Администрация Трампа свернула расследование военных преступлений РФ, - WP
Администрация Дональда Трампа решила расформировать группу, которая занималась расследованием военных преступлений РФ в Украине.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Так, Белый дом сократил работу группы Министерства юстиции по расследованию военных преступлений РФ и отменил программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.
Двое собеседников издания сказали, что у Трампа также сократили должность координатора группы для сбора разведданных о зверствах РФ в Украине. Должность была создана Конгрессом США на двухпартийной основе.
По словам трех нынешних и бывших чиновников, также расформирована межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.
Такие действия, отмечают эксперты, сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.
"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", - заявил экс-руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США, который ушел в отставку в январе 2024 года, Эли Розенбаум.
В Офисе директора национальной разведки (ODNI), которому подчинялся координатор, комментарий не предоставили.
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Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.
https://fishki.net/2580644-bloomberg-tramp-nocheval-v-moskve-vo-vremja-konkursa-miss-vselennaja--2013-on-jeto-otrical.html Bloomberg: Трамп ночевал в Москве во время конкурса «Мисс Вселенная - 2013». Он это отрицал.
"В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почётный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет чёрный пояс по карате."
Я ще пам'ятаю який шабаш на цензорі творився перед виборами 2019. Варто було засумніватися що Петро не барига так бан був моментальний. І купа ботів які лайкали любе лайно проти нього. На наступний день після виборів всі вони десь ділися...
Ми думали що тільки "демократи" деградували і виродилися ( "перезагрузка" і обнімашки після війни проти Грузії) . А воно все прогнило в ФША