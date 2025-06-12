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Новини Фото Викриття колаборантів Катування під час окупації
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Встановлено експравоохоронців, які створили на окупованій Херсонщині злочинну організацію та катували людей, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські встановили осіб з-поміж мешканців окупованої частини Херсонщини, які стали силовиками РФ та допомагали ворогу встановлювати порядки загарбників. Тих, хто був проти нових законів колаборанти викрадали та катували. Серед жертв кремлівських репресій – колишні правоохоронці, активісти, працівники освіти та органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національної поліції України.

Встановили 20  мешканців Херсонщини

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність 20 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які влаштувалися на роботу до незаконного правоохоронного органу, який нині має назву - "отдєлєниє міністєрства внутрєніх дєл расійской фєдєраціі "Новотроицкое". Там, у складі злочинної організації, на чолі із начальником та заступником начальника підрозділу, перебіжчики активно вислужувались кремлівським ляльководам.

експравоохоронці створили на оупованій Херсонщині злочинну організацію та катували людей

Так, від діяльності зрадників страждали мешканці Новотроїцької селищної громади Геніченського району Херсонщини. Зловмисники без вагань виконували будь-які примхи окупантів заради своєї нової кар’єри. Вони активно забезпечували функціонування карального відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов

А щоб придушити супротив місцевих проти "російського беззаконня" - так званні силовики викрадали людей, позбавляли волі та катували їх. Жертвами їх свавілля були в першу чергу активісти, колишні правоохоронці, працівники освіти, органів державної влади та ті, хто не підтримав ідею "руського миру".

У взаємодії із слідчими Головного слідчого управління СБУ та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора оперативники ДВБ НПУ та УСБУ в Херсонській області провели комплекс заходів та зібрали доказову базу протиправної діяльності учасників угруповання.

Також дивіться: Співпрацювали з окупантами: у Херсоні затримано чотирьох колаборантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фігурантам заочно оголосили про підозру за:

  • ч.1 та ч.2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
  • ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність),
  • ч.2 ст.127(Катування),
  • ч.3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

катування (611) колабораціонізм (1173) воєнні злочини (1880)


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Топ коментарі
+6
Кулініч баканов мертвечук портнов, та ще сотня помічників з ригоАНАЛІВ, за допомогою такої ж швалі з правоохоронців, з готувими і списками і катівнями, чекали на шашлики і росгвардію, як і оті, гниди з погодами і без них, на ТОТ!!
У Києві, це навіть в ЖКК відбувалося, серед двірників, у 2022 році!!
УСІ виборці ригоАНАЛІВ, готові були брати участь….
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12.06.2025 12:35 Відповісти
+5
прізвищь нема...***** заблюрені...а раптом ************?
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12.06.2025 12:29 Відповісти
+5
Черговий доказ того,що мусора - це вороги Українського народу!Мусора - апріорі зрадники і запроданці!
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12.06.2025 12:44 Відповісти
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прізвищь нема...***** заблюрені...а раптом ************?
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12.06.2025 12:29 Відповісти
Такі ж, убивці та кати Українців, як і московіти-окупанти!
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12.06.2025 12:36 Відповісти
вони всі з однієї партії, схоже. вгадайте з якої.
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12.06.2025 12:58 Відповісти
Кулініч баканов мертвечук портнов, та ще сотня помічників з ригоАНАЛІВ, за допомогою такої ж швалі з правоохоронців, з готувими і списками і катівнями, чекали на шашлики і росгвардію, як і оті, гниди з погодами і без них, на ТОТ!!
У Києві, це навіть в ЖКК відбувалося, серед двірників, у 2022 році!!
УСІ виборці ригоАНАЛІВ, готові були брати участь….
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12.06.2025 12:35 Відповісти
Тобто, працівники ТЦК, пропонують капітуляцію перед московітами????
Щось ти перебздів, шановний чи ні!!?? Онови методичку!!
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12.06.2025 12:40 Відповісти
Ох ти ж, і слизька істота! Так ти особисто, за боротьбу України проти московської шушери озброєної, чи ти гадиш проти ТЦК, для її окупації московитами?? Як ти петляєш словами!
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12.06.2025 12:57 Відповісти
їм пох*й кого посилати в м'ясні штурми, виконуючи дибільні забаганки "найвеличнішого" зе-3,14дора і його зе-шобли що окупувала країну !!! їм би лиш самим на передову не йти !!!
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12.06.2025 13:08 Відповісти
А як їх прийняли на службу в Україні?Виходить так,що правоохоронці перші тікають з території яку мають захопити,переходять на службу до москалів,воювати на передовій не вміють,так чи потрібні такі охоронці.І після цього як можно довіряти правоохоронцям.
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12.06.2025 12:39 Відповісти
Як і їх попередників, кадровикам гроші, а їм посади!
Ще з часів, двічі застреленого Кравченка, так робиться у КАДРОВИКІВ і МВС, НацПолу, НацГвардії і МОУ та ГШ ЗСУ, ДержПрикСлужби, ГПУ, суди, МСЕК, митниці, податківців….
Тепер, ще і додати, з десяток кадрових органів, від Антикорупційних структур !!!
Сирійці, з такою наволоччю, обходяться без усіляких отих, Рад доброчесності, а лише автокран і вірьовка! Результати, зовсім не, як в Україні!
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12.06.2025 12:48 Відповісти
Викрадали людей, які були в списках для ворога, що відкрито, під дахом влади складав ефективний менеджер портнов?
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12.06.2025 12:42 Відповісти
Чому ж екс? Вони й лишилися такими ж правоохоронцями, просто у іншій формі. Чи в них, поки вони були в український формі, ставлення до людей було інше, а потім різко змінилося? Ага.
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12.06.2025 12:42 Відповісти
Це ж там і дружбан NNN Джамальчик засвітився...
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12.06.2025 12:43 Відповісти
Колаборантам - перший кнут. Знайти і помститись - справа честі
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12.06.2025 12:46 Відповісти
Дивлячись, які оті «мирні» статті та «непомірна» суворість кари, яку присудили їм портновські із слугами зеленського, беркутівці сміються з Стефанчука+зеленського+шмигаля та моноШобли!! Шоу щодо знищення Українців, продовжується привладними з 2019 року!!!
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12.06.2025 12:53 Відповісти
Знову мусора .... Ну що ж робити.... Може ще підняти їм зарплати на 30%???
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12.06.2025 12:49 Відповісти
Дастерів докупити, бо вчотирьох в одному їздити тісно.
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12.06.2025 12:54 Відповісти
Обовязково :"щоб запобігти корупційним діям"
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12.06.2025 12:55 Відповісти
А зараз по всіх Областях є катівні де ТЦК І Поліцаї викрадають і катують Людей!
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12.06.2025 12:58 Відповісти
Біда в тому що у війнах гинуть кращі і активні представники народів а гниль лишається і потім плодить генетично відсталих недоумків і олігофренів калірованих та імбецилів як амеб одноклітинних.
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12.06.2025 13:06 Відповісти
Мусорня рулить!!!
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12.06.2025 13:12 Відповісти
Мусора - головні запроданці і зрадники України!Доведено останнімі подіями в країні!
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12.06.2025 13:21 Відповісти
 
 