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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис "Слава России", розповів про катування та бажання повернутися на службу

військовий

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, якому в полоні російські окупанти випалили на тілі напис "Слава России" розповів, що хотів би повернутися до війська.

Про це він сказав в інтерв’ю UNITED24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій потрапив у полон в лютому 2024 року. Він разом із побратимами тримали оборону на позиції, яка була "справжнім пеклом". В одну мить поруч із ним вибухнула ворожа граната, завдавши йому поранень.

Спочатку військовий подумав, що йому він втратив обидві ноги, оскільки не відчував їх. 

"Вони (російські військові, – ред.) були шоковані. Вони запитали: "Як ти вижив? Ми перевіряли, в тебе не було пульсу, дихання і серцебиття",- розповів Андрій.

Згодом окупанти віднесли пораненого захисника на свої позиції. Військовий постійно втрачав свідомість, ймовірно, через кровотечу.

За словами військового, росіяни не стали допомагати йому з пораненнями, але "привітали" побоями, "щоб переконатися, що я не забуду, де перебуваю". 

"Це було їхнє "ласкаво просимо"", - сказав Андрій.

Допит та катування

За словами військового, коли він знову прийшов до тями, окупанти почали його допитувати. Як розповів військовослужбовець, він знав, що росіяни намагатимуться його "зламати", тому почав "розповідати їм казки", вигадуючи відповіді на їхні запитання.

А коли, за його словами, росіяни дізналися, з якого він підрозділу, це розлютило їх.

Окупанти катували українського захисника до ранку наступного дня. Зокрема кілька разів били електричним струмом по відкритих ранах.

Дивіться також: Росіяни випалили на тілі полоненого українського воїна слова "Слава России". ФОТО ДНЯ

Напис "Слава России" випалили під час операції

Зрештою захисника передали лікарям, які провели операцію. Полонений дізнався про те, що на його тілі випалили напис "Слава России" лише після того, як через два дні медсестра прийшла змінити йому пов’язки.

Андрій пригадує, що тоді медсестра сказала йому: "Не хвилюйся, коли повернешся додому, перекриєш це татуюванням або ще чимось". Він тоді не зрозумів, про що вона говорить.

Вперше український військовий побачив випалений напис через тиждень, коли його перевели у звичайну палату.

"Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Вони нічого не зробили, лише побили мене", - пригадує Андрій.

За словами військового, напис на тілі йому зробив хірург за допомогою, ймовірно, медичного паяльника.

Згодом Андрія перевезли до колонії, поки його не вдалося повернути на Батьківщину. Захисник каже, що пережити російський полон йому допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися додому.

Хоче повернутися на службу

Військовий хоче повернутися у стрій, якщо лікарі дозволять йому це зробити.

"Я хочу продовжити службу, але все залежить від того, як пройдуть операції і що лікарі скажуть після цього. Чи дозволять мені носити вагу, одягати броню і подібне. Якщо все буде добре, я повернуся", - сказав Андрій.

Раніше в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".

Читайте також: Лікар про напис "Слава России", випалений на тілі полоненого воїна: Це зробив хірург

Автор: 

полон (1604) військовослужбовці (4832) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+12
Честь Воїну!
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29.06.2025 20:33 Відповісти
+9
Аби словацькому мністру бланару кацапи вирізали такий напис на лобі, він би пробачив, ще й пишався.
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29.06.2025 20:38 Відповісти
+7
Це ж як у того капського хірурга в голові насрато...
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29.06.2025 20:15 Відповісти
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Це ж як у того капського хірурга в голові насрато...
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29.06.2025 20:15 Відповісти
У нього днк із лайна
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29.06.2025 20:29 Відповісти
Там у всіх насрато, а то просто кацапський хірург... Гестапо просто діти в пісочниці в порівнянні з цими виродками!
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29.06.2025 21:03 Відповісти
Спірне твердження. Хірург діяв коли пацієнт був під наркозом і щиро вважає себе гуманістом... а от доктор Менгеле наркозом не користувався...
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29.06.2025 21:29 Відповісти
Кацаповиродки звичайні,щоб ви повиздихали,зовсім.
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29.06.2025 20:29 Відповісти
Честь Воїну!
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29.06.2025 20:33 Відповісти
Аби словацькому мністру бланару кацапи вирізали такий напис на лобі, він би пробачив, ще й пишався.
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29.06.2025 20:38 Відповісти
+
До речі - є купа способів , або через ЗМІ , або через МЗС , відправити йому це фото і вимагати офіційно його прокоментувати !
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29.06.2025 20:50 Відповісти
Це до тих хто з кацапами хоче домовлятись, це варвари їх треба знищити і ось доказ в міжнародний трибунал що таке рашизм.
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29.06.2025 20:40 Відповісти
Так домовлятися хоче військово-політичне керівництво України
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29.06.2025 20:59 Відповісти
Мабуть тому, що бажаючих знищувати кацапів багато лише на форумах в інтернеті.
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29.06.2025 21:12 Відповісти
Мабуть тому, що треба подивитися на мапу, на стан військово-промислового-комплексу обох країн та багато інших питань. За три з гаком роки великої війни ми не спромоглися виготовити навіть "Шахед"
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29.06.2025 21:22 Відповісти
Такое мужество!!!
Пан Андрей , здоровья вам!
Вы уже можете отдыхать от войны
Пишите книгу
Вы на самом деле как сенатор МАККЕЙН
Восхищаюсь Вами!!!!!
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29.06.2025 20:45 Відповісти
Воїну низький уклін, але він зазнав важких поранень, то вже нехай поправляє здоров'я в тилу.
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29.06.2025 20:45 Відповісти
ГУР, СБУ - кацапським "лікарям" вже відправили самокати/пейджери/смартфони!?
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29.06.2025 20:48 Відповісти
Сподіваюсь - це фото цього хлопця Зеленський Тромбу показував ?
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29.06.2025 20:48 Відповісти
Поставте цього козака охоронцем над полоненими рускими.
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29.06.2025 21:22 Відповісти
Він козак, а не не кацапський вєртухай..
Він обіцяв перестріляти тих, хто над ним знущався:
- "Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Джерело: https://censor.net/ua/n3560605
А знущатися над полоненими, - це чисто русскій народний обичай.
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29.06.2025 21:36 Відповісти
 
 