Создал сеть пыточных на левобережье Херсонщины: заочно осужден главный тюремщик РФ Гостев, - СБУ. ФОТО
К 10 годам лишения свободы заочно приговорен директор федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российский генерал организовал сеть тюремных лагерей на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу рашисты переоборудовали захваченные в регионе пенитенциарные учреждения под застенки, в которые сажают участников движения сопротивления. В застенках пострадавших подвергают жестоким пыткам, через которые пытаются сломать сопротивление кремлевскому режиму.
Установлено, что чиновник лично координировал обустройство тюремных объектов на временно оккупированной части региона. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем России и провел соответствующее решение через министерство юстиции РФ.
На основании собранных доказательств суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
Если мы ее создадим свой Мосад с
длинной карающей рукой - история будет и будет повторяться!!
Резня в Киеве ордынца-боголюбского, Батуринская резня, колья от шляхты, виселицы и сибирь от царей, голодомор, красный террор, руский мир, буча , житомирская трасса - все будет снова !!