Приказали обезглавить воина ВСУ: двум командирам РФ сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двум командирам подразделений армии РФ, которые приказали обезглавить военнослужащего ВСУ в Волновахском районе, заочно сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о жителях Амурской области и Приморского края РФ - заместителе командира 1-го мотострелкового батальона по управлению штурмовых подразделений и командире штурмовой роты отряда "шторм" 394-го мотострелкового полка (в/ч 25573) 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

По данным СБУ, это Шота Карапетян (Юстас) и Дмитрий Чихабах (Сбер).





"В 2024 году оккупационные войска участвовали в боевых действиях против Сил обороны в Волновахском районе. Находясь вблизи села Старомайорское, командиры подразделений с позывными "Юстас" и "Сбер" отдали приказы штурмовикам отрезать украинским погибшим воинам головы, насаживать их на колья, выставлять как заборы и вместо украинских флагов.

Кроме того, один из них приказал не оставлять в живых украинских военнослужащих, грабить павших бойцов, лишая личных вещей, денежных средств, золота и документов", - отметили в Офисе Генпрокурора.

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