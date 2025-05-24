Дослідницьке судно РФ обстріляли біля Мозамбіку в Африці: тамтешня влада розслідує

Влада Мозамбіку повідомила, що розслідує напад на російське океанографічне судно "Атлантида" в морі поблизу узбережжя провінції Кабу-Делгаду на півночі країни, де продовжують діяти терористичні угруповання.

Про це пише Club of Mozambique, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, напад на судно стався ще 10 травня.

Зазначається, що напад на судно трапився після того, як корабель завершив морські дослідження та повертався у порт Мапуту. У цей час по ньому відкрили вогонь з інших двох невідомих суден.

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За даними джерел видання, ймовірно, напад скоїли місцеві терористичні угруповання, однак офіційно про це ще не повідомлялося.

"Його атакували два невідомих судна, які не пішли на контакт з кораблем, але відкрили по ньому вогонь", - пояснило джерело.

Представник уряду Мозамбіку Іноченсіо Імпісса заявив, що уряд проводить власне розслідування щодо цього інциденту.

"Сили оборони й безпеки вже уважно стежать за інформацією, опублікованою і переданою через ЗМІ, і розпочали процес розслідування, щоб з максимальною ретельністю визначити достовірність фактів нападу та обставин", - додав він.

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