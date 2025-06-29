Военный, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", рассказал о пытках и желании вернуться на службу
Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев, которому в плену российские оккупанты выжгли на теле надпись "Слава России", рассказал, что хотел бы вернуться в армию.
Об этом он сказал в интервью UNITED24, сообщает Цензор.НЕТ.
Андрей попал в плен в феврале 2024 года. Он вместе с побратимами держали оборону на позиции, которая была "настоящим адом". В один момент рядом с ним взорвалась вражеская граната, нанеся ему ранения.
Сначала военный подумал, что он потерял обе ноги, поскольку не чувствовал их.
"Они (российские военные. - Ред.) были шокированы. Они спросили: "Как ты выжил? Мы проверяли, у тебя не было пульса, дыхания и сердцебиения", - рассказал Андрей.
Впоследствии оккупанты отнесли раненого защитника на свои позиции. Военный постоянно терял сознание, вероятно, из-за кровотечения.
По словам военного, россияне не стали помогать ему с ранениями, но "поздравили" побоями, "чтобы убедиться, что я не забуду, где нахожусь".
"Это было их "добро пожаловать", - сказал Андрей.
Допрос и пытки
По словам военного, когда он снова пришел в себя, оккупанты начали его допрашивать. Как рассказал военнослужащий, он знал, что россияне будут пытаться его "сломать", поэтому начал "рассказывать им сказки", придумывая ответы на их вопросы.
А когда, по его словам, россияне узнали, из какого он подразделения, это разозлило их.
Оккупанты пытали украинского защитника до утра следующего дня. В частности, несколько раз били электрическим током по открытым ранам.
Надпись "Слава России" выжгли во время операции
В конце концов защитника передали врачам, которые провели операцию. Пленный узнал о том, что на его теле выжгли надпись "Слава России" только после того, как через два дня медсестра пришла сменить ему повязки.
Андрей вспоминает, что тогда медсестра сказала ему: "Не волнуйся, когда вернешься домой, перекроешь это татуировкой или еще чем-то". Он тогда не понял, о чем она говорит.
Впервые украинский военный увидел выжженную надпись через неделю, когда его перевели в обычную палату.
"Я сказал: "Вы уроды, я всех вас перестреляю". Они ничего не сделали, только избили меня", - вспоминает Андрей.
По словам военного, надпись на теле ему сделал хирург с помощью, вероятно, медицинского паяльника.
Впоследствии Андрея перевезли в колонию, пока его не удалось вернуть на Родину. Защитник говорит, что пережить российский плен ему помогло то, что он обещал своей дочери вернуться домой.
Хочет вернуться на службу
Военный хочет вернуться в строй, если врачи позволят ему это сделать.
"Я хочу продолжить службу, но все зависит от того, как пройдут операции и что врачи скажут после этого. Позволят ли мне носить вес, одевать броню и подобное. Если все будет хорошо, я вернусь", - сказал Андрей.
Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".
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До речі - є купа способів , або через ЗМІ , або через МЗС , відправити йому це фото і вимагати офіційно його прокоментувати !
Пан Андрей , здоровья вам!
Вы уже можете отдыхать от войны
Пишите книгу
Вы на самом деле как сенатор МАККЕЙН
Восхищаюсь Вами!!!!!
Він обіцяв перестріляти тих, хто над ним знущався:
- "Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Джерело: https://censor.net/ua/n3560605
А знущатися над полоненими, - це чисто русскій народний обичай.