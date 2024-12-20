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Віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters: заочно повідомлено про підозру російському генералу Кіму, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародної інформаційної агенції Reuters 24 серпня 2024 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як нагадали в СБУ, тоді внаслідок влучання балістичною ракетою РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters, ще 5 його колег були поранені.

Російському генералу Олексію Кіму повідомлено про підозру

Встановлено, що відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ. Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні. Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Згідно із бойовим наказом Кіма, його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М". Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості дістали ще 5 інших цивільних осіб.

Також читайте: Поранений у Краматорську український журналіст агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей у важкому стані

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Повідомляється, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Також читайте: Кількість поранених від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8 осіб

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Восьмеро людей дістали поранення, одна загинула.

Оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей дістав важке поранення внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня. Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters.

Автор: 

Краматорськ (653) СБУ (12812) Донецька область (8453) генерал (74)


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Топ коментарі
+16
Самокат уже ждьйот...
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20.12.2024 15:01
+8
Чекає на свій самокат біля будинку....
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20.12.2024 15:01
+8
Можливо завтра цьому генералу наступить кирдик ,
як і його воєнному злочинцю та генералу , Кирилову в москві 🙁
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20.12.2024 15:06
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Геніально. Тактичною ракетою по команді журналістів. Це приблизно як з гармати мо набридливому комару.
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20.12.2024 15:00 Відповісти
Самокат уже ждьйот...
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20.12.2024 15:01 Відповісти
Не обов'язково самокат. Можливо, лежачий поліцай
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20.12.2024 16:19 Відповісти
Чекає на свій самокат біля будинку....
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20.12.2024 15:01 Відповісти
Ще й ліфт може "приїхати". Випадок вже був.
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20.12.2024 15:07 Відповісти
або шмєль в вікно залетіти. )
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20.12.2024 16:11 Відповісти
Ликвидаторы отличаются находчивостью и креативностью с нотками юмора. Поетому два раза не повторяются. Будет что то новенькое. Так что пускай враг чешет репу каким способом его обилетят на концерт кобздона
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20.12.2024 15:44 Відповісти
Лижі! Із палками.... - по сезону!
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20.12.2024 15:46 Відповісти
Может домофон. Может дверная ручка, камера наблюдения или почтовый ящик. Мильйон интересных способов есть
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20.12.2024 15:51 Відповісти
я за самий ефективний і без надії на швидку....
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20.12.2024 15:52 Відповісти
Или тупо придет сантехник или консьерж и молотком по башке даст
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20.12.2024 15:53 Відповісти
Можливо завтра цьому генералу наступить кирдик ,
як і його воєнному злочинцю та генералу , Кирилову в москві 🙁
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20.12.2024 15:06 Відповісти
Що зараз ? Мопед ?)
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20.12.2024 15:07 Відповісти
Як варіант -- бомбезна піцца .
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20.12.2024 15:55 Відповісти
Всі кацапи , це кончена мразь і бидло , для яких смерть людей- це розвага !!
Здохніть всі ...)
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20.12.2024 15:08 Відповісти
Кожна мразь причетна до обстрілів Укаїни має здохнути.
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20.12.2024 15:11 Відповісти
Від виконавця до того кто віддавав накази
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20.12.2024 15:31 Відповісти
узбек +самокат
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20.12.2024 15:12 Відповісти
нагородити його іменним електросамокатом.
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20.12.2024 15:12 Відповісти
Це не вперше, бо в ніч проти 25 серпня війська РФ завдали ракетного удару по готелю в Краматорську, де перебували журналісти агентства Reuters. Серед постраждалих журналістів - громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.
Reuters британське агенство новин. Чому мовчать міжнародні організації, уряд Великобританії зокрема, комітет міністрів ради Європи «По захисту журналістів в умовах конфліктів і тиску»?
Дивно.
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20.12.2024 15:14 Відповісти
КІМ це ж корєець. То він зуький, чи срузький чи північний корєець? Ну то таке, шо то гівно шо то лайно.
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20.12.2024 15:15 Відповісти
Николаевский Ким нервно напрягся
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20.12.2024 15:31 Відповісти
Сами спровокували він теж бажав самокат, або внесення змін до машини, а зараз така надія з'являється
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20.12.2024 15:29 Відповісти
Самокати вони не дуже..

А от айфони **********...дімон і спав із ним..
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20.12.2024 15:29 Відповісти
Він даже білочек з ним зустрічає
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20.12.2024 15:34 Відповісти
Тих Кімів розвелося, що бліх на паршивій собаці.
Одне гірше другого.
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20.12.2024 15:31 Відповісти
А як же ху...лостан тільки для москалів
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20.12.2024 15:35 Відповісти
москалі - то не етнос, а конгломерат ренеґатів.
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20.12.2024 15:41 Відповісти
Мені подобається як петруха 1, з п'яну дав погоняло москалям рюськие. А Московії рашкостан.
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20.12.2024 16:08 Відповісти
Москалів "рюскімі" назвав Сталін, якщо що... До того часу вони мали назву "вєлікароси".
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20.12.2024 16:41 Відповісти
На жаль, там і етнічних українців вистачає ,зайдіть на сайт ГУР в розділ "військові злочинці " там в багатьох ну дуже рашистські прізвища ,які закінчуються на ко і на чук і т.п.
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20.12.2024 16:26 Відповісти
Виявляється в кацапів теж є свої кіми ,а нам тут за північнокорейських кімів розповідають.
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20.12.2024 16:22 Відповісти
Який ще Олексій? А чого не Олекса?
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20.12.2024 16:34 Відповісти
Олекса - це Олександр по-моєму...
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20.12.2024 16:44 Відповісти
Ну що сказать,я думаю хлопці впораються бистро,десь днів за десять,якраз подарунок сімї буде на Новий рік.Путло ж любить разні дати.
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20.12.2024 18:00 Відповісти
 
 