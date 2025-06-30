11 років тюрми заочно отримав митрополит УПЦ МП Поворознюк, який благословив війну РФ проти України, - СБУ
За матеріалами Служби безпеки до 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з рашистами на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, крім цього, суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.
"Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша - в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого - два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200", - наголошують у СБУ.
За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України.
Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.
"Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа.
Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави", - додали в СБУ.
Підозра клірику
На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.
Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Прикро що з одвічною толерантністю (за рахунок українців) України ми продовжуємо проковтувати це, а ці осередки зла і секти сатани все ще паразитують в Україні