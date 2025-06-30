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11 лет тюрьмы заочно получил митрополит УПЦ МП Поворознюк, благословивший войну РФ против Украины, - СБУ

По материалам Службы безопасности к 11 годам лишения свободы заочно приговорен подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ (МП) Василий Поворознюк, сотрудничающий с рашистами на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, кроме этого, суд назначил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество.

"Речь идет о двух квартирах: одна - в Бориспольском районе Киевской области, другая - в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области. Также среди конфискованного - два авто осужденного, среди которых Toyota Land Cruiser 200", - отмечают в СБУ.

Митрополит Поворожнюк

По материалам дела, Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины.

Задокументировано, что в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора.

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"Кроме того, в мае того же года Поворознюк распространял вражескую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске. Это мероприятие проводили под руководством гауляйтера Пасечника и активно освещали кремлевские медиа.

Поворознюк неоднократно давал интервью российским пропагандистам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий нашего государства", - добавили в СБУ.

Подозрение клирику

На основании собранных доказательств суд признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет.

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Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

Луганск (3166) СБУ (20130) Луганская область (6517) Луганский район (5)


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Якщо він Бога не боїться то що йому та тюрма
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30.06.2025 12:19 Ответить
Подарувати йому кадило з сі 4. Хай валить до кабздона благословляти концерти.
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30.06.2025 12:19 Ответить
Попы россії мають гарний курс на обмін 1/29. Дивно, що на них ми не виміняли всіх своїх військовополонених.
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30.06.2025 12:21 Ответить
тому , що законспіровані співробвтники нквс і неймовірні шкідники для України ...
Прикро що з одвічною толерантністю (за рахунок українців) України ми продовжуємо проковтувати це, а ці осередки зла і секти сатани все ще паразитують в Україні
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30.06.2025 12:41 Ответить
Пастой, Повороз, нє стучітє кальоса!
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30.06.2025 12:55 Ответить
мп ...така собі церква вбивця ...і подобається така церква 100% негенетичним українцям ...х...р зна чому, їм подобається жити в крові та розрухи , і дітей своїх готують до болотного життя , чи в них розуму не вистачає, на мир та красоту ,здається шо вони міссіонери духовного скалічення ,та фізичного потворства ...
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30.06.2025 12:56 Ответить
Шо там Паша Мерседес, Лука, Снєгірьов, їхній пахан Паканич? Чи тіко заочно судити дозволено, тих хто звалив? Срати він хтів на росії на ваш вирок.
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30.06.2025 13:00 Ответить
А коли цю сволоту переведуть на очну форму покарання? Паша мерседес, наприклад, недосяжний?
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30.06.2025 13:18 Ответить
 
 