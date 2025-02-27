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Новости казнь раненого воина ВСУ
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Рашист признается в казни раненого воина ВСУ в Курской области РФ: "Вину признаю, готов нести наказание". ВИДЕО

Российский военный 810-й бригады морской пехоты признается в расстреле тяжелораненного в ногу украинского военнопленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое получило видеозапись от контрразведки СБУ.

По словам оккупанта, казнь состоялась 21 декабря 2024 года в Курской области РФ.

"Взяли двух военнопленных. Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу осколком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го взвода - "Гюрза". Он мне дал приказ застрелить военнослужащего, у которого был осколок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего. Вину признаю, готов нести наказание, предусмотренное законом", - рассказывает российский военный.

По информации следствия, во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии: с завязанными за спиной руками и лицом к земле.

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Отмечается, что Российского военного 810-й бригады взяли в плен украинские ССО в декабре 2024 года - через несколько дней после казни украинского военнослужащего.

Департамент военной контрразведки совместно с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины осуществляют документирование уголовного правонарушения по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления). Российскому военному готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Также правоохранители пытаются идентифицировать российского военного 2 взвода 5 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза", который, по словам задержанного россиянина, отдал приказ убить украинского военнослужащего.

Как установили журналисты, позывной "Гюрза" имеет командир шестой мотострелковой дивизии РФ Марат Оспанов, который приказывал пытать и убивать своих подчиненных.

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810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты РФ дислоцируется в оккупированном украинском Севастополе. С начала полномасштабного вторжения в Украину бригада воевала на Херсонщине, с августа 2024-го - в Курской области.

"Одна из важных задач, которая стоит перед Украиной - это четкая фиксация преступлений РФ", - добавили "Суспільному" в департаменте военной контрразведки СБУ.

Автор: 

армия РФ (19035) военнопленные (1043) казнь (114) расстрел (498) военные преступления (1423) Курск (1073) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+24
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27.02.2025 17:56
+17
На кіл його 🤬
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27.02.2025 17:51
+17
падло!здохни!
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27.02.2025 17:52
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На кіл його 🤬
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27.02.2025 17:51 Ответить
На палю, тогда уж.
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27.02.2025 20:01 Ответить
Кіл, кілок - груба палиця (іноді - жердина), загострена з одного кінця. Кіл (паля) - знаряддя страти.
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27.02.2025 20:03 Ответить
падло!здохни!
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27.02.2025 17:52 Ответить
3.14дарассссссс........
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27.02.2025 17:53 Ответить
Якраз прийшов час змінити існуюче законодавство і тимчасово ввести смертну кару: таким як цей і його поплічники, а також за зраду. Можливо хтось із таких тай задумається?!
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27.02.2025 17:53 Ответить
Are you, guys, thinkig what I am thinking?
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27.02.2025 17:54 Ответить
I don't know what you think, but I hope for the positive))
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27.02.2025 17:59 Ответить
We want to kill the occupiers!
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28.02.2025 10:58 Ответить
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27.02.2025 17:56 Ответить
мразота...
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27.02.2025 17:57 Ответить
Ну що ж, українські довбо...оби обміняють його, або ще краще: будуть тримати , зроблять YOUTUBE зіркою, а потім віддадуть в Німеччину, як жертву кремлівської влади.
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27.02.2025 17:58 Ответить
Де ти, американчик-****..с, бачив українців при владі? Золкін? Єрмак? Зєльонскій? Умєрав? Нах іди, трумпоапте
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27.02.2025 18:06 Ответить
Кого обрали, того й маєте.
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27.02.2025 18:31 Ответить
Американці я бачу теж нічогенько так вибрали...
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28.02.2025 09:24 Ответить
Таких рашистів треба вбивати показово, по звірячому (я б свіжував живцем, або спалював), ретранслюючи сцени страти на всіх можливих інформайданчиках. І засунути конвенції в сраку, хто про них згадуватиме. Українців не можна чіпати, а хто захоче - має всиратися од однієї думки про це.
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27.02.2025 18:02 Ответить
Нашим хлопцям потрібно негайно покинути Курську область,
так як вони там гинуть через забаганки ЗепрезЕдента і сирського !!
Потрібно захистити , перш за все , свою країну 🤬
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27.02.2025 18:04 Ответить
Внаслвдок цього бої будуть вестись на теріторії Сумської області. Ти корисний ідіот чи просто кремлівський троль?!
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27.02.2025 18:10 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ
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27.02.2025 18:08 Ответить
Суми і область обстрілюють зі всіх сторін , не дивлячись на те ,
що наші воіни гинуть на курщині 😡
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27.02.2025 18:55 Ответить
дроноводи постійно добивають поранених, на цензорі повно матеріалу для майбутніх трибуналів
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27.02.2025 19:10 Ответить
Ну и че его в посадке не обнулили? Всяко лучше новость была бы чем видосик его признания
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27.02.2025 19:10 Ответить
"передбачене законом"? Тобто він застрелив полоненого українця, і українці за свої податки мають його роками утримувати у в'язниці щоб він "перевиховався"? Якась маячня.
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27.02.2025 19:17 Ответить
Є така чудова відмазка: "Вбитий при спробі втечі"...😡
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27.02.2025 21:10 Ответить
помічником татарову
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28.02.2025 07:38 Ответить
 
 