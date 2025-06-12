Установлены экс-правоохранители, создавшие на оккупированной Херсонщине преступную организацию и пытавшие людей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские установили лиц из числа жителей оккупированной части Херсонщины, которые стали силовиками РФ и помогали врагу устанавливать порядки захватчиков. Тех, кто был против новых законов, коллаборационисты похищали и подвергали страшным пыткам. Среди жертв кремлевских репрессий - бывшие правоохранители, активисты, работники образования и органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.

Установили 20 жителей Херсонщины

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность 20 жителей временно оккупированной Херсонщины, которые устроились на работу в незаконный правоохранительный орган, который сейчас называется - "отделение министерства внутренних дел российской федерации "Новотроицкое". Там, в составе преступной организации, во главе с начальником и заместителем начальника подразделения, перебежчики активно выслуживались кремлевским кукловодам.

От деятельности предателей страдали жители Новотроицкой поселковой громады Гениченского района Херсонщины. Злоумышленники без колебаний выполняли любые прихоти оккупантов ради своей новой карьеры. Они активно обеспечивали функционирование карательного ведомства.

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А чтобы подавить сопротивление местных против "российского беззакония" - так называемые силовики похищали людей, лишали свободы и пытали их. Жертвами их произвола были, в первую очередь, активисты, бывшие правоохранители, работники образования, органов государственной власти и те, кто не поддержал идею "русского мира".

Во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СБУ и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора оперативники ДВБ НПУ и УСБУ в Херсонской области провели комплекс мероприятий и собрали доказательную базу противоправной деятельности участников группировки.

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Фигурантам заочно объявили о подозрении за:

ч.1 и ч.2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность),

ч.2 ст.127 (пытки),

ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.