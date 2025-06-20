УКР
Завершено розслідування щодо хореографа-"вагнерівця" Ваківа з Херсонщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування щодо хореографа-"вагнерівця" Енріка Ваківа, який раніше жив на Херсонщині, а потім вступив до лав окупантів та воював проти України 10 років.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 25 років чоловік прожив на Херсонщині.

"Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював в дитячих таборах хореографом. Україна надавала йому всі можливості для творчого розвитку, однак він обрав вбивство власних співвітчизників за гроші. Крім того - активно поширював наративи російської пропаганди про "нацистів" та "утиски російської мови", - йдетьс яв повідомленні.

У 2014 році він добровільно прибув в окупований на той момент Слов'янськ та став механіком-водієм танка в 5-й окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", а після - штурмовиком російської бригади "П’ятнашка" та кулеметником 2-ї штурмової роти "спецназу ГРУ".

У 2022 році фігурант уклав контракт про проходження служби у ПВК "Вагнер".

Він брав участь у боях в Бахмуті, за що отримав вагнерівську медаль "Бахмутська м’ясорубка" та путінську - "За відвагу".

Йому повідомили про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України) та оголосили в міжнародний розшук. Прокурори Офісу Генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт відносно зрадника до суду.

Фігуранта затримають в кожній цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Судитимуть вагнерівця з Херсонщини Енріка Ваківа
Судитимуть вагнерівця з Херсонщини Енріка Ваківа

Топ коментарі
+16
Таких тварюк розшукувать потрібно лише з однією метою - ЛІКВІДАЦІЇ... Більшість тверезо мислячих людей в Україні вже впевнилися - кацапню НЕМОЖЛИВО ВИПРАВИТЬ ТЮРМОЮ... Лише знищення...
20.06.2025 13:32 Відповісти
+11
Праправнук пушкіна - продовжував діло свого предка...
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....
20.06.2025 13:33 Відповісти
+4
Танцюрист, пля.
20.06.2025 13:33 Відповісти
Таких тварюк розшукувать потрібно лише з однією метою - ЛІКВІДАЦІЇ... Більшість тверезо мислячих людей в Україні вже впевнилися - кацапню НЕМОЖЛИВО ВИПРАВИТЬ ТЮРМОЮ... Лише знищення...
20.06.2025 13:32 Відповісти
та хєр знає де цю мавпу шукати по всьому фронту. А от головний конструктор КБ "Стратім", яке розробляє і виробляє ударні та fpv-дрони, випускник КПІ 2020 року алєксандр ігорєвич махнёв регулярно ходить на роботу до КБ, яке знаходиться за адресою вулиця Елєктродная 2, будівля 34. Це ось тут - 55°45'16.0"N 37°45'04.5"E.
20.06.2025 18:48 Відповісти
Праправнук пушкіна - продовжував діло свого предка...
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....
20.06.2025 13:33 Відповісти
Танцюрист, пля.
20.06.2025 13:33 Відповісти
Щось не дуже поспішали з розлідуванням. Ждуни?
20.06.2025 13:42 Відповісти
Головне - завезти сюди більше мігрантів. Ото будуть перші патріоти (росії), готові різати українців. Вони прекрасно знають, що в росії до них не буде жодних питань - хто, звідки, навіщо? - головне виявити кацапстану свою лояльність.
20.06.2025 14:06 Відповісти
А потім лугандони кажуть, що в ЗСУ ,,нєгри на танках танцують,, Чиї нєгри?
20.06.2025 14:38 Відповісти
Якась бібізяна
20.06.2025 14:41 Відповісти
Негритос
21.06.2025 02:20 Відповісти
 
 