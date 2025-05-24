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Новини Судно РФ обстріляли поблизу Мозамбіку
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Дослідницьке судно РФ обстріляли біля Мозамбіку в Африці: тамтешня влада розслідує

Невідомі обстріляли російське науково-дослідне судно біля берегів Мозамбіку

Влада Мозамбіку повідомила, що розслідує напад на російське океанографічне судно "Атлантида" в морі поблизу узбережжя провінції Кабу-Делгаду на півночі країни, де продовжують діяти терористичні угруповання.

Про це пише Club of Mozambique, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, напад на судно стався ще 10 травня.

Зазначається, що напад на судно трапився після того, як корабель завершив морські дослідження та повертався у порт Мапуту. У цей час по ньому відкрили вогонь з інших двох невідомих суден.

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За даними джерел видання, ймовірно, напад скоїли місцеві терористичні угруповання, однак офіційно про це ще не повідомлялося.

"Його атакували два невідомих судна, які не пішли на контакт з кораблем, але відкрили по ньому вогонь", - пояснило джерело.

Представник уряду Мозамбіку Іноченсіо Імпісса заявив, що уряд проводить власне розслідування щодо цього інциденту.

"Сили оборони й безпеки вже уважно стежать за інформацією, опублікованою і переданою через ЗМІ, і розпочали процес розслідування, щоб з максимальною ретельністю визначити достовірність фактів нападу та обставин", - додав він.

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Автор: 

Африка (309) корабель (1616) напад (1137) росія (65856) Мозамбік (9)


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Топ коментарі
+12
Кожне океанографічне судно -шпигунське,дуже погано ,що не потопили.
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24.05.2025 12:39
+8
Дослідницьке судно? Може ви хотіли сказати, розвідувальне судно російських нацистів? Сосія веде війну не тільки в Україні а і з усім світом тому немає на Сосії цивільних суден і літаків. Все що хоч якось пов'язане з Сосією повинно знищуватись. До речі Україна повинна закрити небо над Сосією. Хоча б для іноземних літаків. А всі аеропорти і літаки повинні знищуватись. Тому що зараз йде війна на витривалість. А транспорт це один з найголовніших пунктів який забезпечує ворожу економіку і армію
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24.05.2025 12:56
+7
"...російське океанографічне судно..." 🤣🤣🤣 Джерело: https://censor.net/ua/n3554093
Це сомалійські пірати.
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24.05.2025 12:37
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"...російське океанографічне судно..." 🤣🤣🤣 Джерело: https://censor.net/ua/n3554093
Це сомалійські пірати.
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24.05.2025 12:37 Відповісти
Теж саме подумалось))))))
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24.05.2025 12:38 Відповісти
Кожне океанографічне судно -шпигунське,дуже погано ,що не потопили.
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24.05.2025 12:39 Відповісти
Не кожне. Кожне російське.
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24.05.2025 13:25 Відповісти
Може і нам треба по всьому світу щемити москальню? А ні, нафіг нада. Омериканці будуть недовольниє.
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24.05.2025 12:48 Відповісти
шукають, кому дати нагороду ))
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24.05.2025 12:56 Відповісти
Дослідницьке судно? Може ви хотіли сказати, розвідувальне судно російських нацистів? Сосія веде війну не тільки в Україні а і з усім світом тому немає на Сосії цивільних суден і літаків. Все що хоч якось пов'язане з Сосією повинно знищуватись. До речі Україна повинна закрити небо над Сосією. Хоча б для іноземних літаків. А всі аеропорти і літаки повинні знищуватись. Тому що зараз йде війна на витривалість. А транспорт це один з найголовніших пунктів який забезпечує ворожу економіку і армію
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24.05.2025 12:56 Відповісти
Туареги 😜
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24.05.2025 12:57 Відповісти
Представник уряду Мозамбіку Іноченсіо Імпісса заявив, що уряд проводить власне розслідування чому не потопили!!!
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24.05.2025 12:58 Відповісти
Якщо луплять по кацапах то це хороші терористи. Не ьреба їх чіпати. Най стріляють
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24.05.2025 13:05 Відповісти
..дивно, що, поки шо, не сталося повторної детонації на "мірном-учОном" кацапському кориті..
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24.05.2025 13:22 Відповісти
"Атлантида" должна знать свое место!
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24.05.2025 13:28 Відповісти
Не ,,дослідницьке" , а ,,розвідницьке" і місце йому на дні .
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24.05.2025 14:08 Відповісти
Так , так розслідуйте . Хто промазав
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24.05.2025 14:42 Відповісти
терористичну посудину остріляли благородні пірати! отак треба заголовок
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24.05.2025 15:30 Відповісти
Навіть тут все перебрехали "новинщики" Атлантида - риболовецьке судно. Якби було "наукове" - воно б відстрілювалось. Вся наука в СРСР а потіи і в мордорі приписана до ВЧ, а екіпаж - контрактники або строковики, на борту є стрілецька зброя. До речі, відомий "мандрівник" Сенкевич мав звання полковник...
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24.05.2025 17:33 Відповісти
Нема в кацапів мирних суден!
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24.05.2025 19:21 Відповісти
 
 