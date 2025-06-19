РУС
Создал сеть пыточных на левобережье Херсонщины: заочно осужден главный тюремщик РФ Гостев, - СБУ. ФОТО

К 10 годам лишения свободы заочно приговорен директор федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российский генерал организовал сеть тюремных лагерей на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу рашисты переоборудовали захваченные в регионе пенитенциарные учреждения под застенки, в которые сажают участников движения сопротивления. В застенках пострадавших подвергают жестоким пыткам, через которые пытаются сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Заочно осужден тюремщик РФ генерал Гостев

Установлено, что чиновник лично координировал обустройство тюремных объектов на временно оккупированной части региона. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем России и провел соответствующее решение через министерство юстиции РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно сообщила о подозрении 5 генералам РФ, которые командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумщине в 2022 году

На основании собранных доказательств суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Также смотрите: Отдал приказ ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters: заочно сообщено о подозрении российскому генералу Киму, - СБУ. ФОТО

пытки (870) СБУ (20440) генерал (75) Херсонская область (5240)
А де він буде відбувати термін- в "Барвіхє " ?
19.06.2025 18:45 Ответить
Еталонна кацапська мразь
19.06.2025 20:55 Ответить
краще його до Кабздона
19.06.2025 18:46 Ответить
З нетерпінням чекаю його фотографій обличчям вниз. Бажано, в калюжі крові.
19.06.2025 19:14 Ответить
у нього рило наче він з некрологу ...знак з верху ?
19.06.2025 19:14 Ответить
Виглядає як переконаний садист!Таким і є...
19.06.2025 20:50 Ответить
Просто кацапська нечисть
19.06.2025 20:56 Ответить
И "простые вояки из народа" ничем не лучше! Не только фсин/фсб.
Если мы ее создадим свой Мосад с
длинной карающей рукой - история будет и будет повторяться!!
Резня в Киеве ордынца-боголюбского, Батуринская резня, колья от шляхты, виселицы и сибирь от царей, голодомор, красный террор, руский мир, буча , житомирская трасса - все будет снова !!
19.06.2025 21:43 Ответить
10 лет за сеть пыточных?! Это как минимум 10 пожизненных должно быть
19.06.2025 22:31 Ответить
 
 