РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11814 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
4 913 61

Администрация Трампа свернула расследование военных преступлений РФ, - WP

Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и РФ в Саудовской Аравии

Администрация Дональда Трампа решила расформировать группу, которая занималась расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Так, Белый дом сократил работу группы Министерства юстиции по расследованию военных преступлений РФ и отменил программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.

Двое собеседников издания сказали, что у Трампа также сократили должность координатора группы для сбора разведданных о зверствах РФ в Украине. Должность была создана Конгрессом США на двухпартийной основе.

Также читайте: Трамп уже сегодня ждет от Украины ответа на окончательный мирный план: Axios раскрыло его детали

По словам трех нынешних и бывших чиновников, также расформирована межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.

Такие действия, отмечают эксперты, сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.

"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", - заявил экс-руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США, который ушел в отставку в январе 2024 года, Эли Розенбаум.

В Офисе директора национальной разведки (ODNI), которому подчинялся координатор, комментарий не предоставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT

Автор: 

россия (95546) США (26672) военные преступления (1436)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Англійці кажуть: «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка»
показать весь комментарий
23.04.2025 09:24
+29
І як наслідок кацапня вже не соромлячись лупить по житлових будинках. Щоб той рудий пі'дор зі своїми СШП горіли в пеклі, виродки...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:28
+29
Трамподрочєри ваш вихід. Рудочолий бог виправдав ваші сподівання відносно справедливої та жорсткої позиції? Він зробив штати великими сечоприйомниками як на мене. Весь світ бачить як 2 гаранти безпеки знущаються над жертвою.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Англійці кажуть: «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка»
показать весь комментарий
23.04.2025 09:24 Ответить
Та забийте вже на ту гамерику - через 20 років це буде посередня країна типу аргентини.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:24 Ответить
трамп стільки не проживе. Тому, думаю, буде як Бразилія, якщо темпи розвитку Бразилії не будуть сильно сповільнюватись.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:33 Ответить
США та Бразілія навіть по території однакові.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:43 Ответить
але поки що ВВП разів у десять менше, але якщо після трампа виберуть венса, то тренди будуть стійко протилежні, і років через десять ВВП майже зрівняються
показать весь комментарий
23.04.2025 09:50 Ответить
Мирно там все не закінчиться. Виборці демократів нікуди не ділись і їх набагато більше ніж хворих прихильників МАГА.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:51 Ответить
То що ж вони шмарклі жують 3 місяці?
показать весь комментарий
23.04.2025 11:38 Ответить
Мабуть "неначасі".
показать весь комментарий
23.04.2025 11:53 Ответить
здається розвіддані і допомога Байдена на підході до скасування...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:26 Ответить
Після зустрічі з Зеленським Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ. Що тут не так?
показать весь комментарий
23.04.2025 09:27 Ответить
це ж скільки грошей заплатили йому кацапи, щоб він зробив з Америки сіру та невиразну нікчемність...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:28 Ответить
Конкретно за це конкретно йому - ніскільки, і в цьому полягає мистецтво російських спецслужб.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:32 Ответить
гадаєш? а ось гадаю навпаки. За Риболовлева чув? Ну той самий щр врятував трамбона від банкрутсва. Щось не чув я щоб московія будь що робила із мілосердя
показать весь комментарий
23.04.2025 09:42 Ответить
Я ж кажу, мистецтво: трошки заплатили колись, а мають шалені відсотки зараз.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:45 Ответить
Є версії, що під час цієї поїздки КДБ міг зібрати на Трампа компромат або намагався його завербувати, але прямих доказів цього немає. По поверненню до США Трамп опублікував повносторінкову рекламу в газетах, де критикував зовнішню політику США щодо союзників. Дехто вважає, що ця поїздка могла вплинути на його подальші погляди.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:43 Ответить
та йому пох на ці компромати. він вже офіційно судом визнаний як злочинець. і що? і нічого. його все одно обрали. тож йому плювати на ті всі компромати. все одно скаже, що то фейк.. а от стосовно вербування. хм. то там не тільки вербування, там величезні гроші руської мафії замішані, які потрібно відпрацьовувати зараз. 6 разів вилазити на поверхню після банкрутств то не реально в нормальних умовах, бо ніхто з адекватних тобі не дасть більше кредитів на чергову розкрутку після чергового банкрутства. ну а руська мафія через різні фонди без проблем такі бабки йому давала на чергову розкрутку.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:52 Ответить
Дональд Трамп прибув до Радянського Союзу влітку 1987 року на запрошення Держкомінтуристу СРСР, який курував іноземний туризм і контакти з західними бізнесменами. Точний маршрут подорожі не зафіксований у відкритих джерелах, але, ймовірно, він прилетів до Москви літаком, а потім відвідав Ленінград.
Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:40 Ответить
Тут ще одна історія, пов'язана з "бізнесом" трампона. Схоже, що та ніч була дуже гарячою і все те було знято на відео.

https://fishki.net/2580644-bloomberg-tramp-nocheval-v-moskve-vo-vremja-konkursa-miss-vselennaja--2013-on-jeto-otrical.html Bloomberg: Трамп ночевал в Москве во время конкурса «Мисс Вселенная - 2013». Он это отрицал.
показать весь комментарий
23.04.2025 12:21 Ответить
І як наслідок кацапня вже не соромлячись лупить по житлових будинках. Щоб той рудий пі'дор зі своїми СШП горіли в пеклі, виродки...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:28 Ответить
Скончался придворный скульптор Кремля Зураб Церетелли. Сімпсони пророкують, що і пиня сканчаєцца 30.04.2025.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:29 Ответить
І перемогу Камали.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:31 Ответить
Який геракл, а чому босий, де лапті?
показать весь комментарий
23.04.2025 09:38 Ответить
Тому що це він в кімоно. Виглядає як чмо. Ой! Не чмо, а мачо.

"В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почётный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет чёрный пояс по карате."
показать весь комментарий
23.04.2025 12:27 Ответить
Одним дуполізом поменьшило. А як там Міхалков? На черзі?
показать весь комментарий
23.04.2025 09:45 Ответить
почитал комменты на кацапском спортекспресе жостко там этого светоча зодчего обсирают)
показать весь комментарий
23.04.2025 09:46 Ответить
Головне - що у них на заміну, фактично, нікого подібного рівня немає, як і кловану жиріку.
показать весь комментарий
23.04.2025 11:39 Ответить
Трамподрочєри ваш вихід. Рудочолий бог виправдав ваші сподівання відносно справедливої та жорсткої позиції? Він зробив штати великими сечоприйомниками як на мене. Весь світ бачить як 2 гаранти безпеки знущаються над жертвою.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:32 Ответить
Трамподрочери набрали у рот лайна та сидять ціхо. Складається враження, що вони всі були з кремлівських бото ферм і просто виконували свою роботу.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:37 Ответить
Не зовсім так, "ідейних" також було повно. Деякі перефарбувались, а інші інколи заходять і пишуть про "хитрий план Трампа, щоб переграти хутіна".
показать весь комментарий
23.04.2025 09:47 Ответить
Ідейних? Та не було серед них ідейних, були тупі істоти з промитим моском усілякими путінцами: ілларіоновими, табахами, веллєрами та іншими корисними ідіотами.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:54 Ответить
+ до них манкурт павел дальнобойщик.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:02 Ответить
Цей завжди за кацапами тягнув. Хоч і старався це завуальовувати.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:41 Ответить
Родом він з Золотоніського р-ну, але до штатів виіхав з рашки , підготовлений агент
показать весь комментарий
23.04.2025 11:00 Ответить
Так, пам'ятаю , як один трампіст на літеру P- P пропонував цензорянам слухати цього пашку дольнойопшіка. Ну, у нього трампізм головного моску розбавлений Маском. Хвора людина. Воно зараз навіть не з'являється під цим ніком , перейшов на літій неоненко.
показать весь комментарий
23.04.2025 11:56 Ответить
А хтось іншого чекав?
Я ще пам'ятаю який шабаш на цензорі творився перед виборами 2019. Варто було засумніватися що Петро не барига так бан був моментальний. І купа ботів які лайкали любе лайно проти нього. На наступний день після виборів всі вони десь ділися...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:51 Ответить
Ну, багато наших "снг-шників" топлять за трампа, якась чума їх покусала після переїзду
показать весь комментарий
23.04.2025 13:04 Ответить
А як зелений єврей над тобою знущається ти бачиш?
показать весь комментарий
23.04.2025 09:48 Ответить
А ось класичне гебняве ботололо з класичним переводом стрілок...
показать весь комментарий
23.04.2025 09:52 Ответить
Бачу, але яке він відношення має до агєнта Краснова? По факту є що сказати, про гольфомана кацапофіла?
показать весь комментарий
23.04.2025 10:32 Ответить
Він просто відкрито робить те ,що команда Байдена робила втиху - замість того ,щоб зупинити агресію - злила Україну Пуйлу ,а америку трампу . Назміну імпотентам прийшли гандони - все логічно ..
показать весь комментарий
23.04.2025 10:50 Ответить
Нічого він не зробив. Майже. Посаду призначив конгрес, конгрес тільки і має право її скасувати. І так, майже, зі всіма його починаннями. А там де воно має якісь права завжди дає в зад. Єдиний вихлоп всього цього - його бридка пика в телевізорі кожен день з ранку до ночі. Ну і ще, ті дебіли, що його просували до влади, втратили третину своїх мільярдів.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:51 Ответить
Пффф, все логічно. Вони ж союзники.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:33 Ответить
А що ви хотіли коли Тампон сам злочинець і терорист. Надіюсь що американці схаменуться і посадять цю тварь на електричний стілець
показать весь комментарий
23.04.2025 09:35 Ответить
Спрчатку мали б схаменутися зелефіли, бо їхній вошдь на троні з 2019 хаос творить. Але ж не видно, щоб до них розум вернувся. То чому американці мають помудрішати? 😁
показать весь комментарий
23.04.2025 10:44 Ответить
Нам такі друзі не потрібни !
показать весь комментарий
23.04.2025 09:40 Ответить
Після того як Тампакс в одне рило розірвало всі договори підписані з Україною починаючи з середини минулого століття закінчуючи цим століттям 2024 роком коли Україна підписала угоди з Байденом про гарантії безпеки і військове співробітництво, я не бачу сенсу взагалі щось підписувати з обісцяними штатами тому що вони недоговороздатні. Однин в один такі ж як і Параша. Любий папірець який підписаний цими проститутками можна зразу ж підтертися. Про які перемовини і угоди взагалі йдеться, АУ, прокиньтеся!!!!
показать весь комментарий
23.04.2025 09:44 Ответить
Для цього і просували Краснова.
Ми думали що тільки "демократи" деградували і виродилися ( "перезагрузка" і обнімашки після війни проти Грузії) . А воно все прогнило в ФША
показать весь комментарий
23.04.2025 09:45 Ответить
Якийсь результат діяльності цієї групи є? Чи це таке саме, як міністерство єдності зєлєнскава?
показать весь комментарий
23.04.2025 09:49 Ответить
Настав час затвердити трампівський " орден імені Осами бен Ладена" та й вже нагороджувати достойних героїв - починаючи з 11 вересня 2002 року.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:50 Ответить
Ну , як вже не повірити в те, що Трамп -це агент кдб "Краснов"??
показать весь комментарий
23.04.2025 09:56 Ответить
Поки руде чмо кричало»я мір нєсу», ми його терпіли. Тепер спектакль закінчився. Його план «миру» поставив жирну крапку. Це був серіал, кінець якого ми давно знали. Здохни, руда потворо!
показать весь комментарий
23.04.2025 10:02 Ответить
Тут зовсім недавно на великоднє перемир'я казали що потрібно фіксувати всі порушення і злочини рашистів під час перемир'я. Догадуєтесь що зробили з усіма вашими записами і фіксаціями злочинів? Скажіть тоді про яке перемир'я і мирні угоди можна говорити якщо за їх порушення все одно ніхто відповідати не буде. Це ж аксіома що якщо немає покарання за порушення закону то немає і закону. Це чисто рекомендація.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:03 Ответить
вот пример, когда у власти настоящий беспринципный барыга...
показать весь комментарий
23.04.2025 10:20 Ответить
Демократія по американські.Може їм треба стати адвокатами па-раші ,мов вони ніяких злочинів не чинили?.Адвокати д'явола.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:46 Ответить
агент "краснов" зря времени не теряет
показать весь комментарий
23.04.2025 10:47 Ответить
Ну и кто скажет, шо рыжая псина не краснов.
показать весь комментарий
23.04.2025 10:59 Ответить
Он становится соучастником преступлений. После импичмента точно сядет. СЛАВА УКРАИНЕ,
показать весь комментарий
23.04.2025 12:18 Ответить
Суки
показать весь комментарий
23.04.2025 13:45 Ответить
Тобто таким чином він наплював не стільки на Україну як на власних виборців, так як посада була створена самим Конгресом. Подивимося, скільки ще наломає дров цей ....
показать весь комментарий
23.04.2025 14:45 Ответить
 
 