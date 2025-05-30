Присоединился к МВД РФ на оккупированной Херсонщине: коллаборационисту объявлено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю села Новотроицкое, который после оккупации российскими войсками левобережной части Херсонщины добровольно присоединился к незаконному "Министерству внутренних дел РФ в Херсонской области".
Об этом сообщает Управление СБУ в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 26-летний злоумышленникзанимал должность "участкового уполномоченного полиции" и активно помогал врагу поддерживать оккупационный режим. Он указывал российским захватчикам на патриотически настроенных жителей села, а также вместе с военными РФ проводил обыски в их домах.
СБУ заочно сообщила коллаборационисту о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.7 ст. 111-1 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Поскольку подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории, он объявлен в розыск. СБУ принимает меры для привлечения его к ответственности.
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Ось їх і треба і вичищати, разом з кадровиками, які що хочеш за гроші утнуть!! Бо доброчесні?!?!