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Новини Воєнні злочини російських окупантів Розстріл українських військовополонених
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Полоненому окупанту Тужилову, який розстріляв українського воїна, повідомлено про підозру, - СБУ

Російському військовому Сергію Тужилову, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ на Харківщині у 2024 році, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант потрапив у полон до Сил оборони та наразі перебуває під вартою.

36-річний Сергій Тужилов - струлець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ. Він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.

Окупант Тужилов розстріляв українського військовополоненого

Читайте: До 12 років ув’язнення за катування українців на Харківщині: трьом наглядачам повідомили про підозру

"Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон. Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна.

Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів. Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Перед розстрілами рашисти катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.

Під час нових боєзіткнень українські воїни знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників.

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Тужилову повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: 

страта (80) СБУ (13061) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+7
могли і не писати а мовчки раз ....читайте класику у цьго дддд яби це случилося з його рідними---щоб він написав кормити 12років?
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30.06.2025 14:16 Відповісти
+6
Кормити цього виродка довічно, а іще і поміняють.... Краще в кущах, не на камеру повісити на власних тельбухах.
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30.06.2025 14:17 Відповісти
+4
Хоча б тельбухи цьому виродку відбили б
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30.06.2025 14:18 Відповісти
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могли і не писати а мовчки раз ....читайте класику у цьго дддд яби це случилося з його рідними---щоб він написав кормити 12років?
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30.06.2025 14:16 Відповісти
Віддати виродка на розправу в ту бригаду, з якої були розстріляні. Кулі при цьому не використовувати.
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30.06.2025 14:41 Відповісти
Кормити цього виродка довічно, а іще і поміняють.... Краще в кущах, не на камеру повісити на власних тельбухах.
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30.06.2025 14:17 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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30.06.2025 15:04 Відповісти
Хоча б тельбухи цьому виродку відбили б
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30.06.2025 14:18 Відповісти
Охреніти, розстрілював наших воїнів - підозра, відмовились виконувати бойове завдання - 10 років, Ще влада і сирок працюють точно на ворога, ау , 76 відсотків ви де?
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30.06.2025 14:22 Відповісти
"Російському військовому!!??? Сергію Тужилову,.." Джерело: https://censor.net/ua/n3560705
Де там військовий? То бандит!!!
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30.06.2025 14:22 Відповісти
Довідчне в пєтушиному кутку - цікаво скільки часу дупа витримає?
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30.06.2025 14:24 Відповісти
Не факт що заганять у куток, бо його до іньших кацапів посадять.....
Але може повіситись "від відчуття провини".... таке іноді буває, якщо охорона "не догледить".
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30.06.2025 14:44 Відповісти
В загальну камеру цього підара посадити, через тиждень воно або само вздьорнеться, або прикро загине під час прийому їжі, поперхнувшися українським хлібом.
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30.06.2025 14:41 Відповісти
Яка підозра? Теж мені , ліберали... Кувалду в руки і в череп. Швидко і дешево.
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30.06.2025 14:45 Відповісти
Этого ******** поменяют на 'осужденных' кацапней пленных ВСУ. Остается только надеяться что перед обменом ему отобьют ливер и жить это гамно будет плохо и не долго.
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30.06.2025 14:57 Відповісти
Подивіться на цю єхидну морду. Таке враження, що з ним відносяться добре, по-людськи. Це при тому, що він поза законом, злочинець , який убив військовополонених. Якщо цьому нелюду збережуть життя наші можновладці, то вони посібники ворога, а всякі бла-бла до дупи.
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30.06.2025 15:11 Відповісти
Його обміняють чи не так
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30.06.2025 15:12 Відповісти
Борзо смотрит, значит борщем подкармливают, суку.
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30.06.2025 15:17 Відповісти
 
 