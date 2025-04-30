Наказали обезголовити воїна ЗСУ: двом командирам РФ повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двом командирам підрозділів армії РФ, які наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі, заочно повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про жителів Амурської області та Приморського краю РФ - заступника командира 1-го мотострілецького батальйону з управління штурмових підрозділів та командира штурмової роти загону "шторм" 394-го мотострілецького полку (в/ч 25573) 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії ЗС РФ.

За даними СБУ, це Шота Карапетян (Юстас) та Дмитро Чихабах (Сбер).





"У 2024 році окупаційні війська брали участь у бойових діях проти Сил оборони у Волноваському районі. Перебуваючи поблизу села Старомайорське, командири підрозділів із позивними "Юстас" та "Сбер" віддали накази штурмовикам відрізати українським загиблим воїнам голови, насаджувати їх на кілки, виставляти як паркани та замість українських прапорів.

Крім того, один з них наказав не лишати в живих українських військовослужбовців, грабувати полеглих бійців, позбавляючи особистих речей, грошових коштів, золота й документів", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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