11 лет тюрьмы заочно получил митрополит УПЦ МП Поворознюк, благословивший войну РФ против Украины, - СБУ
По материалам Службы безопасности к 11 годам лишения свободы заочно приговорен подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ (МП) Василий Поворознюк, сотрудничающий с рашистами на временно захваченных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, кроме этого, суд назначил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество.
"Речь идет о двух квартирах: одна - в Бориспольском районе Киевской области, другая - в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области. Также среди конфискованного - два авто осужденного, среди которых Toyota Land Cruiser 200", - отмечают в СБУ.
По материалам дела, Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины.
Задокументировано, что в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора.
"Кроме того, в мае того же года Поворознюк распространял вражескую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске. Это мероприятие проводили под руководством гауляйтера Пасечника и активно освещали кремлевские медиа.
Поворознюк неоднократно давал интервью российским пропагандистам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий нашего государства", - добавили в СБУ.
Подозрение клирику
На основании собранных доказательств суд признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет.
Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Прикро що з одвічною толерантністю (за рахунок українців) України ми продовжуємо проковтувати це, а ці осередки зла і секти сатани все ще паразитують в Україні