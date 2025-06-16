Врач о надписи "Слава России", выжженной на теле пленного воина: Это сделал хирург
Надписи "Слава России" и "Z" на теле украинского воина, освобожденного из плена, скорее всего сделал российский хирург во время операции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Военный попал в плен после ранения, а уже после хирургического вмешательства в российском медучреждении увидел выжженную надпись.
Львовские медики уже начали ее удалять.
Более 15 месяцев назад украинский военный Андрей попал в российский плен с осколочной травмой паховой области. Там мужчину прооперировали.
Руководитель реабилитационной программы "Неопалимые" Максим Туркевич заявил:
"Ему делали общую операцию. Был залет осколка в паховую область и у него есть травма, связанная с мочевым пузырем. То, что вы могли видеть на фотографии - трубка, вставленная для отвода мочи, и соответственно те шрамы, что есть на животе, это проводилось хирургическое вмешательство".
По его словам, скорее всего эту надпись выжгли после завершения основной операции.
Я вам могу сказать точно то, что там понятно с врачебной точки зрения. Это сделал хирург. Это не надпись, сделанная паяльником, это не надпись вырезанная. Это точно сделано электрокоагулятором, это медицинский прибор. И это точно сделано под общей анестезией. Это то, что можно сказать с точностью. Соответственно, это точно сделано оперирующим хирургом. Мы имеем предварительную информацию о том, кто теоретически мог быть оперирующим хирургом, но по состоянию на сейчас эта информация еще финально не является проверенной и подтвержденной.
Недавно пациенту провели первую инъекцию полинуклеотида, запускающего регенерацию кожи.
"По состоянию на сейчас он находится в стационаре, там еще есть другие моменты по здоровью, ему еще должны делать операцию, после чего он будет переходить к нам на более агрессивные процедуры. А за этот период собственно мы с помощью инъекций готовим просто ткань для того, чтобы эффективнее и быстрее проходили следующие этапы. Первая процедура у него была вчера, следующие несколько недель у него еще будут инъекции. После этого, ориентировочно через 6 недель, он уже будет переходить к более эффективному лечению с использованием лазеров.
Однозначно говорить что-то наперед - очень сложно. То, что там можно будет сделать ощутимый прогресс - это точно. Мы будем делать все возможное для того, чтобы его свести в ноль. Я думаю, что рано или поздно его удастся в ноль свести. Ключевой вопрос скорее в том, сколько это может занять времени. Я думаю, что мы выйдем на серьезный результат, когда уже будет практически незаметно этой надписи, месяцев через 6", - добавил Туркевич.
Ранее в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".
Це зробив оківській хЕрург.
Сволота свинособача помітила за вказівкою фсб.
Мразота.
Ненавиджу всю рашиську нечисть!!!
Здоров'я воїну!🙏🇺🇦
Ізраїльтяни, таких «нациських лікарів-катів», по всьому Світу збирали та знищували!!
На все, свій час! В Ірані, теж, думали Аллаха за бороду, аятолли спіймати, а воно он, як неловко вийшло!
ще міхаіл булгаков описував у творі свій досвід роботи лікаря, коли він навмисно зарізав на операційному столі петлюрівця!
цей хірург порівняно з булгаковим - "ідеал людяності"!
Надеюсь,УКРАИНСКИЙ МОССАД
Уже купил самокат
Хотя на такую мразь и фуры не жалко...
Та на четвертий рік війни ці прийоми ворога лише укріплюють ненависть українців до нього.