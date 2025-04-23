Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ, - WP
Адміністрація Дональда Трампа вирішила розформувати групу, що займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Так, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.
Двоє співрозмовників видання сказали, що у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства РФ в Україні. Посаду було створено Конгресом США на двопартійній основі.
За словами трьох нинішніх і колишніх чиновників, також розформовано міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.
Такі дії, зазначають експерти, сигналізують союзникам і противникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.
"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - заявив екскерівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року, Елі Розенбаум.
В Офісі директора національної розвідки (ODNI), якому підпорядковувався координатор, коментар не надав.
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Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.
https://fishki.net/2580644-bloomberg-tramp-nocheval-v-moskve-vo-vremja-konkursa-miss-vselennaja--2013-on-jeto-otrical.html Bloomberg: Трамп ночевал в Москве во время конкурса «Мисс Вселенная - 2013». Он это отрицал.
"В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почётный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет чёрный пояс по карате."
Я ще пам'ятаю який шабаш на цензорі творився перед виборами 2019. Варто було засумніватися що Петро не барига так бан був моментальний. І купа ботів які лайкали любе лайно проти нього. На наступний день після виборів всі вони десь ділися...
Ми думали що тільки "демократи" деградували і виродилися ( "перезагрузка" і обнімашки після війни проти Грузії) . А воно все прогнило в ФША