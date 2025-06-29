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Новости Военные преступления россиян
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Военный, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", рассказал о пытках и желании вернуться на службу

військовий

Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев, которому в плену российские оккупанты выжгли на теле надпись "Слава России", рассказал, что хотел бы вернуться в армию.

Об этом он сказал в интервью UNITED24, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей попал в плен в феврале 2024 года. Он вместе с побратимами держали оборону на позиции, которая была "настоящим адом". В один момент рядом с ним взорвалась вражеская граната, нанеся ему ранения.

Сначала военный подумал, что он потерял обе ноги, поскольку не чувствовал их.

"Они (российские военные. - Ред.) были шокированы. Они спросили: "Как ты выжил? Мы проверяли, у тебя не было пульса, дыхания и сердцебиения", - рассказал Андрей.

Впоследствии оккупанты отнесли раненого защитника на свои позиции. Военный постоянно терял сознание, вероятно, из-за кровотечения.

По словам военного, россияне не стали помогать ему с ранениями, но "поздравили" побоями, "чтобы убедиться, что я не забуду, где нахожусь".

"Это было их "добро пожаловать", - сказал Андрей.

Допрос и пытки

По словам военного, когда он снова пришел в себя, оккупанты начали его допрашивать. Как рассказал военнослужащий, он знал, что россияне будут пытаться его "сломать", поэтому начал "рассказывать им сказки", придумывая ответы на их вопросы.

А когда, по его словам, россияне узнали, из какого он подразделения, это разозлило их.

Оккупанты пытали украинского защитника до утра следующего дня. В частности, несколько раз били электрическим током по открытым ранам.

Смотрите также: Россияне выжгли на теле пленного украинского воина слова "Слава России". ФОТО ДНЯ

Надпись "Слава России" выжгли во время операции

В конце концов защитника передали врачам, которые провели операцию. Пленный узнал о том, что на его теле выжгли надпись "Слава России" только после того, как через два дня медсестра пришла сменить ему повязки.

Андрей вспоминает, что тогда медсестра сказала ему: "Не волнуйся, когда вернешься домой, перекроешь это татуировкой или еще чем-то". Он тогда не понял, о чем она говорит.

Впервые украинский военный увидел выжженную надпись через неделю, когда его перевели в обычную палату.

"Я сказал: "Вы уроды, я всех вас перестреляю". Они ничего не сделали, только избили меня", - вспоминает Андрей.

По словам военного, надпись на теле ему сделал хирург с помощью, вероятно, медицинского паяльника.

Впоследствии Андрея перевезли в колонию, пока его не удалось вернуть на Родину. Защитник говорит, что пережить российский плен ему помогло то, что он обещал своей дочери вернуться домой.

Хочет вернуться на службу

Военный хочет вернуться в строй, если врачи позволят ему это сделать.

"Я хочу продолжить службу, но все зависит от того, как пройдут операции и что врачи скажут после этого. Позволят ли мне носить вес, одевать броню и подобное. Если все будет хорошо, я вернусь", - сказал Андрей.

Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".

Читайте также: Врач о надписи "Слава России", выжженной на теле пленного воина: Это сделал хирург

Автор: 

плен (2652) военнослужащие (6204) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+13
Честь Воїну!
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29.06.2025 20:33 Ответить
+12
Аби словацькому мністру бланару кацапи вирізали такий напис на лобі, він би пробачив, ще й пишався.
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29.06.2025 20:38 Ответить
+8
Це ж як у того капського хірурга в голові насрато...
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29.06.2025 20:15 Ответить
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Це ж як у того капського хірурга в голові насрато...
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29.06.2025 20:15 Ответить
У нього днк із лайна
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29.06.2025 20:29 Ответить
Там у всіх насрато, а то просто кацапський хірург... Гестапо просто діти в пісочниці в порівнянні з цими виродками!
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29.06.2025 21:03 Ответить
Спірне твердження. Хірург діяв коли пацієнт був під наркозом і щиро вважає себе гуманістом... а от доктор Менгеле наркозом не користувався...
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29.06.2025 21:29 Ответить
Кацаповиродки звичайні,щоб ви повиздихали,зовсім.
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29.06.2025 20:29 Ответить
Честь Воїну!
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29.06.2025 20:33 Ответить
Аби словацькому мністру бланару кацапи вирізали такий напис на лобі, він би пробачив, ще й пишався.
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29.06.2025 20:38 Ответить
+
До речі - є купа способів , або через ЗМІ , або через МЗС , відправити йому це фото і вимагати офіційно його прокоментувати !
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29.06.2025 20:50 Ответить
Це до тих хто з кацапами хоче домовлятись, це варвари їх треба знищити і ось доказ в міжнародний трибунал що таке рашизм.
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29.06.2025 20:40 Ответить
Так домовлятися хоче військово-політичне керівництво України
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29.06.2025 20:59 Ответить
Мабуть тому, що бажаючих знищувати кацапів багато лише на форумах в інтернеті.
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29.06.2025 21:12 Ответить
Мабуть тому, що треба подивитися на мапу, на стан військово-промислового-комплексу обох країн та багато інших питань. За три з гаком роки великої війни ми не спромоглися виготовити навіть "Шахед"
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29.06.2025 21:22 Ответить
саме тому і збираються домовлятися, бо якщо це продовжувати, то зрозуміло, чим все закінчиться
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29.06.2025 21:49 Ответить
Такое мужество!!!
Пан Андрей , здоровья вам!
Вы уже можете отдыхать от войны
Пишите книгу
Вы на самом деле как сенатор МАККЕЙН
Восхищаюсь Вами!!!!!
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29.06.2025 20:45 Ответить
Воїну низький уклін, але він зазнав важких поранень, то вже нехай поправляє здоров'я в тилу.
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29.06.2025 20:45 Ответить
ГУР, СБУ - кацапським "лікарям" вже відправили самокати/пейджери/смартфони!?
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29.06.2025 20:48 Ответить
Сподіваюсь - це фото цього хлопця Зеленський Тромбу показував ?
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29.06.2025 20:48 Ответить
Поставте цього козака охоронцем над полоненими рускими.
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29.06.2025 21:22 Ответить
Він козак, а не не кацапський вєртухай..
Він обіцяв перестріляти тих, хто над ним знущався:
- "Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Джерело: https://censor.net/ua/n3560605
А знущатися над полоненими, - це чисто русскій народний обичай.
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29.06.2025 21:36 Ответить
 
 