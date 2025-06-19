Створив мережу катівень на лівобережжі Херсонщини: заочно засуджено головного тюремника РФ Гостєва, - СБУ. ФОТО

До 10 років позбавлення волі заочно засуджено директора федеральної служби виконання покарань РФ Аркадія Гостєва.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом рашисти переобладнали захоплені в регіоні пенітенціарні установи під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору. У застінках потерпілих піддають жорстоким тортурам, через які намагаються зламати спротив кремлівському режиму.

Встановлено, що посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць Росії й провів відповідне рішення через міністерство юстиції РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

На підставі зібраних доказів суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Також дивіться: Віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters: заочно повідомлено про підозру російському генералу Кіму, - СБУ. ФОТО