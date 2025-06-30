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Новини Фото Державна зрада
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11 років тюрми заочно отримав митрополит УПЦ МП Поворознюк, який благословив війну РФ проти України, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки до 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з рашистами на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, крім цього, суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.

"Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша - в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого - два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200", - наголошують у СБУ.

Митрополит Поворознюк

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України.

Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

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"Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа.

Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави", - додали в СБУ.

Підозра клірику

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.

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Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

Луганськ (578) СБУ (13061) Луганська область (4900) Луганський район (5)


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Якщо він Бога не боїться то що йому та тюрма
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30.06.2025 12:19 Відповісти
Подарувати йому кадило з сі 4. Хай валить до кабздона благословляти концерти.
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30.06.2025 12:19 Відповісти
Попы россії мають гарний курс на обмін 1/29. Дивно, що на них ми не виміняли всіх своїх військовополонених.
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30.06.2025 12:21 Відповісти
тому , що законспіровані співробвтники нквс і неймовірні шкідники для України ...
Прикро що з одвічною толерантністю (за рахунок українців) України ми продовжуємо проковтувати це, а ці осередки зла і секти сатани все ще паразитують в Україні
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30.06.2025 12:41 Відповісти
Пастой, Повороз, нє стучітє кальоса!
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30.06.2025 12:55 Відповісти
мп ...така собі церква вбивця ...і подобається така церква 100% негенетичним українцям ...х...р зна чому, їм подобається жити в крові та розрухи , і дітей своїх готують до болотного життя , чи в них розуму не вистачає, на мир та красоту ,здається шо вони міссіонери духовного скалічення ,та фізичного потворства ...
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30.06.2025 12:56 Відповісти
Шо там Паша Мерседес, Лука, Снєгірьов, їхній пахан Паканич? Чи тіко заочно судити дозволено, тих хто звалив? Срати він хтів на росії на ваш вирок.
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30.06.2025 13:00 Відповісти
А коли цю сволоту переведуть на очну форму покарання? Паша мерседес, наприклад, недосяжний?
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30.06.2025 13:18 Відповісти
 
 