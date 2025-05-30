Приєднався до МВС РФ на окупованій Херсонщині: колаборанту оголошено про підозру, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру жителю села Новотроїцьке, який після окупації російськими військами лівобережної частини Херсонщини добровільно приєднався до незаконного "Міністерства внутрішніх справ РФ в Херсонській області".

Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 26-річний зловмисник обіймав посаду "дільничного уповноваженого поліції" та активно допомагав ворогу підтримувати окупаційний режим. Він вказував російським загарбникам на патріотично налаштованих жителів села, а також разом із військовими РФ проводив обшуки в їхніх будинках.

СБУ заочно повідомила колаборанту про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук. СБУ вживає заходів для притягнення його до відповідальності.

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