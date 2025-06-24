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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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До 12 років ув’язнення за катування українців на Харківщині: трьом наглядачам повідомили про підозру

Катування у Вовчанську

Поліцейські повідомили про підозру трьом наглядачам найбільшої катівні на Харківщині, які змушували українців працювати на окупантів.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Катували проукраїнськи налаштованих громадян

Під час тимчасової окупації міста Вовчанськ росіяни та їх поплічники облаштували на території Вовчанського агрегатного заводу місце незаконного утримання цивільного населення, куди доставляли проукраїнськи налаштованих громадян.

Там їх катували й чинили психологічний тиск, аби "вибити" з них свідчення про українську владу й військових.

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За ув’язненими постійно спостерігали наглядачі — бойовики, які входили до складу незаконних збройних формувань.

Хто такі підозрювані

Серед підозрюваних — троє чоловіків віком від 41 до 51 року. Один із них має медичну освіту, інший працював на шахті на території Донецької області, ще один виїжджав з метою працевлаштування у рф.

Ідентифікували особи наглядачів та зібрали докази їхньої причетності до воєнного злочину слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку.

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Наразі їм повідомлено про підозру за воєнні злочини. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

катування (615) підозра (800) Вовчанськ (447) Харківська область (1191) Чугуївський район (156)


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І що реально посадять, чи так як слідство віртуально
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24.06.2025 18:11 Відповісти
А по фейсам i не скажеш!
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24.06.2025 18:12 Відповісти
На обмін пойдуть
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24.06.2025 18:26 Відповісти
Це віртуальне слідство!! Просто процедура "повідомити про підозру".
Похір на військову таємницю і роботу розвідки-контрозвідки - головне буковку цедулки виконати - що б у "підозрюваного" був час знайти адвоката і "обговорити питання правового захисту"_ тобто відмазатись
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24.06.2025 18:55 Відповісти
Давайте завжди уточнення, рагульки-писаки!! Ніяке 12 років їм не загрожує! Поки вони на тот або на росії
Більше схоже на потужне ІБД з папірцями - що толку, що ви збирали щось там - треба активні заходи по знищенню бойовиків
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24.06.2025 19:11 Відповісти
 
 