До 12 лет тюрьмы за пытки украинцев на Харьковщине: трем надзирателям сообщили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении трем надзирателям крупнейшего застенка на Харьковщине, которые заставляли украинцев работать на оккупантов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Пытали проукраински настроенных граждан

Во время временной оккупации города Волчанск россияне и их приспешники обустроили на территории Волчанского агрегатного завода место незаконного содержания гражданского населения, куда доставляли проукраински настроенных граждан.

Там их пытали и оказывали психологическое давление, чтобы "выбить" из них показания об украинской власти и военных.

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За заключенными постоянно наблюдали надзиратели - боевики, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований.

Кто такие подозреваемые

Среди подозреваемых - трое мужчин в возрасте от 41 до 51 года. Один из них имеет медицинское образование, другой работал на шахте на территории Донецкой области, еще один выезжал с целью трудоустройства в РФ.

Идентифицировали личности надзирателей и собрали доказательства их причастности к военному преступлению следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска.

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Сейчас им сообщено о подозрении за военные преступления. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.