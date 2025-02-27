Буданов об обмене пленными: Определенные категории стали "проблемными" и для нас, и для РФ

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что обмен определенных категорий пленных в обществах Украины и РФ воспринимается тяжело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Есть не табу, а есть проблемные категории из-за наших информационных войн. И знаете, как у любой информационной войны, - есть плюсы и есть минусы. Определенные минусы всех этих мероприятий - то, что определенные распиаренные категории и для них, и для нас стали проблемными. Мы тоже здесь сильно подняли наверх всех чеченцев и тому подобных. Хотя там пастухи с гор, но кому они нужны? Но это воспринимается обществом очень тяжело. Для них - это вопрос "Азова", морпехов, вообще все, что касается Мариуполя. Для нас - чеченцы такой яркий пример", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР МО, Коордштабу удается возвращать из плена "небольшими партиями" людей, которые находятся там с 2014 года.

"Я верю в то, что мы вернем всех, потому что любая война заканчивается всегда тем, что люди возвращаются в обе стороны. Не забывайте, что какие бы они ни были, но россиян тоже кто-то там ждет в их семьях. Страна, возможно, - не так сильно, но семьи ждут", - подытожил он.