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Новини Викриття колаборантів
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Приєднався до МВС РФ на окупованій Херсонщині: колаборанту оголошено про підозру, - СБУ

СБУ повідомила про підозру колаборанту з Херсонщини за допомогу окупантам

Служба безпеки України повідомила про підозру жителю села Новотроїцьке, який після окупації російськими військами лівобережної частини Херсонщини добровільно приєднався до незаконного "Міністерства внутрішніх справ РФ в Херсонській області".

Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 26-річний зловмисник обіймав посаду "дільничного уповноваженого поліції" та активно допомагав ворогу підтримувати окупаційний режим. Він вказував російським загарбникам на патріотично налаштованих жителів села, а також разом із військовими РФ проводив обшуки в їхніх будинках.

СБУ заочно повідомила колаборанту про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук. СБУ вживає заходів для притягнення його до відповідальності.

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СБУ (12921) колабораціонізм (1168) Херсонська область (5856)


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Вся велика робота СБУ, завершується на портновських суддівських!!
Ось їх і треба і вичищати, разом з кадровиками, які що хочеш за гроші утнуть!! Бо доброчесні?!?!
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30.05.2025 12:37 Відповісти
 
 