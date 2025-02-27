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Новости Обмен пленными
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Буданов об обмене пленными: Определенные категории стали "проблемными" и для нас, и для РФ

Буданов рассказал, кого из пленных трудно обменивать

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что обмен определенных категорий пленных в обществах Украины и РФ воспринимается тяжело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Есть не табу, а есть проблемные категории из-за наших информационных войн. И знаете, как у любой информационной войны, - есть плюсы и есть минусы. Определенные минусы всех этих мероприятий - то, что определенные распиаренные категории и для них, и для нас стали проблемными. Мы тоже здесь сильно подняли наверх всех чеченцев и тому подобных. Хотя там пастухи с гор, но кому они нужны? Но это воспринимается обществом очень тяжело. Для них - это вопрос "Азова", морпехов, вообще все, что касается Мариуполя. Для нас - чеченцы такой яркий пример", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР МО, Коордштабу удается возвращать из плена "небольшими партиями" людей, которые находятся там с 2014 года.

"Я верю в то, что мы вернем всех, потому что любая война заканчивается всегда тем, что люди возвращаются в обе стороны. Не забывайте, что какие бы они ни были, но россиян тоже кто-то там ждет в их семьях. Страна, возможно, - не так сильно, но семьи ждут", - подытожил он.

Автор: 

Буданов Кирилл (451) военнопленные (1043) обмен (1366) плен (2594) пленные (2126)


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Топ комментарии
+5
"Не забувайте, що хоч які б вони були, але росіян теж хтось там чекає в їхніх сім'ях."

ну не ******** муданов ?! (ритричне)
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27.02.2025 14:59
+4
в полоні вони всі овечки та пастухи з гір.
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27.02.2025 15:08
+3
Муданов від імені Зенелоха хоче сказати що Азовців яких здав Оманська Гнида якщо і повернуть то дуже не скоро
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27.02.2025 14:57
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Муданов від імені Зенелоха хоче сказати що Азовців яких здав Оманська Гнида якщо і повернуть то дуже не скоро
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27.02.2025 14:57 Ответить
Сказав адвокат кацапів Буланова, он як за кацапів переживає
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27.02.2025 14:58 Ответить
"Не забувайте, що хоч які б вони були, але росіян теж хтось там чекає в їхніх сім'ях."

ну не ******** муданов ?! (ритричне)
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27.02.2025 14:59 Ответить
муданов вже порівнює українців та болотних істот..мовляв всі люди ..у всіх сім'ї ..********
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27.02.2025 15:02 Ответить
Азовці проблемні (с) муданов

для інформації прокопенку ..та 6 власникам квартир на Печерську
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27.02.2025 15:08 Ответить
в полоні вони всі овечки та пастухи з гір.
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27.02.2025 15:08 Ответить
Хто там їх чекає??! Та самки одноклітинні раді що здихались!!
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27.02.2025 15:09 Ответить
Я не зовсім зромів він поділив українців на класи? Як до армії то всі українці, а на обмін то " незручні категорії". Що за хня? Чи то він про категорії росії ?
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27.02.2025 15:22 Ответить
Бо ти дурень і батько твій і дідбули дурнями а тоьі зовсім розуму не стало
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20.03.2025 07:56 Ответить
 
 