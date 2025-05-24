ГУР зафиксировало более 150 случаев казней пленных украинских военных
ГУР МО Украины зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления - не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора - России.
"Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен", - говорится в сообщении.
"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - говорится в документе.
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия.
"Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа - или, по крайней мере, согласия - от высшего военного командования, что в России означает должность президента", - сказал он.
ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
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Зате в інших повідомленнях Всеосяжний Потужний оптимізм - "ситуація контрольована" , вживаються заходи, на контролі у рєзідєнта і подібна канцелярська творчість...
Фактично решта світу - співучасники
Це вам не вавині тупі марахвони, які тільки жруть українські гроші
І що скажуть профі , про підготовку, командування і мотивацію ???