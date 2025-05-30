Співпрацювали з окупантами: у Херсоні затримано чотирьох колаборантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Херсоні правоохоронці затримали ще чотирьох колаборантів, які працювали на окупантів під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - головний спеціаліст одного з відділів Херсонської міськради. Під час захоплення міста вона спочатку працювала приватним бухгалтером, а згодом добровільно приєдналася до так званого "управління праці та соцзахисту населення" у складі окупаційної адміністрації. Вона передавала особисті дані місцевих жителів до "виборчкомів" для проведення фейкового референдуму. Після звільнення Херсона жінка приховала свою колабораційну діяльність і влаштувалася до міськради.

Ще двоє затриманих - місцеві жителі, які охороняли окупаційні тюрми. Один із них був "черговим помічником" керівника слідчого ізолятора, де утримували учасників руху опору, інший - охороняв периметр колонії, яку агресори перетворили на в’язницю.

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Четверта фігурантка - інспекторка "МВС РФ" у Корабельному районі. Вона допомагала рашистам виявляти будинки українських патріотів.

Усім затриманим повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (чч. 5, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою без права на заставу та можуть отримати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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