Сотрудничали с оккупантами: в Херсоне задержаны четыре коллаборациониста, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Херсоне правоохранители задержали еще четырех коллаборационистов, которые работали на оккупантов во время временной оккупации правобережной части Херсонщины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Среди задержанных - главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета. Во время захвата города она сначала работала частным бухгалтером, а затем добровольно присоединилась к так называемому "управлению труда и соцзащиты населения" в составе оккупационной администрации. Она передавала личные данные местных жителей в "избиркомы" для проведения фейкового референдума. После освобождения Херсона женщина скрыла свою коллаборационистскую деятельность и устроилась в горсовет.
Еще двое задержанных - местные жители, которые охраняли оккупационные тюрьмы. Один из них был "дежурным помощником" руководителя следственного изолятора, где удерживали участников движения сопротивления, другой - охранял периметр колонии, которую агрессоры превратили в тюрьму.
Четвертая фигурантка - инспектор "МВД РФ" в Корабельном районе. Она помогала рашистам выявлять дома украинских патриотов.
Всем задержанным сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (чч. 5, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас они находятся под стражей без права на залог и могут получить до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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