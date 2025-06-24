До 12 лет тюрьмы за пытки украинцев на Харьковщине: трем надзирателям сообщили о подозрении
Полицейские сообщили о подозрении трем надзирателям крупнейшего застенка на Харьковщине, которые заставляли украинцев работать на оккупантов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Пытали проукраински настроенных граждан
Во время временной оккупации города Волчанск россияне и их приспешники обустроили на территории Волчанского агрегатного завода место незаконного содержания гражданского населения, куда доставляли проукраински настроенных граждан.
Там их пытали и оказывали психологическое давление, чтобы "выбить" из них показания об украинской власти и военных.
За заключенными постоянно наблюдали надзиратели - боевики, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований.
Кто такие подозреваемые
Среди подозреваемых - трое мужчин в возрасте от 41 до 51 года. Один из них имеет медицинское образование, другой работал на шахте на территории Донецкой области, еще один выезжал с целью трудоустройства в РФ.
Идентифицировали личности надзирателей и собрали доказательства их причастности к военному преступлению следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска.
Сейчас им сообщено о подозрении за военные преступления. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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Похір на військову таємницю і роботу розвідки-контрозвідки - головне буковку цедулки виконати - що б у "підозрюваного" був час знайти адвоката і "обговорити питання правового захисту"_ тобто відмазатись
Більше схоже на потужне ІБД з папірцями - що толку, що ви збирали щось там - треба активні заходи по знищенню бойовиків