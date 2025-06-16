РУС
Новости Военные преступления россиян
10 868 21

Врач о надписи "Слава России", выжженной на теле пленного воина: Это сделал хирург

Надписи "Слава России" и "Z" на теле украинского воина, освобожденного из плена, скорее всего сделал российский хирург во время операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Военный попал в плен после ранения, а уже после хирургического вмешательства в российском медучреждении увидел выжженную надпись.

Львовские медики уже начали ее удалять.

Более 15 месяцев назад украинский военный Андрей попал в российский плен с осколочной травмой паховой области. Там мужчину прооперировали.

Руководитель реабилитационной программы "Неопалимые" Максим Туркевич заявил:

"Ему делали общую операцию. Был залет осколка в паховую область и у него есть травма, связанная с мочевым пузырем. То, что вы могли видеть на фотографии - трубка, вставленная для отвода мочи, и соответственно те шрамы, что есть на животе, это проводилось хирургическое вмешательство".

По его словам, скорее всего эту надпись выжгли после завершения основной операции.

Я вам могу сказать точно то, что там понятно с врачебной точки зрения. Это сделал хирург. Это не надпись, сделанная паяльником, это не надпись вырезанная. Это точно сделано электрокоагулятором, это медицинский прибор. И это точно сделано под общей анестезией. Это то, что можно сказать с точностью. Соответственно, это точно сделано оперирующим хирургом. Мы имеем предварительную информацию о том, кто теоретически мог быть оперирующим хирургом, но по состоянию на сейчас эта информация еще финально не является проверенной и подтвержденной.

Недавно пациенту провели первую инъекцию полинуклеотида, запускающего регенерацию кожи.

пленный

"По состоянию на сейчас он находится в стационаре, там еще есть другие моменты по здоровью, ему еще должны делать операцию, после чего он будет переходить к нам на более агрессивные процедуры. А за этот период собственно мы с помощью инъекций готовим просто ткань для того, чтобы эффективнее и быстрее проходили следующие этапы. Первая процедура у него была вчера, следующие несколько недель у него еще будут инъекции. После этого, ориентировочно через 6 недель, он уже будет переходить к более эффективному лечению с использованием лазеров.

Однозначно говорить что-то наперед - очень сложно. То, что там можно будет сделать ощутимый прогресс - это точно. Мы будем делать все возможное для того, чтобы его свести в ноль. Я думаю, что рано или поздно его удастся в ноль свести. Ключевой вопрос скорее в том, сколько это может занять времени. Я думаю, что мы выйдем на серьезный результат, когда уже будет практически незаметно этой надписи, месяцев через 6", - добавил Туркевич.

Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".

Автор: 

военнопленные (1197) военные преступления (1509)
+37
І після таких дикунств всякі Навальні і Мурзи заявляють, що з болотних треба зняти санкції, бо ані нє вінавати, єто всьо пуйтін?
Ненавиджу всю рашиську нечисть!!!
Здоров'я воїну!🙏🇺🇦
16.06.2025 17:33 Ответить
+25
В росії є хірурги? Це садисти соціопати кати!
16.06.2025 17:32 Ответить
+22
В націстських концтаборах таких хирургів, як цей, сруський садист-хирург, вистачало. Потім, трохи згодом, їх вішали. Кому посчастило того вішали за шию.
16.06.2025 17:38 Ответить
Треба переймати та помножувати досвід російської хірургії. Хіба що перенести область написів з українською тематикою на лоба та щоки.
16.06.2025 17:28 Ответить
Це ззробив не операційний лікарь хірург.
Це зробив оківській хЕрург.
Сволота свинособача помітила за вказівкою фсб.
Мразота.
16.06.2025 17:31 Ответить
Піймається це падло від Гіппократа, як і оті хєнєсрали, на московії!
Ізраїльтяни, таких «нациських лікарів-катів», по всьому Світу збирали та знищували!!
На все, свій час! В Ірані, теж, думали Аллаха за бороду, аятолли спіймати, а воно он, як неловко вийшло!
16.06.2025 17:34 Ответить
Нехай лікарі краще зосередяться на відновлення сечовипускання та статевої функціі.Для чоловіка це зараз головне...
16.06.2025 17:39 Ответить
Лікар менгеле по відношенню до цих хер урги немовля а ельза кох просто монахиня
16.06.2025 17:46 Ответить
У кожного Гітлера є свій Менгеле
16.06.2025 17:54 Ответить
Трамп: хірург мабудь зробив помілку, тому що полонений його спровокував, мені вже доклали
16.06.2025 17:56 Ответить
Нащадки доктора Менделе..
16.06.2025 17:56 Ответить
Всіх россійських полонених таврувати на лобі тавром-"раб".
16.06.2025 18:00 Ответить
ну і що це? спочатку прозвиздіти, а в кінці заявити що "ця інформація ще фінально не є перевіреною і підтвердженою". навчились в підорів чи з єдиного лохотрона приклад взяли?
16.06.2025 18:02 Ответить
Не підтверджено яка саме гнида це зробила. Має бути впевненість на 100%, кому "подякувати".
16.06.2025 18:07 Ответить
Кацапи-глибоко душевнохворі так звані люди.
16.06.2025 18:06 Ответить
Напевно діатермокоагулятором випекли
16.06.2025 18:09 Ответить
"Cлава" можно не трогать, а удалить только """""". Так будет меньше боли...
16.06.2025 18:33 Ответить
нічого нового!
ще міхаіл булгаков описував у творі свій досвід роботи лікаря, коли він навмисно зарізав на операційному столі петлюрівця!
цей хірург порівняно з булгаковим - "ідеал людяності"!
16.06.2025 18:37 Ответить
Русский Менгеле
Надеюсь,УКРАИНСКИЙ МОССАД
Уже купил самокат
Хотя на такую мразь и фуры не жалко...
16.06.2025 18:45 Ответить
Скажете це не фашисти? Підозрюю що рашисти ще й вирізають нашим полоненим органи апотім тіла пропадають безвісти
16.06.2025 19:18 Ответить
Всі самі найжорстокіші злочини, які чинить рашистська пітьма у війні проти України - обстріли і бомбардування міст і селищ та зрівняння їх із землею, викрадення людей, зокрема дітей, на ТОТ, розстріли полонених і тортури над ними - це все спрямовано для однієї мети - посіяти тваринний жах та врешті зламати волю українського народу і його армії до спротиву російським загарбникам.
Та на четвертий рік війни ці прийоми ворога лише укріплюють ненависть українців до нього.
16.06.2025 19:53 Ответить
 
 