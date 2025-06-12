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Установлены экс-правоохранители, создавшие на оккупированной Херсонщине преступную организацию и пытавшие людей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские установили лиц из числа жителей оккупированной части Херсонщины, которые стали силовиками РФ и помогали врагу устанавливать порядки захватчиков. Тех, кто был против новых законов, коллаборационисты похищали и подвергали страшным пыткам. Среди жертв кремлевских репрессий - бывшие правоохранители, активисты, работники образования и органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.

Установили 20 жителей Херсонщины

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность 20 жителей временно оккупированной Херсонщины, которые устроились на работу в незаконный правоохранительный орган, который сейчас называется - "отделение министерства внутренних дел российской федерации "Новотроицкое". Там, в составе преступной организации, во главе с начальником и заместителем начальника подразделения, перебежчики активно выслуживались кремлевским кукловодам.

Экс-правоохранители создали в оккупированной Херсонской области преступную организацию и пытали людей

От деятельности предателей страдали жители Новотроицкой поселковой громады Гениченского района Херсонщины. Злоумышленники без колебаний выполняли любые прихоти оккупантов ради своей новой карьеры. Они активно обеспечивали функционирование карательного ведомства.

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А чтобы подавить сопротивление местных против "российского беззакония" - так называемые силовики похищали людей, лишали свободы и пытали их. Жертвами их произвола были, в первую очередь, активисты, бывшие правоохранители, работники образования, органов государственной власти и те, кто не поддержал идею "русского мира".

Во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СБУ и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора оперативники ДВБ НПУ и УСБУ в Херсонской области провели комплекс мероприятий и собрали доказательную базу противоправной деятельности участников группировки.

Также смотрите: Сотрудничали с оккупантами: в Херсоне задержаны четверо коллаборационистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фигурантам заочно объявили о подозрении за:

  • ч.1 и ч.2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
  • ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность),
  • ч.2 ст.127 (пытки),
  • ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

пытки (846) коллаборационизм (885) военные преступления (1455)


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прізвищь нема...***** заблюрені...а раптом ************?
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12.06.2025 12:29 Ответить
Такі ж, убивці та кати Українців, як і московіти-окупанти!
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12.06.2025 12:36 Ответить
Кулініч баканов мертвечук портнов, та ще сотня помічників з ригоАНАЛІВ, за допомогою такої ж швалі з правоохоронців, з готувими і списками і катівнями, чекали на шашлики і росгвардію, як і оті, гниди з погодами і без них, на ТОТ!!
У Києві, це навіть в ЖКК відбувалося, серед двірників, у 2022 році!!
УСІ виборці ригоАНАЛІВ, готові були брати участь….
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12.06.2025 12:35 Ответить
"Не розстрілюйте повій, кучер... поліцейських та ТЦКашників - вони працюють на БУДЬ ЯКУ владу!"
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12.06.2025 12:36 Ответить
Тобто, працівники ТЦК, пропонують капітуляцію перед московітами????
Щось ти перебздів, шановний чи ні!!?? Онови методичку!!
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12.06.2025 12:40 Ответить
Пересмикуєш, зе-бот!
Тобто, вони так же завзято будуть тебе відловлювати для ЗС РФ, як зараз завзято відловлюють для ЗСУ.
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12.06.2025 12:49 Ответить
А як їх прийняли на службу в Україні?Виходить так,що правоохоронці перші тікають з території яку мають захопити,переходять на службу до москалів,воювати на передовій не вміють,так чи потрібні такі охоронці.І після цього як можно довіряти правоохоронцям.
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12.06.2025 12:39 Ответить
Як і їх попередників, кадровикам гроші, а їм посади!
Ще з часів, двічі застреленого Кравченка, так робиться у КАДРОВИКІВ і МВС, НацПолу, НацГвардії і МОУ та ГШ ЗСУ, ДержПрикСлужби, ГПУ, суди, МСЕК, митниці, податківців….
Тепер, ще і додати, з десяток кадрових органів, від Антикорупційних структур !!!
Сирійці, з такою наволоччю, обходяться без усіляких отих, Рад доброчесності, а лише автокран і вірьовка! Результати, зовсім не, як в Україні!
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12.06.2025 12:48 Ответить
Викрадали людей, які були в списках для ворога, що відкрито, під дахом влади складав ефективний менеджер портнов?
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12.06.2025 12:42 Ответить
Чому ж екс? Вони й лишилися такими ж правоохоронцями, просто у іншій формі. Чи в них, поки вони були в український формі, ставлення до людей було інше, а потім різко змінилося? Ага.
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12.06.2025 12:42 Ответить
Це ж там і дружбан NNN Джамальчик засвітився...
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12.06.2025 12:43 Ответить
Черговий доказ того,що мусора - це вороги Українського народу!Мусора - апріорі зрадники і запроданці!
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12.06.2025 12:44 Ответить
Колаборантам - перший кнут. Знайти і помститись - справа честі
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12.06.2025 12:46 Ответить
Знову мусора .... Ну що ж робити.... Може ще підняти їм зарплати на 30%???
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12.06.2025 12:49 Ответить
 
 