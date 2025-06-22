РФ повторює злочини нацистів: масові поховання, закатовані полонені, знищені міста, - Зеленський. ВIДЕО
Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Але, за його словами, сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста.
"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", - додає глава держави.
Михайло Иляш
22.06.2025 12:19
news 245 #510424
22.06.2025 12:22
Русскоязычный Бандеровец
22.06.2025 12:36
ГЕНІАЛЬНО. Тепер у нас є папугай який говорить очевидні речі, але нема союзників, поставок зброї із США уже теж і виробництва
У 1991 році економіка України випереджала економіки країн Європи. Був сенс стати незалежними і формувати власну державу. Однак, замість цього країною стали керувати різного роду досвідчені дегенерати й активні дурні, які все покрали і все зруйнували. Зате по кількості найбагатших олігархів випередили цивілізовану Європу. Завдяки такій досвідченості робити усім на зле - народ відповів тим же.
В цілому ж, нічого доброго з того не вийшло, це очевидно.
А може це для цих нацистів Зеленський закликав готувати шалики "на майскіє"?