По меньшей мере 109 украинских военнопленных казнили войска РФ в 2024 году, - Amnesty International Ukraine

Согласно отчету Amnesty International, в 2024 году российские оккупационные войска казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных.

Об этом директор Amnesty International Ukraine Вероника Вельч заявила на презентации отчета, созданного на основе опроса украинских военнопленных, которых удалось вернуть, и их семей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отчет базируется на 104 интервью, в частности с украинскими военнопленными, которые вернулись из российской неволи, а также их семьями.

Она рассказала, что преступления против украинских военнопленных разделяют на несколько категорий, среди них казни и смерти в плену.

"За прошлый год мы зафиксировали около 109 казней военнопленных или собственно в плену. Это только за прошлый год. По меньшей мере два человека, которые на государственном уровне функционируют в России, а именно Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров призывали не брать в плен или призывали к казням украинских военнопленных", - отметила Вельч.

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Кроме того, Вельч отметила, что один из респондентов рассказал о том, что на его глазах украинских военнопленных забивали до смерти. Такие же случаи происходили с гражданскими.

Кроме того, он говорил и о пытках, и о том, как людей доводили до самоубийства.

Также авторы исследования рассказали, что среди вернувшихся из плена в Украину военных, с кем удалось пообщаться, 97% подверглись пыткам. Еще 72% опрошенных не имели никакой связи с внешним миром.

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Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казней украинских пленных бойцов в 24 отдельных инцидентах.