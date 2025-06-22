РФ повторює злочини нацистів: масові поховання, закатовані полонені, знищені міста, - Зеленський. ВIДЕО

Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Але, за його словами, сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста.

"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", - додає глава держави.