Завершено розслідування щодо хореографа-"вагнерівця" Ваківа з Херсонщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Завершено розслідування щодо хореографа-"вагнерівця" Енріка Ваківа, який раніше жив на Херсонщині, а потім вступив до лав окупантів та воював проти України 10 років.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Понад 25 років чоловік прожив на Херсонщині.
"Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював в дитячих таборах хореографом. Україна надавала йому всі можливості для творчого розвитку, однак він обрав вбивство власних співвітчизників за гроші. Крім того - активно поширював наративи російської пропаганди про "нацистів" та "утиски російської мови", - йдетьс яв повідомленні.
У 2014 році він добровільно прибув в окупований на той момент Слов'янськ та став механіком-водієм танка в 5-й окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", а після - штурмовиком російської бригади "П’ятнашка" та кулеметником 2-ї штурмової роти "спецназу ГРУ".
У 2022 році фігурант уклав контракт про проходження служби у ПВК "Вагнер".
Він брав участь у боях в Бахмуті, за що отримав вагнерівську медаль "Бахмутська м’ясорубка" та путінську - "За відвагу".
Йому повідомили про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України) та оголосили в міжнародний розшук. Прокурори Офісу Генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт відносно зрадника до суду.
Фігуранта затримають в кожній цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....