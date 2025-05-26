РФ планує вдвічі збільшити присутність своїх ПВК у країнах Африки, - СЗР

Росія планує вдвічі збільшити присутність представників своїх приватних військових компаній у країнах Африки для геополітичного впливу.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у них Африканський корпус – це 12 тисяч осіб. У планах росіян збільшити його вдвічі - до 24 тисяч. А це уже невелика армія", - сказав він.

За його словами, для Росії Африка – це ресурси й геополітичний вплив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дослідницьке судно РФ обстріляли біля Мозамбіку в Африці: тамтешня влада розслідує

"Ще за Пригожина ПВК росіян увійшла в Африку добувати рідкісноземельні, талові руди, золото та інші метали. У таких країнах як ЦАР, Малі, Буркіна-Фасо, окрім покладів металів, основне завдання – продовжити перебування при владі тим, хто їм вигідний. Це країни, де вони вибудовують вплив", - пояснив очільник СЗР.

Також, зазначив Іващенко, білоруські військові з'явилися у Лівії.

"Ми знаємо, що вони займаються охороною авіабаз у Тобруці та Ель-Байді. Їх до сотні, але це теж не просто так. Уже пішли поставки білоруського обладнання, зокрема засобів РЕБ", - додав голова СЗР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдова ліквідованого в Африці російського найманця: на 40-й день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. ВIДЕО