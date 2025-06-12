Встановлено експравоохоронців, які створили на окупованій Херсонщині злочинну організацію та катували людей, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські встановили осіб з-поміж мешканців окупованої частини Херсонщини, які стали силовиками РФ та допомагали ворогу встановлювати порядки загарбників. Тих, хто був проти нових законів колаборанти викрадали та катували. Серед жертв кремлівських репресій – колишні правоохоронці, активісти, працівники освіти та органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національної поліції України.

Встановили 20 мешканців Херсонщини

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність 20 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які влаштувалися на роботу до незаконного правоохоронного органу, який нині має назву - "отдєлєниє міністєрства внутрєніх дєл расійской фєдєраціі "Новотроицкое". Там, у складі злочинної організації, на чолі із начальником та заступником начальника підрозділу, перебіжчики активно вислужувались кремлівським ляльководам.

Так, від діяльності зрадників страждали мешканці Новотроїцької селищної громади Геніченського району Херсонщини. Зловмисники без вагань виконували будь-які примхи окупантів заради своєї нової кар’єри. Вони активно забезпечували функціонування карального відомства.

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А щоб придушити супротив місцевих проти "російського беззаконня" - так званні силовики викрадали людей, позбавляли волі та катували їх. Жертвами їх свавілля були в першу чергу активісти, колишні правоохоронці, працівники освіти, органів державної влади та ті, хто не підтримав ідею "руського миру".

У взаємодії із слідчими Головного слідчого управління СБУ та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора оперативники ДВБ НПУ та УСБУ в Херсонській області провели комплекс заходів та зібрали доказову базу протиправної діяльності учасників угруповання.

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Фігурантам заочно оголосили про підозру за:

ч.1 та ч.2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність),

ч.2 ст.127(Катування),

ч.3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.