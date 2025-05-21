РУС
Казни украинских военнопленных
10 671 28

Российские оккупанты получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен, - CNN. АУДИО

оккупанты получают приказы убивать украинских военных

Радиоперехваты разговоров российских оккупантов указывают на то, что они получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского разведчика и перехваченные Украиной разговоры российских военных, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, перехваченные радиопереговоры и записи сходятся со временем видеозаписи с дрона, на котором видно вероятную казнь российскими оккупантами украинских солдат в Запорожской области в прошлом году.

На кадрах видно, как шестеро солдат лежат на земле лицом вниз. По меньшей мере двое из них были застрелены в упор, а еще одного отвели в сторону. Украинская прокуратура расследует обстоятельства гибели военных.

Внимание! Чувствительный контент!

По словам украинского чиновника, знакомого с ходом дела, в рамках следствия также изучают те же радиоперехваты, которые ранее получило CNN.

Журналисты CNN и представители западной разведки установили, что радиопередачи и записи с дрона согласуются с другими случаями, когда российские войска якобы казнили украинских военнослужащих, которые попадали в плен.

Читайте также: По меньшей мере 109 украинских военнопленных казнили войска РФ в 2024 году, - Amnesty International Ukraine

Моррис Тидболл-Бинц, специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, заявил CNN, что радиопередачи и записи с дрона свидетельствуют об убийстве российскими войсками солдат, которые сдались в плен. Он назвал такие действия РФ "серьезными нарушениями" международного права, добавив, что это могло быть санкционировано только высшим руководством России.

"Они не происходили бы в таком количестве и с такой частотой без приказов или, по крайней мере, согласия высшего военного командования, что в России означает президента", - сказал он.

Офис генерального прокурора Украины сообщил CNN, что по состоянию на начало мая 2025 года открыто 75 уголовных расследований по подозрению в казнях 268 украинских военнопленных. По словам ОГПУ, количество вероятных казней украинских военнопленных растет с 2022 года.

Смотрите также: Приказали обезглавить воина ВСУ: двум командирам РФ сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

военнопленные (1181) казнь (125) россия (96970)
Топ комментарии
+14
Це ж лучші друзяки Трампа. Друг Валодья, всі діла.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:18 Ответить
+11
Кацап це не людина і навіщо Бог їх створив.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:18 Ответить
+8
Значить полонені їм не потрібні
показать весь комментарий
21.05.2025 22:20 Ответить
Их не Бог создал, а дьявол.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:35 Ответить
їм навіть свої не потрібні, забирати їх не квапляться. (((
показать весь комментарий
22.05.2025 12:31 Ответить
а навіщо вони їм?
показать весь комментарий
22.05.2025 20:12 Ответить
ці смерті на совісті тих, хто під час війни обмінюється полоненими
показать весь комментарий
21.05.2025 22:37 Ответить
Як би українці те саме робили ще в лютому - березні 2022 - вся кацапська "СВО" закінчилась ще 3 роки тому !
показать весь комментарий
21.05.2025 22:38 Ответить
Д пофігу їм на наших полонених, вони цим добиваються щоби їхні не здавалися. Тут ти явно і їх дудку граєш
показать весь комментарий
22.05.2025 04:35 Ответить
якого чорта вони в сімох здалися в полон трьом оркам!
це відео наука всім хто вважає що як здасться , то збереже життя
показать весь комментарий
21.05.2025 23:02 Ответить
Представники Наріду в основному в телеграмчиках сидять а не обговорюють новини з українцями на українських ЖЕ ресурсах..
показать весь комментарий
21.05.2025 23:08 Ответить
БК закінчилось, нема чим воювати, хіба що палками.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:19 Ответить
Чому не підірвали себе гранатами ?
показать весь комментарий
24.05.2025 10:29 Ответить
Какие-то дебилы еще хотят мира. До конца значит до конца.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:06 Ответить
Почему написали аудио, это же видео.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:16 Ответить
Це було під Рівнополем. Я це бачив в онлайні
показать весь комментарий
22.05.2025 00:39 Ответить
Значит обменный фонд им не важен. С учётом того что с той стороны воюют по сути наемники это логично. То о чем я писал десятки раз, они втянули нас в мясную бойню в которой естественно основная задача убить как можно больше живой силы противника. Любой ценой. Остальное не важно. Тут у них преимущество значительное. Если они готовы воевать мясом, зачем им пленные в том числе и свои
показать весь комментарий
22.05.2025 00:54 Ответить
Кого они тогда менять собираются??
показать весь комментарий
22.05.2025 01:33 Ответить
Они захватили пятую часть Украины. Сколько надо буде столько и наберут заложников на обмен.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:20 Ответить
А Ти в таких випадках підриваєш себе разом з десятками кацапів???
показать весь комментарий
22.05.2025 14:11 Ответить
Кожен військовий має мати гранату або декілька щоб підірвати себе з ворогом чи краще полон?
показать весь комментарий
23.05.2025 20:22 Ответить
ти так робив уже декілька раз.. Підривав себе разом з кацапами
показать весь комментарий
24.05.2025 07:41 Ответить
Я служу вже рік але завжди маю дві гранати, якщо що чи ти вважаєш це нормально коли 5 наших здаються в полон 2 кацапам? Мій прадід що служив в УПА зразу говорив своїм, будете здаватись в полон якщо побачу розстріляю вас, таким чином 5 слабких людей він і розстріляв що хотіли здатись
показать весь комментарий
24.05.2025 10:28 Ответить
Служити і воювати це різні речі
показать весь комментарий
28.05.2025 13:20 Ответить
Дід твій бачиш себе не підривав-а розстрілював інших
показать весь комментарий
28.05.2025 13:22 Ответить
Агов , автори і спостерігачі за міжнародними конвенціями може ви перестанете в чумного барака хоч нафту і газ купляти? Чи і далі ,"окрім глибокого занепокоєння", ні на що більше не здатні?
показать весь комментарий
22.05.2025 11:11 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
22.05.2025 12:05 Ответить
 
 