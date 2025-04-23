Администрация Трампа свернула расследование военных преступлений РФ, - WP

Администрация Дональда Трампа решила расформировать группу, которая занималась расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Так, Белый дом сократил работу группы Министерства юстиции по расследованию военных преступлений РФ и отменил программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.

Двое собеседников издания сказали, что у Трампа также сократили должность координатора группы для сбора разведданных о зверствах РФ в Украине. Должность была создана Конгрессом США на двухпартийной основе.

Также читайте: Трамп уже сегодня ждет от Украины ответа на окончательный мирный план: Axios раскрыло его детали

По словам трех нынешних и бывших чиновников, также расформирована межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.

Такие действия, отмечают эксперты, сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.

"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", - заявил экс-руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США, который ушел в отставку в январе 2024 года, Эли Розенбаум.

В Офисе директора национальной разведки (ODNI), которому подчинялся координатор, комментарий не предоставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT