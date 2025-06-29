Военный, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", рассказал о пытках и желании вернуться на службу

Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев, которому в плену российские оккупанты выжгли на теле надпись "Слава России", рассказал, что хотел бы вернуться в армию.

Об этом он сказал в интервью UNITED24, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей попал в плен в феврале 2024 года. Он вместе с побратимами держали оборону на позиции, которая была "настоящим адом". В один момент рядом с ним взорвалась вражеская граната, нанеся ему ранения.

Сначала военный подумал, что он потерял обе ноги, поскольку не чувствовал их.

"Они (российские военные. - Ред.) были шокированы. Они спросили: "Как ты выжил? Мы проверяли, у тебя не было пульса, дыхания и сердцебиения", - рассказал Андрей.

Впоследствии оккупанты отнесли раненого защитника на свои позиции. Военный постоянно терял сознание, вероятно, из-за кровотечения.

По словам военного, россияне не стали помогать ему с ранениями, но "поздравили" побоями, "чтобы убедиться, что я не забуду, где нахожусь".

"Это было их "добро пожаловать", - сказал Андрей.

Допрос и пытки

По словам военного, когда он снова пришел в себя, оккупанты начали его допрашивать. Как рассказал военнослужащий, он знал, что россияне будут пытаться его "сломать", поэтому начал "рассказывать им сказки", придумывая ответы на их вопросы.

А когда, по его словам, россияне узнали, из какого он подразделения, это разозлило их.

Оккупанты пытали украинского защитника до утра следующего дня. В частности, несколько раз били электрическим током по открытым ранам.

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Надпись "Слава России" выжгли во время операции

В конце концов защитника передали врачам, которые провели операцию. Пленный узнал о том, что на его теле выжгли надпись "Слава России" только после того, как через два дня медсестра пришла сменить ему повязки.

Андрей вспоминает, что тогда медсестра сказала ему: "Не волнуйся, когда вернешься домой, перекроешь это татуировкой или еще чем-то". Он тогда не понял, о чем она говорит.

Впервые украинский военный увидел выжженную надпись через неделю, когда его перевели в обычную палату.

"Я сказал: "Вы уроды, я всех вас перестреляю". Они ничего не сделали, только избили меня", - вспоминает Андрей.

По словам военного, надпись на теле ему сделал хирург с помощью, вероятно, медицинского паяльника.

Впоследствии Андрея перевезли в колонию, пока его не удалось вернуть на Родину. Защитник говорит, что пережить российский плен ему помогло то, что он обещал своей дочери вернуться домой.

Хочет вернуться на службу

Военный хочет вернуться в строй, если врачи позволят ему это сделать.

"Я хочу продолжить службу, но все зависит от того, как пройдут операции и что врачи скажут после этого. Позволят ли мне носить вес, одевать броню и подобное. Если все будет хорошо, я вернусь", - сказал Андрей.

Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".

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