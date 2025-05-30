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Сотрудничали с оккупантами: в Херсоне задержаны четыре коллаборациониста, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Херсоне правоохранители задержали еще четырех коллаборационистов, которые работали на оккупантов во время временной оккупации правобережной части Херсонщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Херсоне задержали четырех коллаборационистов

Среди задержанных - главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета. Во время захвата города она сначала работала частным бухгалтером, а затем добровольно присоединилась к так называемому "управлению труда и соцзащиты населения" в составе оккупационной администрации. Она передавала личные данные местных жителей в "избиркомы" для проведения фейкового референдума. После освобождения Херсона женщина скрыла свою коллаборационистскую деятельность и устроилась в горсовет.

Еще двое задержанных - местные жители, которые охраняли оккупационные тюрьмы. Один из них был "дежурным помощником" руководителя следственного изолятора, где удерживали участников движения сопротивления, другой - охранял периметр колонии, которую агрессоры превратили в тюрьму.

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В Херсоне задержали четырех коллаборационистов
В Херсоне задержали четырех коллаборационистов

Четвертая фигурантка - инспектор "МВД РФ" в Корабельном районе. Она помогала рашистам выявлять дома украинских патриотов.

Всем задержанным сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (чч. 5, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас они находятся под стражей без права на залог и могут получить до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19990) Херсон (2876) коллаборационизм (880) Херсонская область (4866) Херсонский район (333)


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3 з 4 - колишня мусорня...
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30.05.2025 13:22 Ответить
я ще на початку великої війни казав, що найбільше зрадників України в силових структурах, бо туди йшли не захищати закон а рубати бабло а чия влада до лампочки аби біля корита
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30.05.2025 13:40 Ответить
А до полiцайських шкiл перли за сало ще й мало освiченi телепнi. Це як ото максимум для дурня, з горем навпiл вивчитись на тракториста в якомусь ПТУ, чи й при сiльськiй СШ.
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30.05.2025 13:47 Ответить
Не завжди дурні. Мій однокласник спочатку закінчив медінститут у Дніпрі, а потім пішов працювати у ДАІ інспектором. Не в медчастину. Дорожній скальпель мабуть більше приносив.
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30.05.2025 13:58 Ответить
 
 