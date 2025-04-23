УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13437 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
4 903 61

Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ, - WP

Трамп анонсував зустріч представників України, США та РФ у Саудівській Аравії

Адміністрація Дональда Трампа вирішила розформувати групу, що займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Так, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

Двоє співрозмовників видання сказали, що у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства РФ в Україні. Посаду було створено Конгресом США на двопартійній основі.

Також дивіться: Замовчування того, що Росія вбиває дітей балістикою, підбурює росіян на нові злочини, - Зеленський. ВIДЕО

За словами трьох нинішніх і колишніх чиновників, також розформовано міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Такі дії, зазначають експерти, сигналізують союзникам і противникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - заявив екскерівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року, Елі Розенбаум.

В Офісі директора національної розвідки (ODNI), якому підпорядковувався координатор, коментар не надав.

Також читайте: Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"

Автор: 

росія (65191) США (22840) воєнні злочини (1861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Англійці кажуть: «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка»
показати весь коментар
23.04.2025 09:24
+29
І як наслідок кацапня вже не соромлячись лупить по житлових будинках. Щоб той рудий пі'дор зі своїми СШП горіли в пеклі, виродки...
показати весь коментар
23.04.2025 09:28
+29
Трамподрочєри ваш вихід. Рудочолий бог виправдав ваші сподівання відносно справедливої та жорсткої позиції? Він зробив штати великими сечоприйомниками як на мене. Весь світ бачить як 2 гаранти безпеки знущаються над жертвою.
показати весь коментар
23.04.2025 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Англійці кажуть: «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка»
показати весь коментар
23.04.2025 09:24 Відповісти
Та забийте вже на ту гамерику - через 20 років це буде посередня країна типу аргентини.
показати весь коментар
23.04.2025 09:24 Відповісти
трамп стільки не проживе. Тому, думаю, буде як Бразилія, якщо темпи розвитку Бразилії не будуть сильно сповільнюватись.
показати весь коментар
23.04.2025 09:33 Відповісти
США та Бразілія навіть по території однакові.
показати весь коментар
23.04.2025 09:43 Відповісти
але поки що ВВП разів у десять менше, але якщо після трампа виберуть венса, то тренди будуть стійко протилежні, і років через десять ВВП майже зрівняються
показати весь коментар
23.04.2025 09:50 Відповісти
Мирно там все не закінчиться. Виборці демократів нікуди не ділись і їх набагато більше ніж хворих прихильників МАГА.
показати весь коментар
23.04.2025 09:51 Відповісти
То що ж вони шмарклі жують 3 місяці?
показати весь коментар
23.04.2025 11:38 Відповісти
Мабуть "неначасі".
показати весь коментар
23.04.2025 11:53 Відповісти
здається розвіддані і допомога Байдена на підході до скасування...
показати весь коментар
23.04.2025 09:26 Відповісти
Після зустрічі з Зеленським Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ. Що тут не так?
показати весь коментар
23.04.2025 09:27 Відповісти
це ж скільки грошей заплатили йому кацапи, щоб він зробив з Америки сіру та невиразну нікчемність...
показати весь коментар
23.04.2025 09:28 Відповісти
Конкретно за це конкретно йому - ніскільки, і в цьому полягає мистецтво російських спецслужб.
показати весь коментар
23.04.2025 09:32 Відповісти
гадаєш? а ось гадаю навпаки. За Риболовлева чув? Ну той самий щр врятував трамбона від банкрутсва. Щось не чув я щоб московія будь що робила із мілосердя
показати весь коментар
23.04.2025 09:42 Відповісти
Я ж кажу, мистецтво: трошки заплатили колись, а мають шалені відсотки зараз.
показати весь коментар
23.04.2025 09:45 Відповісти
Є версії, що під час цієї поїздки КДБ міг зібрати на Трампа компромат або намагався його завербувати, але прямих доказів цього немає. По поверненню до США Трамп опублікував повносторінкову рекламу в газетах, де критикував зовнішню політику США щодо союзників. Дехто вважає, що ця поїздка могла вплинути на його подальші погляди.
показати весь коментар
23.04.2025 10:43 Відповісти
та йому пох на ці компромати. він вже офіційно судом визнаний як злочинець. і що? і нічого. його все одно обрали. тож йому плювати на ті всі компромати. все одно скаже, що то фейк.. а от стосовно вербування. хм. то там не тільки вербування, там величезні гроші руської мафії замішані, які потрібно відпрацьовувати зараз. 6 разів вилазити на поверхню після банкрутств то не реально в нормальних умовах, бо ніхто з адекватних тобі не дасть більше кредитів на чергову розкрутку після чергового банкрутства. ну а руська мафія через різні фонди без проблем такі бабки йому давала на чергову розкрутку.
показати весь коментар
23.04.2025 13:52 Відповісти
Дональд Трамп прибув до Радянського Союзу влітку 1987 року на запрошення Держкомінтуристу СРСР, який курував іноземний туризм і контакти з західними бізнесменами. Точний маршрут подорожі не зафіксований у відкритих джерелах, але, ймовірно, він прилетів до Москви літаком, а потім відвідав Ленінград.
Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.
показати весь коментар
23.04.2025 10:40 Відповісти
Тут ще одна історія, пов'язана з "бізнесом" трампона. Схоже, що та ніч була дуже гарячою і все те було знято на відео.

https://fishki.net/2580644-bloomberg-tramp-nocheval-v-moskve-vo-vremja-konkursa-miss-vselennaja--2013-on-jeto-otrical.html Bloomberg: Трамп ночевал в Москве во время конкурса «Мисс Вселенная - 2013». Он это отрицал.
показати весь коментар
23.04.2025 12:21 Відповісти
І як наслідок кацапня вже не соромлячись лупить по житлових будинках. Щоб той рудий пі'дор зі своїми СШП горіли в пеклі, виродки...
показати весь коментар
23.04.2025 09:28 Відповісти
Скончался придворный скульптор Кремля Зураб Церетелли. Сімпсони пророкують, що і пиня сканчаєцца 30.04.2025.
показати весь коментар
23.04.2025 09:29 Відповісти
І перемогу Камали.
показати весь коментар
23.04.2025 09:31 Відповісти
Який геракл, а чому босий, де лапті?
показати весь коментар
23.04.2025 09:38 Відповісти
Тому що це він в кімоно. Виглядає як чмо. Ой! Не чмо, а мачо.

"В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почётный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет чёрный пояс по карате."
показати весь коментар
23.04.2025 12:27 Відповісти
Одним дуполізом поменьшило. А як там Міхалков? На черзі?
показати весь коментар
23.04.2025 09:45 Відповісти
почитал комменты на кацапском спортекспресе жостко там этого светоча зодчего обсирают)
показати весь коментар
23.04.2025 09:46 Відповісти
Головне - що у них на заміну, фактично, нікого подібного рівня немає, як і кловану жиріку.
показати весь коментар
23.04.2025 11:39 Відповісти
Трамподрочєри ваш вихід. Рудочолий бог виправдав ваші сподівання відносно справедливої та жорсткої позиції? Він зробив штати великими сечоприйомниками як на мене. Весь світ бачить як 2 гаранти безпеки знущаються над жертвою.
показати весь коментар
23.04.2025 09:32 Відповісти
Трамподрочери набрали у рот лайна та сидять ціхо. Складається враження, що вони всі були з кремлівських бото ферм і просто виконували свою роботу.
показати весь коментар
23.04.2025 09:37 Відповісти
Не зовсім так, "ідейних" також було повно. Деякі перефарбувались, а інші інколи заходять і пишуть про "хитрий план Трампа, щоб переграти хутіна".
показати весь коментар
23.04.2025 09:47 Відповісти
Ідейних? Та не було серед них ідейних, були тупі істоти з промитим моском усілякими путінцами: ілларіоновими, табахами, веллєрами та іншими корисними ідіотами.
показати весь коментар
23.04.2025 09:54 Відповісти
+ до них манкурт павел дальнобойщик.
показати весь коментар
23.04.2025 10:02 Відповісти
Цей завжди за кацапами тягнув. Хоч і старався це завуальовувати.
показати весь коментар
23.04.2025 10:41 Відповісти
Родом він з Золотоніського р-ну, але до штатів виіхав з рашки , підготовлений агент
показати весь коментар
23.04.2025 11:00 Відповісти
Так, пам'ятаю , як один трампіст на літеру P- P пропонував цензорянам слухати цього пашку дольнойопшіка. Ну, у нього трампізм головного моску розбавлений Маском. Хвора людина. Воно зараз навіть не з'являється під цим ніком , перейшов на літій неоненко.
показати весь коментар
23.04.2025 11:56 Відповісти
А хтось іншого чекав?
Я ще пам'ятаю який шабаш на цензорі творився перед виборами 2019. Варто було засумніватися що Петро не барига так бан був моментальний. І купа ботів які лайкали любе лайно проти нього. На наступний день після виборів всі вони десь ділися...
показати весь коментар
23.04.2025 09:51 Відповісти
Ну, багато наших "снг-шників" топлять за трампа, якась чума їх покусала після переїзду
показати весь коментар
23.04.2025 13:04 Відповісти
А як зелений єврей над тобою знущається ти бачиш?
показати весь коментар
23.04.2025 09:48 Відповісти
А ось класичне гебняве ботололо з класичним переводом стрілок...
показати весь коментар
23.04.2025 09:52 Відповісти
Бачу, але яке він відношення має до агєнта Краснова? По факту є що сказати, про гольфомана кацапофіла?
показати весь коментар
23.04.2025 10:32 Відповісти
Він просто відкрито робить те ,що команда Байдена робила втиху - замість того ,щоб зупинити агресію - злила Україну Пуйлу ,а америку трампу . Назміну імпотентам прийшли гандони - все логічно ..
показати весь коментар
23.04.2025 10:50 Відповісти
Нічого він не зробив. Майже. Посаду призначив конгрес, конгрес тільки і має право її скасувати. І так, майже, зі всіма його починаннями. А там де воно має якісь права завжди дає в зад. Єдиний вихлоп всього цього - його бридка пика в телевізорі кожен день з ранку до ночі. Ну і ще, ті дебіли, що його просували до влади, втратили третину своїх мільярдів.
показати весь коментар
23.04.2025 10:51 Відповісти
Пффф, все логічно. Вони ж союзники.
показати весь коментар
23.04.2025 09:33 Відповісти
А що ви хотіли коли Тампон сам злочинець і терорист. Надіюсь що американці схаменуться і посадять цю тварь на електричний стілець
показати весь коментар
23.04.2025 09:35 Відповісти
Спрчатку мали б схаменутися зелефіли, бо їхній вошдь на троні з 2019 хаос творить. Але ж не видно, щоб до них розум вернувся. То чому американці мають помудрішати? 😁
показати весь коментар
23.04.2025 10:44 Відповісти
Нам такі друзі не потрібни !
показати весь коментар
23.04.2025 09:40 Відповісти
Після того як Тампакс в одне рило розірвало всі договори підписані з Україною починаючи з середини минулого століття закінчуючи цим століттям 2024 роком коли Україна підписала угоди з Байденом про гарантії безпеки і військове співробітництво, я не бачу сенсу взагалі щось підписувати з обісцяними штатами тому що вони недоговороздатні. Однин в один такі ж як і Параша. Любий папірець який підписаний цими проститутками можна зразу ж підтертися. Про які перемовини і угоди взагалі йдеться, АУ, прокиньтеся!!!!
показати весь коментар
23.04.2025 09:44 Відповісти
Для цього і просували Краснова.
Ми думали що тільки "демократи" деградували і виродилися ( "перезагрузка" і обнімашки після війни проти Грузії) . А воно все прогнило в ФША
показати весь коментар
23.04.2025 09:45 Відповісти
Якийсь результат діяльності цієї групи є? Чи це таке саме, як міністерство єдності зєлєнскава?
показати весь коментар
23.04.2025 09:49 Відповісти
Настав час затвердити трампівський " орден імені Осами бен Ладена" та й вже нагороджувати достойних героїв - починаючи з 11 вересня 2002 року.
показати весь коментар
23.04.2025 09:50 Відповісти
Ну , як вже не повірити в те, що Трамп -це агент кдб "Краснов"??
показати весь коментар
23.04.2025 09:56 Відповісти
Поки руде чмо кричало»я мір нєсу», ми його терпіли. Тепер спектакль закінчився. Його план «миру» поставив жирну крапку. Це був серіал, кінець якого ми давно знали. Здохни, руда потворо!
показати весь коментар
23.04.2025 10:02 Відповісти
Тут зовсім недавно на великоднє перемир'я казали що потрібно фіксувати всі порушення і злочини рашистів під час перемир'я. Догадуєтесь що зробили з усіма вашими записами і фіксаціями злочинів? Скажіть тоді про яке перемир'я і мирні угоди можна говорити якщо за їх порушення все одно ніхто відповідати не буде. Це ж аксіома що якщо немає покарання за порушення закону то немає і закону. Це чисто рекомендація.
показати весь коментар
23.04.2025 10:03 Відповісти
вот пример, когда у власти настоящий беспринципный барыга...
показати весь коментар
23.04.2025 10:20 Відповісти
Демократія по американські.Може їм треба стати адвокатами па-раші ,мов вони ніяких злочинів не чинили?.Адвокати д'явола.
показати весь коментар
23.04.2025 10:46 Відповісти
агент "краснов" зря времени не теряет
показати весь коментар
23.04.2025 10:47 Відповісти
Ну и кто скажет, шо рыжая псина не краснов.
показати весь коментар
23.04.2025 10:59 Відповісти
Он становится соучастником преступлений. После импичмента точно сядет. СЛАВА УКРАИНЕ,
показати весь коментар
23.04.2025 12:18 Відповісти
Суки
показати весь коментар
23.04.2025 13:45 Відповісти
Тобто таким чином він наплював не стільки на Україну як на власних виборців, так як посада була створена самим Конгресом. Подивимося, скільки ще наломає дров цей ....
показати весь коментар
23.04.2025 14:45 Відповісти
 
 