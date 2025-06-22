РФ повторяет преступления нацистов: массовые захоронения, замученные пленные, уничтоженные города, - Зеленский. ВИДЕО

Восемьдесят лет назад мир одолел нацизм и поклялся: "Никогда снова".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Но, по его словам, сегодня Россия повторяет преступления нацистов: массовые захоронения гражданских, замученные пленные, похищенные дети, уничтоженные города.

"Сейчас украинцы борются против рашизма с той же отвагой, с которой наши предки победили нацизм. Потому что это бой за саму суть человечности: за свободу, достоинство и справедливость", - добавляет глава государства.