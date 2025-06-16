Лікар про напис "Слава России", випалений на тілі полоненого воїна: Це зробив хірург

Написи "Слава России" та "Z" на тілі українського воїна, визволеного з полону, найімовірніше зробив російський хірург під час операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Військовий потрапив у полон після поранення, а вже після хірургічного втручання в російському медзакладі побачив випалений напис.

Львівські медики вже почали його видаляти.

Понад 15 місяців тому український військовий Андрій потрапив у російський полон з осколковою травмою пахової ділянки. Там чоловіка прооперували.

Керівник реабілітаційної програми "Неопалимі" Максим Туркевич заявив:

"Йому робили загальну операцію. Був заліт уламка в пахову ділянку і в нього є травма, пов'язана з сечовим міхуром. Те, що ви могли бачити на фотографії - трубка, вставлена для відводу сечі, і відповідно ті шрами, що є на животі, це проводилося хірургічне втручання".

За його словами, найімовірніше цей напис випалили після завершення основної операції.

Я вам можу сказати точно те, що там зрозуміло з лікарської точки зору. Це зробив хірург. Це не є напис, зроблений паяльником, це не є напис вирізаний. Це точно зроблено електрокоагулятором, це медичний прилад. І це точно зроблено під загальною анестезією. Це те, що можна сказати з точністю. Відповідно, це точно зроблено оперуючим хірургом. Ми маємо попередню інформацію про те, хто теоретично міг бути оперуючим хірургом, але станом на зараз ця інформація ще фінально не є перевіреною і підтвердженою

Нещодавно пацієнту провели першу ін'єкцію полінуклеотида, що запускає регенерацію шкіри.

"Станом на зараз він перебуває у стаціонарі, там ще є інші моменти по здоров'ю, йому ще мають робити операцію, після чого він буде переходити до нас на агресивніші процедури. А за цей період власне ми за допомогою ін'єкцій готуємо просто тканину для того, щоб ефективніше і швидше проходили наступні етапи. Перша процедура в нього була вчора, наступні кілька тижнів в нього ще будуть ін'єкції. Після цього, орієнтовно за 6 тижнів, він вже переходитиме до ефективнішого лікування з використанням лазерів.

Однозначно говорити щось наперед — дуже складно. Те, що там можна буде зробити відчутний прогрес — це точно. Ми будемо робити все можливе для того, щоб його звести в нуль. Я думаю, що рано чи пізно його вдасться в нуль звести. Ключове питання скоріше в тому, скільки це може зайняти часу. Я думаю, що ми вийдемо на серйозний результат, коли вже буде практично непомітно цього напису, місяців за 6", - додав Туркевич.

Раніше в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".