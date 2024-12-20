Віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters: заочно повідомлено про підозру російському генералу Кіму, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародної інформаційної агенції Reuters 24 серпня 2024 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як нагадали в СБУ, тоді внаслідок влучання балістичною ракетою РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters, ще 5 його колег були поранені.

Встановлено, що відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ. Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні. Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Згідно із бойовим наказом Кіма, його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М". Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості дістали ще 5 інших цивільних осіб.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Повідомляється, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

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Нагадаємо, в ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Восьмеро людей дістали поранення, одна загинула.

Оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей дістав важке поранення внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня. Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters.