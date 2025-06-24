До 12 років ув’язнення за катування українців на Харківщині: трьом наглядачам повідомили про підозру
Поліцейські повідомили про підозру трьом наглядачам найбільшої катівні на Харківщині, які змушували українців працювати на окупантів.
Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Катували проукраїнськи налаштованих громадян
Під час тимчасової окупації міста Вовчанськ росіяни та їх поплічники облаштували на території Вовчанського агрегатного заводу місце незаконного утримання цивільного населення, куди доставляли проукраїнськи налаштованих громадян.
Там їх катували й чинили психологічний тиск, аби "вибити" з них свідчення про українську владу й військових.
За ув’язненими постійно спостерігали наглядачі — бойовики, які входили до складу незаконних збройних формувань.
Хто такі підозрювані
Серед підозрюваних — троє чоловіків віком від 41 до 51 року. Один із них має медичну освіту, інший працював на шахті на території Донецької області, ще один виїжджав з метою працевлаштування у рф.
Ідентифікували особи наглядачів та зібрали докази їхньої причетності до воєнного злочину слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку.
Наразі їм повідомлено про підозру за воєнні злочини. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Похір на військову таємницю і роботу розвідки-контрозвідки - головне буковку цедулки виконати - що б у "підозрюваного" був час знайти адвоката і "обговорити питання правового захисту"_ тобто відмазатись
Більше схоже на потужне ІБД з папірцями - що толку, що ви збирали щось там - треба активні заходи по знищенню бойовиків