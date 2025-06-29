Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис "Слава России", розповів про катування та бажання повернутися на службу

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, якому в полоні російські окупанти випалили на тілі напис "Слава России" розповів, що хотів би повернутися до війська.

Про це він сказав в інтерв’ю UNITED24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій потрапив у полон в лютому 2024 року. Він разом із побратимами тримали оборону на позиції, яка була "справжнім пеклом". В одну мить поруч із ним вибухнула ворожа граната, завдавши йому поранень.

Спочатку військовий подумав, що йому він втратив обидві ноги, оскільки не відчував їх.

"Вони (російські військові, – ред.) були шоковані. Вони запитали: "Як ти вижив? Ми перевіряли, в тебе не було пульсу, дихання і серцебиття",- розповів Андрій.

Згодом окупанти віднесли пораненого захисника на свої позиції. Військовий постійно втрачав свідомість, ймовірно, через кровотечу.

За словами військового, росіяни не стали допомагати йому з пораненнями, але "привітали" побоями, "щоб переконатися, що я не забуду, де перебуваю".

"Це було їхнє "ласкаво просимо"", - сказав Андрій.

Допит та катування

За словами військового, коли він знову прийшов до тями, окупанти почали його допитувати. Як розповів військовослужбовець, він знав, що росіяни намагатимуться його "зламати", тому почав "розповідати їм казки", вигадуючи відповіді на їхні запитання.

А коли, за його словами, росіяни дізналися, з якого він підрозділу, це розлютило їх.

Окупанти катували українського захисника до ранку наступного дня. Зокрема кілька разів били електричним струмом по відкритих ранах.

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Напис "Слава России" випалили під час операції

Зрештою захисника передали лікарям, які провели операцію. Полонений дізнався про те, що на його тілі випалили напис "Слава России" лише після того, як через два дні медсестра прийшла змінити йому пов’язки.

Андрій пригадує, що тоді медсестра сказала йому: "Не хвилюйся, коли повернешся додому, перекриєш це татуюванням або ще чимось". Він тоді не зрозумів, про що вона говорить.

Вперше український військовий побачив випалений напис через тиждень, коли його перевели у звичайну палату.

"Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Вони нічого не зробили, лише побили мене", - пригадує Андрій.

За словами військового, напис на тілі йому зробив хірург за допомогою, ймовірно, медичного паяльника.

Згодом Андрія перевезли до колонії, поки його не вдалося повернути на Батьківщину. Захисник каже, що пережити російський полон йому допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися додому.

Хоче повернутися на службу

Військовий хоче повернутися у стрій, якщо лікарі дозволять йому це зробити.

"Я хочу продовжити службу, але все залежить від того, як пройдуть операції і що лікарі скажуть після цього. Чи дозволять мені носити вагу, одягати броню і подібне. Якщо все буде добре, я повернуся", - сказав Андрій.

Раніше в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".

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