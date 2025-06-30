Полоненому окупанту Тужилову, який розстріляв українського воїна, повідомлено про підозру, - СБУ

Російському військовому Сергію Тужилову, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ на Харківщині у 2024 році, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант потрапив у полон до Сил оборони та наразі перебуває під вартою.

36-річний Сергій Тужилов - струлець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ. Він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.

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"Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон. Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна.

Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів. Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Перед розстрілами рашисти катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.

Під час нових боєзіткнень українські воїни знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників.

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Тужилову повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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