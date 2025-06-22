РФ повторяет преступления нацистов: массовые захоронения, замученные пленные, уничтоженные города, - Зеленский. ВИДЕО
Восемьдесят лет назад мир одолел нацизм и поклялся: "Никогда снова".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Но, по его словам, сегодня Россия повторяет преступления нацистов: массовые захоронения гражданских, замученные пленные, похищенные дети, уничтоженные города.
"Сейчас украинцы борются против рашизма с той же отвагой, с которой наши предки победили нацизм. Потому что это бой за саму суть человечности: за свободу, достоинство и справедливость", - добавляет глава государства.
Топ комментарии
+18 Михайло Иляш
показать весь комментарий22.06.2025 12:19 Ответить Ссылка
+11 news 245 #510424
показать весь комментарий22.06.2025 12:22 Ответить Ссылка
+8 Русскоязычный Бандеровец
показать весь комментарий22.06.2025 12:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГЕНІАЛЬНО. Тепер у нас є папугай який говорить очевидні речі, але нема союзників, поставок зброї із США уже теж і виробництва
У 1991 році економіка України випереджала економіки країн Європи. Був сенс стати незалежними і формувати власну державу. Однак, замість цього країною стали керувати різного роду досвідчені дегенерати й активні дурні, які все покрали і все зруйнували. Зате по кількості найбагатших олігархів випередили цивілізовану Європу. Завдяки такій досвідченості робити усім на зле - народ відповів тим же.
В цілому ж, нічого доброго з того не вийшло, це очевидно.
А може це для цих нацистів Зеленський закликав готувати шалики "на майскіє"?