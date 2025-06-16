Врач о надписи "Слава России", выжженной на теле пленного воина: Это сделал хирург

Надписи "Слава России" и "Z" на теле украинского воина, освобожденного из плена, скорее всего сделал российский хирург во время операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Военный попал в плен после ранения, а уже после хирургического вмешательства в российском медучреждении увидел выжженную надпись.

Львовские медики уже начали ее удалять.

Более 15 месяцев назад украинский военный Андрей попал в российский плен с осколочной травмой паховой области. Там мужчину прооперировали.

Руководитель реабилитационной программы "Неопалимые" Максим Туркевич заявил:

"Ему делали общую операцию. Был залет осколка в паховую область и у него есть травма, связанная с мочевым пузырем. То, что вы могли видеть на фотографии - трубка, вставленная для отвода мочи, и соответственно те шрамы, что есть на животе, это проводилось хирургическое вмешательство".

По его словам, скорее всего эту надпись выжгли после завершения основной операции.

Я вам могу сказать точно то, что там понятно с врачебной точки зрения. Это сделал хирург. Это не надпись, сделанная паяльником, это не надпись вырезанная. Это точно сделано электрокоагулятором, это медицинский прибор. И это точно сделано под общей анестезией. Это то, что можно сказать с точностью. Соответственно, это точно сделано оперирующим хирургом. Мы имеем предварительную информацию о том, кто теоретически мог быть оперирующим хирургом, но по состоянию на сейчас эта информация еще финально не является проверенной и подтвержденной.

Недавно пациенту провели первую инъекцию полинуклеотида, запускающего регенерацию кожи.

"По состоянию на сейчас он находится в стационаре, там еще есть другие моменты по здоровью, ему еще должны делать операцию, после чего он будет переходить к нам на более агрессивные процедуры. А за этот период собственно мы с помощью инъекций готовим просто ткань для того, чтобы эффективнее и быстрее проходили следующие этапы. Первая процедура у него была вчера, следующие несколько недель у него еще будут инъекции. После этого, ориентировочно через 6 недель, он уже будет переходить к более эффективному лечению с использованием лазеров.

Однозначно говорить что-то наперед - очень сложно. То, что там можно будет сделать ощутимый прогресс - это точно. Мы будем делать все возможное для того, чтобы его свести в ноль. Я думаю, что рано или поздно его удастся в ноль свести. Ключевой вопрос скорее в том, сколько это может занять времени. Я думаю, что мы выйдем на серьезный результат, когда уже будет практически незаметно этой надписи, месяцев через 6", - добавил Туркевич.

Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".