прокурора Украины сообщил CNN, что по состоянию на начало мая 2025 года открыто 75 уголовных расследований по подозрению в казнях 268 украинских военнопленных. По словам ОГПУ, количество вероятных казней украинских военнопленных растет с 2022 года.

