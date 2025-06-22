УКР
РФ повторює злочини нацистів: масові поховання, закатовані полонені, знищені міста, - Зеленський. ВIДЕО

Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Але, за його словами, сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста.

Читайте також: Лікар про напис "Слава России", випалений на тілі полоненого воїна: Це зробив хірург

"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", - додає глава держави.

+18
В 2019 році ми мали дипломата і промисловця - який був 25 років дипломатом і 25 років робив товари. А вибрали спікера якій ні дипломат ні про виробництво.

ГЕНІАЛЬНО. Тепер у нас є папугай який говорить очевидні речі, але нема союзників, поставок зброї із США уже теж і виробництва
22.06.2025 12:19 Відповісти
+11
22.06.2025 12:22 Відповісти
+8
Це не ті самі російські нацисти, яких Володимир Зеленський збирався зустрічати на кордоні з холодцем і горілкою?
А може це для цих нацистів Зеленський закликав готувати шалики "на майскіє"?
22.06.2025 12:36 Відповісти
https://espreso.tv/kazhuchi-pro-zhertv-komunistichnikh-represiy-zelenskiy-ne-zgadav-komunizm-yak-i-stalina-ta-srsr
22.06.2025 12:22 Відповісти
Валовий внутрішній продукт України в 1991 році досяг 188,5 млрд доларів (у постійних цінах 2010 року). Через 30 років - тільки 130 млрд доларів. До 2020 року частка України в світовому ВВП скоротилася в три рази з 0,49% до 0,16%.
У 1991 році економіка України випереджала економіки країн Європи. Був сенс стати незалежними і формувати власну державу. Однак, замість цього країною стали керувати різного роду досвідчені дегенерати й активні дурні, які все покрали і все зруйнували. Зате по кількості найбагатших олігархів випередили цивілізовану Європу. Завдяки такій досвідченості робити усім на зле - народ відповів тим же.
В цілому ж, нічого доброго з того не вийшло, це очевидно.
22.06.2025 12:40 Відповісти
насправді країною керували з параши, а різного роду дегенерати були вже й не такі дурні, бо гарно робили свою справу по розвалу країни щоб в кінці кінців загнати її у стойло. але ***** вирішило що це дуже повільно, та й підняти рейтинг та залякати захід здалося йомму гарною ідеєю, і ось маємо те що маємо...
22.06.2025 14:31 Відповісти
У нас, в Україні, війна почалась у 2014 році, а у вас?
показати весь коментар
23.06.2025 12:03 Відповісти
22.06.2025 12:22 Відповісти
А чо, все правильно сказано! Кремлівська мордва скопіювала і відновила нацизм повністю!
22.06.2025 12:37 Відповісти
Та правильно, але це цинічно звучить від того, хто для фашистських колон асфальт постелив і Чонгар розмінував.
22.06.2025 13:10 Відповісти
і побачив "мір в глазах...."
22.06.2025 15:19 Відповісти
х.. зна шо він побачив і шо хотів побачити, я курю лише Кемел і мені його видіння не світять, але паскудно, що 73% побачили лише шо не втік.
22.06.2025 21:35 Відповісти
Так не драма же вони в 45 році, як трофей захватили ідеологію фашизму/ нацизму, ось і пригодилася
22.06.2025 12:48 Відповісти
Що, правда вже очі ріже? Що ваш кончений гундосий довбойоб - самодур-диктатор, яґкий був у Парагваї і знищив країну?! Вилизуйте йому побільше сраку, дегроти, закінчите саме, як Парагвай.
22.06.2025 13:03 Відповісти
Ты допустил Это.
22.06.2025 13:04 Відповісти
Цей Клован-виродок збирався здриснути з України тому має поганяло Боневтік, але Борис Джонсон і деякіі європейські лідери тормознули його і обіцяли підтримку. Вони не знали наскільки та **** в касаворотці продажна
22.06.2025 14:06 Відповісти
******** рашизм це нацизм ,фашизм ,дикий ординський шовінізм разом взяті , це світове зло яке має бути покаране разом з путінською клікою і огидним середньовічним "русским миром".
22.06.2025 14:35 Відповісти
І це заявляє той|, хто з 19-го по 22-й запевняв, що "я увідєл мір в глазах пуПкіна". Коли йому, ******** маланцю, хрипатому кривляці кричали всі(ще й до виборів, між іншим), що параша - це ворог, який гірше за фашистів, а воно у відповідь тільки кривлялось зі сцени "я ваш пріговор" та рахував мільйони(вже мільярди!) у себе на рахунках. А зараз воно що - "раптом" прозріло чи порозумнішало? Та ніХєра - рейтинги падають! Ось і вся правда.
22.06.2025 15:25 Відповісти
І кому він це написав в Телеграмі? Хто, крім його секти там читає?
22.06.2025 16:09 Відповісти
 
 