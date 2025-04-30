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Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів
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Наказали обезголовити воїна ЗСУ: двом командирам РФ повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двом командирам підрозділів армії РФ, які наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі, заочно повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про жителів Амурської області та Приморського краю РФ - заступника командира 1-го мотострілецького батальйону з управління штурмових підрозділів та командира штурмової роти загону "шторм" 394-го мотострілецького полку (в/ч 25573) 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії ЗС РФ.

За даними СБУ, це Шота Карапетян (Юстас) та Дмитро Чихабах (Сбер).

Наказали обезголовити воїнів ЗСУ. Встановлено особи окупантів
Наказали обезголовити воїнів ЗСУ. Встановлено особи окупантів

"У 2024 році окупаційні війська брали участь у бойових діях проти Сил оборони у Волноваському районі. Перебуваючи поблизу села Старомайорське, командири підрозділів із позивними "Юстас" та "Сбер" віддали накази штурмовикам відрізати українським загиблим воїнам голови, насаджувати їх на кілки, виставляти як паркани та замість українських прапорів.

Крім того, один з них наказав не лишати в живих українських військовослужбовців, грабувати полеглих бійців, позбавляючи особистих речей, грошових коштів, золота й документів", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Наказали обезголовити воїнів ЗСУ. Встановлено особи окупантів

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Автор: 

армія рф (17468) страта (75) Донецька область (8511) воєнні злочини (1861) Волноваський район (219)


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чому їбальніки підарів заблюрені? щоб коли попадуть в полон їх можна було обміняти? чи для чого? поясніть
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30.04.2025 15:32 Відповісти
+++++
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30.04.2025 15:37 Відповісти
Звірства гітлеровців виглядають дитячими витівками в порівняні з діями рашистів.
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30.04.2025 15:38 Відповісти
Одна школа...
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30.04.2025 15:43 Відповісти
Морди цих упирів замазали щоб Червоний Хрест не розсердився?
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30.04.2025 15:57 Відповісти
 
 