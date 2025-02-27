Рашист признается в казни раненого воина ВСУ в Курской области РФ: "Вину признаю, готов нести наказание". ВИДЕО

Российский военный 810-й бригады морской пехоты признается в расстреле тяжелораненного в ногу украинского военнопленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое получило видеозапись от контрразведки СБУ.

По словам оккупанта, казнь состоялась 21 декабря 2024 года в Курской области РФ.

"Взяли двух военнопленных. Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу осколком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го взвода - "Гюрза". Он мне дал приказ застрелить военнослужащего, у которого был осколок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего. Вину признаю, готов нести наказание, предусмотренное законом", - рассказывает российский военный.

По информации следствия, во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии: с завязанными за спиной руками и лицом к земле.

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Отмечается, что Российского военного 810-й бригады взяли в плен украинские ССО в декабре 2024 года - через несколько дней после казни украинского военнослужащего.

Департамент военной контрразведки совместно с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины осуществляют документирование уголовного правонарушения по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления). Российскому военному готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Также правоохранители пытаются идентифицировать российского военного 2 взвода 5 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза", который, по словам задержанного россиянина, отдал приказ убить украинского военнослужащего.

Как установили журналисты, позывной "Гюрза" имеет командир шестой мотострелковой дивизии РФ Марат Оспанов, который приказывал пытать и убивать своих подчиненных.

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810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты РФ дислоцируется в оккупированном украинском Севастополе. С начала полномасштабного вторжения в Украину бригада воевала на Херсонщине, с августа 2024-го - в Курской области.

"Одна из важных задач, которая стоит перед Украиной - это четкая фиксация преступлений РФ", - добавили "Суспільному" в департаменте военной контрразведки СБУ.