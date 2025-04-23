Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ, - WP

Адміністрація Дональда Трампа вирішила розформувати групу, що займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Так, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

Двоє співрозмовників видання сказали, що у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства РФ в Україні. Посаду було створено Конгресом США на двопартійній основі.

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За словами трьох нинішніх і колишніх чиновників, також розформовано міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Такі дії, зазначають експерти, сигналізують союзникам і противникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - заявив екскерівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року, Елі Розенбаум.

В Офісі директора національної розвідки (ODNI), якому підпорядковувався координатор, коментар не надав.

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