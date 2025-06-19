УКР
Створив мережу катівень на лівобережжі Херсонщини: заочно засуджено головного тюремника РФ Гостєва, - СБУ. ФОТО

До 10 років позбавлення волі заочно засуджено директора федеральної служби виконання покарань РФ Аркадія Гостєва.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом рашисти переобладнали захоплені в регіоні пенітенціарні установи під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору. У застінках потерпілих піддають жорстоким тортурам, через які намагаються зламати спротив кремлівському режиму.

Заочно засуджено тюремника РФ генерала Гостєва

Встановлено, що посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць Росії й провів відповідне рішення через міністерство юстиції РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

На підставі зібраних доказів суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Також дивіться: Віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters: заочно повідомлено про підозру російському генералу Кіму, - СБУ. ФОТО

А де він буде відбувати термін- в "Барвіхє " ?
19.06.2025 18:45 Відповісти
Еталонна кацапська мразь
19.06.2025 20:55 Відповісти
краще його до Кабздона
19.06.2025 18:46 Відповісти
З нетерпінням чекаю його фотографій обличчям вниз. Бажано, в калюжі крові.
19.06.2025 19:14 Відповісти
у нього рило наче він з некрологу ...знак з верху ?
19.06.2025 19:14 Відповісти
Виглядає як переконаний садист!Таким і є...
19.06.2025 20:50 Відповісти
Просто кацапська нечисть
19.06.2025 20:56 Відповісти
И "простые вояки из народа" ничем не лучше! Не только фсин/фсб.
Если мы ее создадим свой Мосад с
длинной карающей рукой - история будет и будет повторяться!!
Резня в Киеве ордынца-боголюбского, Батуринская резня, колья от шляхты, виселицы и сибирь от царей, голодомор, красный террор, руский мир, буча , житомирская трасса - все будет снова !!
19.06.2025 21:43 Відповісти
10 лет за сеть пыточных?! Это как минимум 10 пожизненных должно быть
показати весь коментар
19.06.2025 22:31 Відповісти
 
 