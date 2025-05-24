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Новости Казни украинских военнопленных
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ГУР зафиксировало более 150 случаев казней пленных украинских военных

Расстрел военнопленных в Донецкой области

ГУР МО Украины зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления - не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора - России.

"Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен, - CNN. АУДИО

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - говорится в документе.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия.

"Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа - или, по крайней мере, согласия - от высшего военного командования, что в России означает должность президента", - сказал он.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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военнопленные (1112) казнь (120) ГУР (455)


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В яких наших частинах, хто наш командир, чому засунули бійців в окоп з гівна та палок без прикриття? Де результати розслідування? Ніколи не чув про це. Думаю, такі массові страти та полони - це результат стратегії Просирського та бонопартія Зеленського.
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24.05.2025 09:22 Ответить
Боюся що так і є... Одних лише підтверджених випадків ( де влада коментує/визнає) дуже багато....
Зате в інших повідомленнях Всеосяжний Потужний оптимізм - "ситуація контрольована" , вживаються заходи, на контролі у рєзідєнта і подібна канцелярська творчість...
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24.05.2025 18:48 Ответить
і це тільки ті ,якіі були показовопублічними через відео або трансляцію з наших дронів,а скільки таких де наші люди закатовані виродками з маніакальними нахилами і іншими мокшанобурятскими скрепами....
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24.05.2025 09:36 Ответить
Хай ГУР не констатує, а діє як моссад щодо тих виродків, які вбивали наших полонених
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24.05.2025 09:48 Ответить
Невже ***** настільки захищений,що його ,''всім світом'' ніяк неможливо знищити? Чи це якесь табу?
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24.05.2025 09:57 Ответить
Не хочуть !
Фактично решта світу - співучасники
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24.05.2025 15:48 Ответить
Весь світ добре оброблений расєйською пропагандою
Це вам не вавині тупі марахвони, які тільки жруть українські гроші
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24.05.2025 10:05 Ответить
Це краще ніж 150 катівень? 🙏🙏🙏 R.I.P.
І що скажуть профі , про підготовку, командування і мотивацію ???
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24.05.2025 18:45 Ответить
 
 