РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Военные преступления россиян
1 153 5

До 12 лет тюрьмы за пытки украинцев на Харьковщине: трем надзирателям сообщили о подозрении

Пытки в Волчанске

Полицейские сообщили о подозрении трем надзирателям крупнейшего застенка на Харьковщине, которые заставляли украинцев работать на оккупантов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Пытали проукраински настроенных граждан

Во время временной оккупации города Волчанск россияне и их приспешники обустроили на территории Волчанского агрегатного завода место незаконного содержания гражданского населения, куда доставляли проукраински настроенных граждан.

Там их пытали и оказывали психологическое давление, чтобы "выбить" из них показания об украинской власти и военных.

Смотрите: РФ повторяет преступления нацистов: массовые захоронения, замученные пленные, уничтоженные города, - Зеленский. ВИДЕО

За заключенными постоянно наблюдали надзиратели - боевики, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований.

Кто такие подозреваемые

Среди подозреваемых - трое мужчин в возрасте от 41 до 51 года. Один из них имеет медицинское образование, другой работал на шахте на территории Донецкой области, еще один выезжал с целью трудоустройства в РФ.

Идентифицировали личности надзирателей и собрали доказательства их причастности к военному преступлению следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска.

Также смотрите: Создал сеть застенков на левобережье Херсонщины: заочно осужден главный тюремщик РФ Гостев, - СБУ. ФОТО

Сейчас им сообщено о подозрении за военные преступления. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

пытки (850) подозрение (512) Волчанск (418) Харьковская область (1177) Чугуевский район (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що реально посадять, чи так як слідство віртуально
показать весь комментарий
24.06.2025 18:11 Ответить
А по фейсам i не скажеш!
показать весь комментарий
24.06.2025 18:12 Ответить
На обмін пойдуть
показать весь комментарий
24.06.2025 18:26 Ответить
Це віртуальне слідство!! Просто процедура "повідомити про підозру".
Похір на військову таємницю і роботу розвідки-контрозвідки - головне буковку цедулки виконати - що б у "підозрюваного" був час знайти адвоката і "обговорити питання правового захисту"_ тобто відмазатись
показать весь комментарий
24.06.2025 18:55 Ответить
Давайте завжди уточнення, рагульки-писаки!! Ніяке 12 років їм не загрожує! Поки вони на тот або на росії
Більше схоже на потужне ІБД з папірцями - що толку, що ви збирали щось там - треба активні заходи по знищенню бойовиків
показать весь комментарий
24.06.2025 19:11 Ответить
 
 