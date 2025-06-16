Лікар про напис "Слава России", випалений на тілі полоненого воїна: Це зробив хірург
Написи "Слава России" та "Z" на тілі українського воїна, визволеного з полону, найімовірніше зробив російський хірург під час операції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Військовий потрапив у полон після поранення, а вже після хірургічного втручання в російському медзакладі побачив випалений напис.
Львівські медики вже почали його видаляти.
Понад 15 місяців тому український військовий Андрій потрапив у російський полон з осколковою травмою пахової ділянки. Там чоловіка прооперували.
Керівник реабілітаційної програми "Неопалимі" Максим Туркевич заявив:
"Йому робили загальну операцію. Був заліт уламка в пахову ділянку і в нього є травма, пов'язана з сечовим міхуром. Те, що ви могли бачити на фотографії - трубка, вставлена для відводу сечі, і відповідно ті шрами, що є на животі, це проводилося хірургічне втручання".
За його словами, найімовірніше цей напис випалили після завершення основної операції.
Я вам можу сказати точно те, що там зрозуміло з лікарської точки зору. Це зробив хірург. Це не є напис, зроблений паяльником, це не є напис вирізаний. Це точно зроблено електрокоагулятором, це медичний прилад. І це точно зроблено під загальною анестезією. Це те, що можна сказати з точністю. Відповідно, це точно зроблено оперуючим хірургом. Ми маємо попередню інформацію про те, хто теоретично міг бути оперуючим хірургом, але станом на зараз ця інформація ще фінально не є перевіреною і підтвердженою
Нещодавно пацієнту провели першу ін'єкцію полінуклеотида, що запускає регенерацію шкіри.
"Станом на зараз він перебуває у стаціонарі, там ще є інші моменти по здоров'ю, йому ще мають робити операцію, після чого він буде переходити до нас на агресивніші процедури. А за цей період власне ми за допомогою ін'єкцій готуємо просто тканину для того, щоб ефективніше і швидше проходили наступні етапи. Перша процедура в нього була вчора, наступні кілька тижнів в нього ще будуть ін'єкції. Після цього, орієнтовно за 6 тижнів, він вже переходитиме до ефективнішого лікування з використанням лазерів.
Однозначно говорити щось наперед — дуже складно. Те, що там можна буде зробити відчутний прогрес — це точно. Ми будемо робити все можливе для того, щоб його звести в нуль. Я думаю, що рано чи пізно його вдасться в нуль звести. Ключове питання скоріше в тому, скільки це може зайняти часу. Я думаю, що ми вийдемо на серйозний результат, коли вже буде практично непомітно цього напису, місяців за 6", - додав Туркевич.
Раніше в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".
Це зробив оківській хЕрург.
Сволота свинособача помітила за вказівкою фсб.
Мразота.
Ненавиджу всю рашиську нечисть!!!
Здоров'я воїну!🙏🇺🇦
Ізраїльтяни, таких «нациських лікарів-катів», по всьому Світу збирали та знищували!!
На все, свій час! В Ірані, теж, думали Аллаха за бороду, аятолли спіймати, а воно он, як неловко вийшло!
ще міхаіл булгаков описував у творі свій досвід роботи лікаря, коли він навмисно зарізав на операційному столі петлюрівця!
цей хірург порівняно з булгаковим - "ідеал людяності"!
Надеюсь,УКРАИНСКИЙ МОССАД
Уже купил самокат
Хотя на такую мразь и фуры не жалко...
Та на четвертий рік війни ці прийоми ворога лише укріплюють ненависть українців до нього.