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Новини Фото Викриття колаборантів
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Співпрацювали з окупантами: у Херсоні затримано чотирьох колаборантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Херсоні правоохоронці затримали ще чотирьох колаборантів, які працювали на окупантів під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

У Херсоні затримали чотирьох колаборантів

Серед затриманих - головний спеціаліст одного з відділів Херсонської міськради. Під час захоплення міста вона спочатку працювала приватним бухгалтером, а згодом добровільно приєдналася до так званого "управління праці та соцзахисту населення" у складі окупаційної адміністрації. Вона передавала особисті дані місцевих жителів до "виборчкомів" для проведення фейкового референдуму. Після звільнення Херсона жінка приховала свою колабораційну діяльність і влаштувалася до міськради.

Ще двоє затриманих - місцеві жителі, які охороняли окупаційні тюрми. Один із них був "черговим помічником" керівника слідчого ізолятора, де утримували учасників руху опору, інший - охороняв периметр колонії, яку агресори перетворили на в’язницю.

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У Херсоні затримали чотирьох колаборантів
У Херсоні затримали чотирьох колаборантів

Четверта фігурантка - інспекторка "МВС РФ" у Корабельному районі. Вона допомагала рашистам виявляти будинки українських патріотів.

Усім затриманим повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (чч. 5, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою без права на заставу та можуть отримати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12921) Херсон (3421) колабораціонізм (1168) Херсонська область (5856) Херсонський район (340)


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30.05.2025 13:22 Відповісти
я ще на початку великої війни казав, що найбільше зрадників України в силових структурах, бо туди йшли не захищати закон а рубати бабло а чия влада до лампочки аби біля корита
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30.05.2025 13:40 Відповісти
А до полiцайських шкiл перли за сало ще й мало освiченi телепнi. Це як ото максимум для дурня, з горем навпiл вивчитись на тракториста в якомусь ПТУ, чи й при сiльськiй СШ.
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30.05.2025 13:47 Відповісти
Не завжди дурні. Мій однокласник спочатку закінчив медінститут у Дніпрі, а потім пішов працювати у ДАІ інспектором. Не в медчастину. Дорожній скальпель мабуть більше приносив.
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30.05.2025 13:58 Відповісти
 
 