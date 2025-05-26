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Новини Присутність Росії в Африці
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РФ планує вдвічі збільшити присутність своїх ПВК у країнах Африки, - СЗР

Іващенко: Росія хоче відправити більше своїх ПВК в Африку

Росія планує вдвічі збільшити присутність представників своїх приватних військових компаній у країнах Африки для геополітичного впливу. 

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у них Африканський корпус – це 12 тисяч осіб. У планах росіян збільшити його вдвічі - до 24 тисяч. А це уже невелика армія", - сказав він.

За його словами, для Росії Африка – це ресурси й геополітичний вплив.

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"Ще за Пригожина ПВК росіян увійшла в Африку добувати рідкісноземельні, талові руди, золото та інші метали. У таких країнах як ЦАР, Малі, Буркіна-Фасо, окрім покладів металів, основне завдання – продовжити перебування при владі тим, хто їм вигідний. Це країни, де вони вибудовують вплив", - пояснив очільник СЗР.

Також, зазначив Іващенко, білоруські військові з'явилися у Лівії. 

"Ми знаємо, що вони займаються охороною авіабаз у Тобруці та Ель-Байді. Їх до сотні, але це теж не просто так. Уже пішли поставки білоруського обладнання, зокрема засобів РЕБ", - додав голова СЗР.

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Автор: 

Африка (308) росія (65800) СЗР (121) ПВК Вагнер (1540)


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Мгм.
А імпотент завше погрожує перегрюкати усіх баб!
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26.05.2025 16:02 Відповісти
це ви про курську волость?
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26.05.2025 16:03 Відповісти
а ми їх видосиками потужно!
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26.05.2025 16:02 Відповісти
щось дуже багато від СЗР інформації за день. До чого це?
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26.05.2025 16:07 Відповісти
Рашка тихою сапою захоплює разом з Китаєм Африку, влаштовуючі там теж геноцид місцевому населенню.
Але ті хто мав би цещупинити і не чешуться(
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26.05.2025 16:14 Відповісти
 
 